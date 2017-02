Niveles de inseguridad no bajarán solo cambiando las leyes: Pineda

*** Asimismo dijo: “creemos que las instituciones encargadas de prevenir, y combatir el delito tiene que ser más efectivos para que no solo se investiguen las muertes de alto impacto en nuestro país”.

Tegucigalpa, Honduras.

La ex ministra la ex ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda, expresó que todavía hay un alto nivel de violencia en Honduras y no disminuirán cambiando las leyes.

Pineda señaló que se deben llevar estrategias de prevención, porque “mientras solo estemos buscando que a través de la legislación se va conbatir el delito vamos a encontrar que esto se va convertir en una falacia. No es cambiando las leyes como vamos a cambiar la realidad nacional”.

“Hay un alto nivel de delincuencia y violencia en nuestro país que no se puede negar, personas que hay muerto de manera violenta, algunos de ellos en muertes múltiples donde hemos visto mujeres y niños”, subrayó.

Asimismo dijo: “creemos que las instituciones encargadas de prevenir, y combatir el delito tiene que ser más efectivos para que no solo se investiguen las muertes de alto impacto en nuestro país”.

De acuerdo a la ex funcionaria, se deben investigar todos los crímenes violentos, porque “al no investigarse estos hechos mandan un mensaje de impunidad y la impunidad y la impunidad favorece a la reincidencia”. Hondudiario.

