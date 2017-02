Nuestro sistema de justicia no puede basarse en pruebas testificales: Luis Zelaya

***Luis Zelaya rompió en llanto tras conocer condena de Kevin Solórzano, dijo que defenderá a muerte a los más desprotegidos y que la justicia debe aplicarse con igualdad para todos, “no es justo que nuestro sistema judicial se base en pruebas testificales y no científicas”.

Tegucigalpa, Honduras.

El precandidato por el Partido Liberal de Honduras, Luis Zelaya, dijo que es lamentable la condena contra Kevin Solórzano, que esta triste por la injusticia que se ha cometido, porque pese a la sentencia sigue creyendo en la inocencia del universitario, considera que por acciones como estas es que ha decidido emprender una lucha política en Honduras.

“Me encuentro triste y decepcionado, dolido, frustrado, enfadado con nuestro sistema de justicia, no solo por Kevin (Solórzano) sino por el país entero, ya que manifiesta la debilidad de nuestro sistema, que no basa en la prueba científica pero si en la testifical para condenar a una persona”, dijo inicialmente Zelaya en llamada telefónica a Telenoticias.

En ese sentido, indicó “quiero decirle al pueblo hondureño que creo en la inocencia de Kevin Solórzano, independientemente de la sentencia, yo conocí desde un principio como se manifestaron todas –entre comillas- las pruebas de una como de la otra parte, y no hay pruebas contundentes en contra de Kevin Solórzano, a quien siempre se le dijo que se le presentarían, pero nunca se las presentaron”.

Cuestionó que “en las salas de justicia se hayan basado “estrictamente en pruebas testificales, esa es la verdadera debilidad de nuestro sistema de justicia, es necesario fortalecer la institucionalidad del Estado de Honduras, lamento sinceramente que hayan llegado a estos extremos para culpar a alguien basados en pruebas testificales”.

“Definitivamente me siento triste por Honduras y toda la juventud que no tiene quien la defienda, la justicia debe morder a todos los que han infringido la ley, pero que se les pruebe con prueba científica y no testifical (…) me entra un desanimo, pero al mismo tiempo, una fuerza para luchar por nuestro país”, alcanzó a decir Zelaya entre lágrimas y voz quebrantada.

Y siguió, tras tomar un poco de aire, “es una impotencia, pero todos los hondureños nos debemos unir para luchar contra la injustica, porque esto le puede pasar a cualquier hondureño, esta ira que hoy tengo debe reflejarse en todo el pueblo, para que no nos dejemos pisotear por nadie, para que entendamos que la ley debe aplicarse para todos”.

Finalmente dijo que “la palabra de uno no puede estar por encima de lo que diga el otro, no podemos basar nuestro sistema de justicia en ello, pensemos en nuestros hijos. El país se encamina hacia donde nadie queremos, pero es por eso es que decidido emprender esta lucha política, entiéndame, vamos a defender el país a muerte, es inconcebible que analicemos la agenda mediática de seguridad en Honduras”.Hondudiario.

