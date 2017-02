“Abusar de los niños es una enfermedad”: Papa Francisco

***La entrevista fue publicada por la revista italiana y jesuita La Civilta Cattolica, en su edición número 4.000. El diario italiano Corriere della Sera divulgó algunos extractos antes de que fuera publicada.

Tegucigalpa, Honduras.

Abusar de los niños “es una enfermedad” y la Iglesia católica debe esforzarse más en la selección de los candidatos que aspiren a ser sacerdotes, para no admitir a potenciales abusadores. Esas fueron las duras palabras que el papa Francisco pronunció en una entrevista publicada este jueves.

Aseguró que la mitad de los abusadores habían sido víctimas de abuso, lo que “siembra abuso en el futuro”.

En la entrevista, Francisco también afirmó que experimenta una inesperada pero profunda paz interior desde que fue elegido papa.

“Los italianos dan buenos consejos: para vivir en paz necesitas una dosis saludable de ‘menefreghismo’, que significa que las cosas te deben importar menos. No tengo problema en decir que se trata de una experiencia completamente nueva para mí. En Buenos Aires era más ansioso, lo admito. Me sentía más tenso y preocupado. En otras palabras: no me sentía como me siento hoy. Sentí una profunda paz cuando me eligieron. Y esa sensación no se ha ido. Vivo en paz. No sé cómo explicarlo”, dijo Francisco durante la entrevista.

Según él, cuando tiene problemas escribe una nota y la deja debajo de una estatua de San José, que ahora “duerme en un colchón de notas”. Y añadió que él mismo duerme seis horas.

La entrevista fue publicada por la revista italiana y jesuita La Civilta Cattolica, en su edición número 4.000. El diario italiano Corriere della Sera divulgó algunos extractos antes de que fuera publicada.

La entrevista fue realizada por el editor de la revista, el reverendo Antonio Spadaro, quien es considerado como un amigo y un aliado del papa. CNN en Español/Hondudiario.

