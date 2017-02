Monarca es la mejor opción “somos honestos y respetamos la Constitución”: Montalván

*** Soy una persona estable en mi forma de ser, me considero un hombre serio, honrado, dispuesto a trabajar por Honduras, tengo convicción propia, no soy de izquierda y tengo capacidad para plantear soluciones a los problemas, es por eso que soy practico y creo que se debe creer en los sueños, puedes hacerlos realidad en la medida que te dediques en la lucha de su búsqueda.

Tegucigalpa, Honduras.

“Honduras necesita gente honesta en cargos de administración pública, este hermoso país se merece mejores personas en los sectores políticos, sociales, culturales y educativos, ya es necesario un cambio, porque el tradicionalismo nos tiene en un estado crítico, pues durante años sus intereses han sido particulares y no en beneficio del pueblo”, dijo José Rodolfo Montalvan, un periodista que sueña con conseguir un curul en el Congreso Nacional (CN).

En una amplia entrevista a Hondudiario.com, Montalván recuerda la rebeldía de su infancia como la de su adolescencia, también nos cuenta cómo es que decide estudiar periodismo, dijo de su agradecimiento con Dios por darle una segunda oportunidad, reconoce que no disfrutó a sus hijos y que la vida le regaló a la mejor mujer del mundo, su esposa, y finalmente nos revela cómo es que decide incursionar en política, de sus propuestas y porque apoya a José Ramón Castillo no al actual presidente Juan Hernández.

José Rodolfo Montalván

Tengo más de 25 años desempeñándose como periodista en varios medios de comunicación, ahora es tiempo de hacer algo más por el país, y si el electorado me da la oportunidad de serviles desde el Congreso, verán aun verdadero servidor público diferente y preocupado por los problemas de las mayorías.

Soy nacido en Nacaome, situado en el departamento más bello de Honduras, donde el redactor de nuestra acta de Independencia, -José Cecilio del Valle- tiene su apellido en el departamento de Valle, uno de los mejores municipios, vengo de la novia del sol, allí en este esplendido lugar nací en 1960.

Tuve una infancia bonita, normal como la de todos, no fui el mejor hijo, era rebelde, no fui gran estudiante, tampoco fui de los malos, estudie gracias a mis hermanos, quienes no se dejaron vencer de mi pesimismo y casi me obligaron a estudiar, y hoy en día se los agradezco porque en ese entonces no sabía lo que quería ser en mi vida.

Mis aspiraciones eran pequeñas, le rebeldía fue parte de mi diario vivir, pensé que sería joven toda la vida, creía que a mis padres los tendría siempre conmigo y que ellos debían mantenerme porque era su obligación, luego me envían de Valle a Tegucigalpa, pensando que esa era la solución, yo lamento porque desde joven no escuchaba consejo, perdí bastante el tiempo en cosas que no me dejaron más malos recuerdos.

Niñez, juventud y adolescencia

En mi juventud no fui aplicado, yo me gane la desconfianza de mi familia, llego un punto en que ya no creían en mí, yo vivía en un completo descontrol, no lo niego y no me avergüenza decirlo, porque a estas altura negar quien y como era yo, es negar mi propia existencia, o negar a mi propia madre, la que nunca me dejo solo, siempre tuve su respaldo a pesar de que no era buen hijo.

Mi hermano Mauricio Montalvan, al ver que no quería nada, él decía que mi futuro era el fracaso, pero un día me dijo que no siguiera perdiendo el tiempo, y como él era sastre pues me enseñó la sastrería, allí estuve un buen tiempo y como me tocaba seguir para delante pues comencé a estudiar por las noches en el Instituto Aguilar Paz.

Estudie periodismo porque no me gustan las matemáticas, siempre me llamó la atención el área de las sociales, quería ser profesor de estudios sociales o de cívica, pero si quería algo que no tuviera nada que ver con números. Antes fui a la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, pase el examen, pero por razones políticas e ideológicas me lo perdieron, no podían hacer nada y no me quedó más opción que irme para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

En la UNAH me encontré con buenas personas y grandes amigos, Arístides Aceituno y Raúl Valladares entre otros, ellos me brindaron buenas oportunidades, tenían muy claros sus objetivos, gracias a Dios que pude hacer una gran amistad con ellos, que final viene siendo como una puerta de oportunidades para mí, logre entrar a HRN, recuerdo que fui compañero de Alfredo Villatoro, que Dios lo tenga en un santa gloria.

La familia “una bendición de Dios”

Estoy casado y gracias a Dios tengo una mujer maravillosa Claudia Eugenia Zambrano Murillo una persona tan excelente que yo digo que si todas las mujeres de la actualidad fueran como ella no existieran divorcios en Honduras y en el mundo no habrían hijos abandonados, porque lo que yo le hice con mi vida a mi esposa y a mis hijos no tengo con qué pagar.

No disfruten mis hijos, Fernando Douglas en honor a un gran amigo mío un gran hermano un hombre que en Honduras fue desperdiciado igual mi segunda hija Irene Judith que lleva el nombre de dos cuñadas, excelentes personas conmigo he tenido la dicha de caerles bien y me han querido bastante, mi tercer hijo que yo siempre digo que por desgracia lleva mi nombre José Rodolfo, este es el que me ha salido aumentado y corregido luego Claudia María en honor a mi esposa y a mi madre.

Yo lamento mucho no haber disfrutado como un verdadero padre a mis hijos porque tuve una vida desordenada y ahora no me da pena decirlo, pero la vida es tan bonita porque te da segundas oportunidades. No disfruten mis hijos pero ahora disfruto de mis nietos José Fernando Montalvan Mejía y María Auxiliadora Montalvan.

Ahora lo que quiero es ayudar a muchos jóvenes para decirles que busqué buenos caminos, yo desaproveche gran tiempo de mi juventud. Le hice mucho daño a mi familia mi esposa a mis hijos por eso yo siempre digo Qué es las cosas buenas y las cosas malas no se aprenden en la calle, lo bueno y lo malo que tú puedes aprender lo aprendes en tu familia si tú quieres que tu hijo no fume, tome alcohol, entonces tú no fumes ni bebas, tampoco andes por malos caminos es sencillo si no quieres que tu hijo sea drogo no lleve drogas a tu casa.

Hay que prestar inmediata atención a la familia, las organizaciones criminales que hoy tenemos en el país, han salido de nuestros propios hogares, los mejores valores que aprendí me los enseñaron en casa, quizá ene se entonces no lo veía de tal manera, pero hoy más que nunca entiendo lo que mis padres y mis hermanos querían decirme, siempre me hablaron con transparencia y es por eso que ahora soy una persona que quiere un país mejor, con buena educación y sin violencia.

El periodismo “mi gran pasión”

Hay quienes confunden el periodismo, nosotros vendemos publicidad, pero piensan que defendemos intereses de los poderosos con una pauta publicitaria, estamos para servir y no para ser manipulados como muchos creen en Honduras, entonces ya nos condicionan y creen que no podemos publicar notas que afecten determinados intereses, los periodistas no debemos permitir eso, porque es allí donde la libertad de expresión que tanto pregonamos queda por el suelo

Hay una situación distorsionada en cuanto al periodismo, porque algunos se nos han salido de control las negociaciones publicitarias, hay algunos que se dedican a chantajear otros a distorsionar la noticia, el periodismo en Honduras ha sido el baluarte para mantener la institucionalidad de las libertades públicas, hoy por hoy tenemos la responsabilidad de hablar con transparencia al pueblo.

En el país no existe la libertad de expresión, existe la ley, pero en la práctica no, uno como periodista siempre busca la mejor información para enterar al país de lo que pasa a diario, pero si esa información daña los intereses del director del medio o de los dueños, esa primicia que traes no pasa, eso viene siendo el principal obstáculo, entonces para mí no es cierto que existe la libertad de expresión, pese a que a mí nunca nadie me ha reprimido

Sobre la actual situación de violencia que atraviesa el periodismo, dijo que “es difícil saber los motivos de las muertes de los compañeros periodistas en el país, pero como dicen en mi pueblo nadie sabe cuánto te chima el zapata hasta que te lo pones, aquí ha habido casos de compañeros que se han involucrado en asuntos que no tienen nada que ver con el periodismo, pero lo que pasa que como es periodista pues se vincula como ataques al periodismo y libertad de expresión

A las autoridades de seguridad como al gobierno les ha faltado valor de dar un verdadero informe de todas las muertes que se dan en el país, el gran problema es la autoridad sale a dar grandes detalles sobre un crimen cuando el investigador ni siquiera ha llegado al lugar de los hechos, hay compañeros periodistas en narrar un asesinato, pero solo repiten los vicios de las autoridades, incluso se detiene que gente que es expuesta en los medios como criminales, luego los dejan en libertad porque no hay pruebas contra ellos

Soy una persona estable en mi forma de ser, me considero un hombre serio, honrado, dispuesto a trabajar por Honduras, tengo convicción propia, no soy de izquierda y tengo capacidad para plantear soluciones a los problemas, es por eso que soy practico y creo que se debe creer en los sueños, puedes hacerlos realidad en la medida que te dediques en la lucha de su búsqueda.

Creo que se cometen muchas injusticias en el país amparadas en la democracia, porque aquí se cree que la democracia es llegar a atropellarte, violentar las leyes en el país, es llegar a hacer y deshacer, deben mantenerse márgenes de respeto, pero eso se gana con el apoyo de la sociedad y del pueblo y se logra con la gestión que desarrolles cuando te toca estar al frente de un institución.

Hemos confundido la frase de Maquiavelo el fin justifica los medios, aquí creemos que para lograr los objetivos políticos o económicos debemos hacerlo a como dé lugar, por la fuerza o por la forma que sea, pero lo que en realidad nos quiere decir, es que todo aquel que desempeña un cargo público debe buscar los medios para servir a los pobladores al hondureño, es que tengo que llegar con los medios para solucionar los problemas de la población.

El Partido Nacional es quien ha desarrollado el país

En mi familia por parte de los Montalvan, no hallarás un nacionalista, pero por la familia Toscano no encontrarás un liberal, yo salí a mi mamá, ella er a nacionalista, la primera vez que incursione en la política lo hice porque en ese momento el candidato del partido nacional era el licenciado Ricardo Zúniga Bustillo, originario de Valle, que fue cuando se disputó la presidencia con el doctoro Roberto Suazo Córdova.

Además “estoy en el Partido Nacional porque creo en la justicia social, en la libertad y democracia, dentro de este partido admiro a ex presidente Tiburcio Carías Andino, porque fue un hombre que entregó sin deuda al país, dejo obras grandes y demostró que si se puede trabajar por Honduras sin endeudarse, asimismo Juan Manuel Gálvez, creador de todo el sistema económico hondureño, entonces que quiero decir con esto, que este partido si ha tenido buenos líderes que han dejado un legado y vale la pena seguirlo”.

Montalvan dijo que se decidió por Monarca “porque es un hondureño que cree en las leyes, en la Constitución de la República, es por ello que no estoy con don Juan Hernández, no me opongo a la reelección, pero si al procedimiento, debemos utilizar las figuras del plebiscito y el referéndum para consultarle al pueblo si estaba o no de acuerdo con una reforma a la constitución para dejar establecida la reelección presidencial, ya sea continua o alterna”.

Explicó que “la acción del Monarca, para pedir que se despenalizara la reelección presidencial, se dio porque existe mucho atropellamiento, ultrajo y humillación, al nacionalismo y es por eso que nace este movimiento para darle una oportunidad aquellos nacionalistas que no son pintados como otros, la idea del ex presidente Rafael Callejas era despenalizarla, para que el Congreso Nacional buscara los procedimientos adecuados, lo que se plateaba era cumplir los artículos 60 donde dice que todos somos iguales ante la ley, o el 37 que no habla del sufragio, el derecho de elegir y ser electo”.

Quiero ser diputado para legislar por la educación

Hay muchos aspirantes políticos que andan ofreciendo el, cielo, la luna y las estrellas, para ser parlamentario se tiene que conocer la Constitución de la República, además saber presentar iniciativas en favor de la población, para que estas mociones sean aceptadas por la cámara legislativa, ahora hay un motón de diputadas High Light (luz alta) que caminan loqueando, no saben en los andan ni en lo que se han metido”.

Mi propuestas serán enmarcadas en la educación, tenemos una ley muy buena para desarrollar el sector educativo en Honduras, el problema es que aquí quieren que todo se haga sin presupuesto y las cosas no tiene que funcionar así, quiero llegar al Congreso para proponer que en todos los centros educativos será obligatorio la enseñanza de la Constitución de la República, porque debemos hacer buenos hondureños desde la escuela, que sepan y entiendan las decisiones de la clase política, para que a la hora de elegir se elijan a los mejores y más honestos.

Consideró que no debe haber misterio sobre el estatuto del docente, esta ley debe ser conocida desde los estudiantes hasta los padres de familia, tampoco estoy de acuerdo que el bono estudiantil se le entregue a los estudiantes, eso se le tiene que dar a los padres de familia, porque son ellos los que invierten en la educación de sus hijos. Pero es lamentable que muchos jovencitos y jovencitas han utilizado este beneficio para comprar drogas y alcohol. Propondré crear la mochila pedagógica en los colegios, esta consistirá en dotar las herramientas necesarias como libros y cuadernos necesarios para la educación de los jóvenes”.

No iré a robar al Congreso Nacional, yo creo que si se pude trabajar de manera honrada, estoy convencido que en Honduras hay gente honesta y transparente, a la que el pueblo se ha negado a darle una oportunidad de desempañarse como funcionario público, este país es bello, tiene un territorio que produce de todo, pero lo estamos destruyendo, porque los intereses de los servidores públicos son particulares y no sociales.

Quiero hacerle un llamado al electorado, especialmente al nacionalista, que dejen el tradicionalismo y crean en este partido, no estoy de acuerdo con los mismos a quienes les prestamos el voto, pero nos han dejado avergonzado, humillado, ultrajado, ya que después de las elecciones se olvidaros de sus promesas y que solo nos utilizaron como escaleras para subir peldaños políticos, recuerden que Monarca es primero y ojalá nos apoyen y nos den la confianza para que tengan verdaderos representantes en poder legislativo y ejecutivo”.

Monarca tiene planteamientos con igualdad de condiciones para todos, es por eso que quiero ser diputado porque si creo en el partido, que se ha dedicado a la justicia social con libertad, quiero aclarar a todos aquellos que han querido tildar de corrupto al Partido Nacional, por las cosas que han pasado en la administración pública, como institución somos una institución digna, porque en el paso de la historia hemos construido las libertades públicas de este país, pero lo que algunos han hecho pos las oportunidades que da el partido no es responsabilidad personal de ellos y tendrán que pagar, porque la justicia debe ser aplicada con igualdad para todo el que cometa delito. Hondudiario.

