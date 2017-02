Honduras necesita políticas públicas para adultos mayores: Mirian Duarte

*** Duarte indicó que entró a la política luego de estar cansada de tanta mentira y de estar de espectadora, “si yo no me involucro, yo creo que no soy parte de la solución, no solo quiero estar criticando de afuera, quiero trabajar”.

Tegucigalpa, Honduras.

La precandidata a diputada del Partido Liberal, Mirian Duarte, luchará en las próximas elecciones internas por un curul en el Congreso Nacional para defender los derechos de los adultos mayores.

La joven y hermosa periodista se perfila como líder en el movimientos “Unámonos”, del precandidato Liberal, Enrique “Kike” Ortez y, ocupa la casilla 79 en la papeleta electoral por Francisco Morazán.

“Si el pueblo nos da esa dicha de representarlos mi propuesta va dirigida al adulto mayor, porque es una de las clases más desposeídas y olvidadas por parte del gobierno”, inició diciendo la aspirante.

De acuerdo a Duarte, los ancianos hondureños merecen tener un mejor enfoque, crearles ambientes y espacios para que vivan de forma digna al final de su trayectoria de trabajo.

Lamentó que los gobiernos pasados se no se han preocupado por el adulto mayor, iniciando por el saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), “yo me vi motivada a querer hacer algo por el adulto mayor”, subrayó.

Asimismo denunció que el gobierno tiene muy olvidado al adulto mayor, en pleno centro de la ciudad, hay un montón de adultos tirados en el piso y viviendo cosas precarias.

“Actualmente poseemos casi nueve millones de hondureños, de los cuales un 34 por ciento están en estado deplorable”, señalo al referirse que la mayoría son adultos mayores.

MIGRANTES

“Yo me preocupo también por las personas que están trabajando fuera del país, velando por la familia, pero cuando regresan a Honduras, no tienen un ahorro, un capital, porque aquí se vive a coyol partido, coyol comido”, señaló.

Tras ser una de las precandidatas favoritas para llegar al Congreso Nacional, Duarte indicó que planea crear una condición para que cuando los migrantes regresen a Honduras “tengan una estabilidad en su vejes, que ellos puedan tener espacios recreativos e integrales. En parques exclusivos para adultos mayores”.

“Yo me preocupo, porque ya cuando uno llega a la adultez no llega con un salario digno, hay seguros que usted lleva toda una vida pagándolos y después no le quieren retribuir sus derechos, entonces, vamos a trabajar por eso”, agregó.

Respecto a la campaña, dijo que “Kike va como la espumita, va subiendo y eso nos llena de satisfacción porque el candidato de la oposición y que le está diciendo sí a un relevo generacional, quiere darle rejuvenecimiento y quitar toda la podredumbre que tiene y yo creo que si algo no funciona hay que cortarlo de raíz, hay que darle espacio a la juventud”.

Asimismo manifestó que en el Congreso Nacional “ahí miramos dinosaurios, como dicen popularmente, porque desde que yo tengo uso de razón, yo tengo 27 años, y siempre lo he visto ahí”.

TRABAJO

“Estamos alcanzando un 28 por ciento, Gabriela lleva un 35 y se puede dar la sorpresa del año al igual que en Estados Unidos con Donald Trump”, manifestó.

“Ahorita estamos trabajando mucho, estamos visitando los municipios, recorriendo diferentes distritos y haciéndolo en compañía de de diputados que también son parlamentarios comprometidos que quieren llegar a legislar por el bienestar de Honduras”.

Duarte indicó que la impulsó a incursionar en política estar cansada de tanta mentira y de estar de espectadora, “si yo no me involucro, yo creo que no soy parte de la solución, no solo quiero estar criticando de afuera, quiero trabajar”.

Además agregó que “teno mucha fe de que nuestro país va cambiar, porque por ahí dice un dicho de que no hay mal que dure 100 años y nuestro mal no va durar un periodo más”

En cuanto al tema de la reelección dijo: “ es inconstitucional, creo que es traidor a la patria merece estar preso”.Hondudiario.

