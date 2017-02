Cómo Vestirse para el Día de San Valentín

***Pensar en elementos fuera de lo común es la mejor manera de comenzar. Así que, si usted por lo general se viste con pantalones vaqueros y camisetas, piense en un vestido o falda femenina. Si por el contrario, por lo general se viste con faldas y/o vestidos femeninos con más frecuencia, considere usar pantalones bien ajustados y un blusa a la medida. Aquí encontrará algunas ideas súper fabulosas sobre la forma de vestir para hacer su fecha de San Valentín muy especial para usted y mostrar a su pareja que se tomó la molestia de buscar su mejor sólo para él.

Tegucigalpa, Honduras.

El día para celebrar el amor es está la vuelta de la esquina, ya tiene regalo perfecto y está preparada para pasar un momento especial juntos. San Valentín es el momento perfecto para experimentar con un estilo nuevo. Usted puede crear estos estilos frescos y románticos fácilmente con muy poco esfuerzo. Elija uno de estos tres estilos ultra-femeninos para ese día tan especial.

Pensar en elementos fuera de lo común es la mejor manera de comenzar. Así que, si usted por lo general se viste con pantalones vaqueros y camisetas, piense en un vestido o falda femenina. Si por el contrario, por lo general se viste con faldas y/o vestidos femeninos con más frecuencia, considere usar pantalones bien ajustados y un blusa a la medida. Aquí encontrará algunas ideas súper fabulosas sobre la forma de vestir para hacer su fecha de San Valentín muy especial para usted y mostrar a su pareja que se tomó la molestia de buscar su mejor sólo para él.

Casual

Si usted es una de las pocas parejas afortunadas que pueden pasar todo el día junto, usted debe escoger algo que sea adecuado para el día y la noche. Preste atención a la comodidad ya que se pasará la mayor parte del día vestida.

Un pantalón pirata que se ajuste al talle o incluso medias de color neutro con una blusa fina y una chaqueta de lino de seda o de algodón se ven muy bien en todo el mundo. Preste atención a la forma ya que algo demasiado apretado o demasiado flojo se verá mal. La chaqueta le mantendrá caliente durante la noche. Elija sus colores sabiamente. Usted no tiene que vestir de rojo entero simplemente porque es San Valentín.

Usted puede usar accesorios como una cadena larga y algunos amuletos interesantes en tonos de contraste. Recuerde, escoger aretes más discretos y sutiles cuando usted está usando algo más detallado y pesado sobre su cuello. Para completar el look, use tacos cómodos o botines altos y un bolso grande. Usted podría tener un mínimo de maquillaje para el día con brillo de labios y un toque de rímel y delineador de ojos y actualizar su look con rubor y sombras para la noche. Otra idea podría ser un vestido con una falda con una túnica o blusa bien ajustada.

Femenino y sexy

No hay nada como un vestido suave cuando se quiere crear un look femenino. Opte por un vestido a la medida que le dé forma a su cuerpo. También tenga en cuenta la viabilidad de usar vestidos muy apretados, si no está segura de los lugares que va a visitar.

Usted debe considerar la practicabilidad y la comodidad de su vestuario. Y un vestido práctico y cómodo puede ser muy sexy. Optar por telas suaves como chifón y sedas de peso ligero en los colores y estampados de su preferencia. También puede jugar con las formas de los escotes. Elija una longitud que no arrastre tras de usted mientras camina (reserve para una cena romántica a la luz de las velas).

Utilice tacones altos y cómodos ya que éstos se ven realmente bien con un vestido. Un collar y pulseras de buen gusto completan el look. También puede llevar un bolso pequeño en tonos que contraten con el vestido. Para un maquillaje femenino, pruebe toques sutiles de color rosa si es rubia y tonos melocotones y naranjas si tiene un tono de piel más oscura en los ojos y los labios.

Es romántico ir a un restaurante elegante para una cena a la luz de las velas, con música romántica de fondo y la compañía de un ser querido. Saque todos los vestidos, joyas y maquillaje que había guardado para un evento especial, después de todo, la fecha lo exige.

Elija un vestido de diseño en colores llamativos. La iluminación en el restaurante acentuará los colores. Usted podría ir por el clásico color rojo o negro, o incluso puede elegir otros colores cálidos, tales como naranjas y amarillos. Los sólidos funcionan muy bien así como los estampados florales y animales. Use un vestido a la medida, que caiga en la cintura (puede utilizar un cinturón grueso) y sin mangas. Asegúrese que le haga lucir sexy y sentir cómoda.

Los patrones audaces de la vestimenta se combinan con piezas de joyería simples y minimalistas y viceversa. Así que tenga esto en cuenta al vestirse para esta fecha. Los tacones son mandatorios para este estilo así que use sus tacones de aguja con confianza. Elija un bolso pequeño de mano que sea brillante. El maquillaje debe ser audaz y atrevido al igual que su vestido: ojos ahumados, labios húmedos e intensos y mejillas sonrosadas, con un brillo bronceador, todos son excelentes opciones para la noche especial.

Colores para el día de San Valentín

Los colores se merecen más que una mera mención en este evento donde todo gira alrededor del color rojo. Mientras que el rojo color establece el estado de ánimo del día de San Valentín, no es necesariamente el único color que pueda usar. Usted puede escoger y elegir los colores originales que complementen su piel, y expresen su estilo individual.

Opte por tonos más cálidos como el amarillo mostaza, vino, y tonos de color naranja para un evento de la noche. Incluso puede elegir tonos metálicos de plata, oro, estaño y bronce.

Para los eventos en el día, elija melocotones, amarillos cítricos, rosas, lilas y morados. Los azules y los colores neutros no debe ser el color principal para este día. Incluso cuando elige colores neutros como el color principal, asegúrese de agregar un toque de colores cálidos, en forma de accesorios, calzado, etc.Hondudiario.

Facebook 0

Twitter

Google+ 0

WhatsApp

Compartir esta noticia... 0