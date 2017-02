Reformas al Código Penal es por miedo a las protestas contra la reelección

***Según Cálix, “lo que este gobierno quiere es que no reclamemos en contra de la reelección, lo que el candidato Hernández quiere, es que las antorchas no se vuelvan a encender. Ya el Partido Nacional utilizó esta estrategia en el 2005 con la mal llamada Ley Antimaras que no era una Ley sino la reforma de un artículo del código Penal, 12 años después les pregunto ¿Funcionó la Ley Antimaras, hay menos mareros o más?”.

El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) Jorge Cálix, dijo que el gobierno está planteando reformas al Código Penal con la única intensión de criminalizar la protesta pública, considera que tiene miedo que el pueblo salga a las calles a manifestarse contra la reelección.

“No estoy de acuerdo con estas reformas al Código Penal es con la calificación de terrorismo que se les quiere dar en esta reforma, la propuesta dice artículo 3-35 será considerado terrorista todo aquel que se oponga a cualquier acción que el gobierno haga”, indicó el parlamentario.

Añade que “eso no es terrorismo, oponerse a una acción del gobierno no es terrorismo, terrorismo es agarrar un avión y estrellarlo contra un edificio, agarrar una bomba y tirarla a un centro comercial pero oponerse a las acciones que haga un gobierno, eso no puede ser terrorismo en ningún parte del mundo, yo tengo derecho de oponerme a las acciones de este gobierno”.

Según Cálix, “lo que este gobierno quiere es que no reclamemos en contra de la reelección, lo que el candidato Hernández quiere, es que las antorchas no se vuelvan a encender. Ya el Partido Nacional utilizó esta estrategia en el 2005 con la mal llamada Ley Antimaras que no era una Ley sino la reforma de un artículo del código Penal, 12 años después les pregunto ¿Funcionó la Ley Antimaras, hay menos mareros o más?”.

“Siete años y medio han pasado y siguen echándole la culpa a “Mel” Zelaya, en siete años han sido incapaces ¿Por qué creen que el pueblo hondureño los debería de premiar con cuatro años más? no nos estamos oponiendo a que la extorsión de castigue, sino por qué la calificación del terrorismo dice, que es terrorista cualquiera que se oponga a las acciones que el gobierno haga”, apuntó.

Finalmente señaló “En Honduras la Constitución no se respeta, la Constitución dice que no debería de haber reelección Quien quema un bus es terrorista, no tengo ningún problema, la redacción del artículo dice que es terrorista el que se oponga a las acciones que el gobierno haga”.Hondudiario.Asimismo considera que “estoy de acuerdo que agarren un marero, un corrupto y que se pudra en la cárcel, el problema es que no agarran a nadie, en Honduras las cárceles están hechas para los gallos a quién queremos engañar, hacemos un gran show porque agarraron al Little Sam y lo meten a El Pozo y después de El Pozo sale a matar periodistas”.

