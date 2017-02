El 07 de marzo Honduras conocerá rivales de la Copa Oro

***Directores técnicos de las selecciones nacionales participantes, así como dignatarios del fútbol y de la ciudad, asistirán a la conferencia de prensa y disponibilidad de medios.

Miami, Estados Unidos.

La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación (CONCACAF) anunció este miércoles que los grupos y calendario de partidos de la Copa Oro 2017 serán anunciados el 7 de marzo, en un evento que contará con la participación del Presidente de la confederación, Víctor Montagliani.

Además el Secretario General de CONCACAF, Philipe Moggio, los directores técnicos de las Asociaciones Miembro clasificadas y dignatarios de fútbol y de la ciudad. El evento se llevará a cabo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Un desayuno para los medios de comunicación comenzará a las 9 a.m. PT y será seguido por la disponibilidad de medios con los directores técnicos y otros dignitarios.

QUIEN: Presidente de CONCACAF, directores técnicos de selecciones participantes en la Copa Oro, dignitarios locales

QUE: Anuncio oficial de los Grupos y Calendario de la Copa Oro 2017 de CONCACAF

CUANDO: martes, 7 de marzo a las 10:00 a.m. PT y una recepción a las 9:00 a.m. PT

DONDE: Levi’s Stadium –4900 Marie P DeBartolo Way, Santa Clara, CA 95054

Los miembros de los medios de comunicación y cámaras que desean cubrir el evento pueden procesar su solicitud por medio del Centro de Acreditación de CONCACAF (https://concacaf-media.mango-sports.com). Al ser aprobado por el Centro de Acreditación de CONCACAF, los miembros de los medios de comunicación podrán aplicar para el evento del anuncio de los Grupos y Calendario de Partidos de la Copa Oro 2017 de CONCACAF.

Las solicitudes serán aceptadas de forma continua, con el viernes, 3 de marzo, como fecha límite, para todas las aplicaciones. Los Miembros de los Medios de Comunicación deberán permitir un mínimo de tres días hábiles completos para el procesamiento de sus aplicaciones para el Centro de Acreditación de CONCACAF.

Todas las aplicaciones serán evaluadas individualmente. Se generará una confirmación para confirmar que hemos recibido la solicitud y una segunda confirmación será emitida después de la aprobación.

Como siempre, NO SE APROBARÁN ACREDITACIONES EN EL ESTADIO. Por favor, no haga planes para realizar una función en el estadio sin previa confirmación de que su acreditación ha sido aprobada. Por favor tome en cuenta que este proceso de acreditación no es para los partidos de la Copa Oro.

Hasta el día de hoy, once de las doce Asociaciones Miembro que formarán parte de la Copa Oro 2017 ya se han clasificado al torneo de este verano. Entre las selecciones nacionales ya clasificadas y que pelearán este verano por la corona de la Confederación se encuentran (en orden alfabético): Canadá, Costa Rica, Curazao, El Salvador, Estados Unidos, Guayana Francesa, Honduras, Jamaica, Martinica, México y Panamá. Haití y Nicaragua se enfrentarán en una serie de ida y vuelta durante las fechas FIFA a finales de marzo, para decidir al doceavo y último Asociación Miembro participante del torneo. La Final de la Copa Oro 2017 se llevará a cabo el 26 de julio en Levi’s Stadium. Hondudiario.

Facebook 0

Twitter

Google+ 0

WhatsApp

Compartir esta noticia... 0