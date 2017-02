***En ese contexto, previo a que los directores de ATIC, Ricardo Castro y DLCN, Soraya Cálix, hicieran un repaso de las distintas operaciones de alto impacto generadas desde sus dependencias, el Fiscal General agradeció a los presentes el apoyo brindado al Ministerio Público y a sus dos brazos técnicos de investigación.

Tegucigalpa, Honduras.

En una ceremonia especial, la Comunidad Internacional, Sociedad Civil, Academia y Autoridades Estatales conocieron los principales logros alcanzados por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) bajo la gestión del Fiscal General de la República, Oscar Fernando Chinchilla.

En ese contexto, previo a que los directores de ATIC, Ricardo Castro y DLCN, Soraya Cálix, hicieran un repaso de las distintas operaciones de alto impacto generadas desde sus dependencias, el Fiscal General agradeció a los presentes el apoyo brindado al Ministerio Público y a sus dos brazos técnicos de investigación.

“No es casualidad la presencia de ustedes acá, todos representan a sectores de sociedad, países amigos o instituciones que han cooperado, que han contribuido, de manera importante para obtener los resultados que se están alcanzando”, manifestó.

El funcionario aseguró que este es un momento histórico no solo para el país y el Ministerio Público, sino para la región, pues recordó que la semana pasada en una reunión con los Fiscales del Triángulo Norte se coincidió que los problemas de uno, son similares a los de los otros, por lo que resulta sumamente importante unir esfuerzos contra las amenazas, la problemática y los flagelos que los afecta n.

“En esta tarea y en esta lucha, en la cual hay una enorme voluntad de cada uno de los Fiscales, en los Agentes del Ministerio Público, tenemos no solo el auxilio de los países y gobiernos amigos que han venido fortaleciendo nuestras capacidades, sino ahora también la fuerza y la capacidad que se va a potenciar enormemente con ese nuevo modelo de investigación y persecución penal conjunta, integrada que se va implementar con el apoyo de la MACCIH en Honduras”, sostuvo.

Chinchilla lamentó que en muchas ocasiones algunos actores sociales solo les basta etiquetar un problema de seguridad como un problema público, para que cualquier análisis sea irresponsable y comiencen a surgir algunas soluciones, que por enérgicas que parezcan, al no estar bien sustentadas, terminan en un simple gesto que no se traduce en la reducción en los índices de violencia que aquejan a la población.

“Por eso es importante que los sectores y los operadores de justicia y toda la sociedad en común podamos conducir está discusión del país para que se aborde en realidad soluciones que demuestren ser efectivas y ante todo sostenibles en el tiempo”, subrayó.

Del mismo modo, reiteró las gracias a los presentes, ya que su asistencia demuestra que el Ministerio Público no está solo, debido a que cuenta con el apoyo de sectores importantes de la sociedad hondureña y la comunidad internacional, pero ante todo con el respaldo de millones de hondureños que de repente no se expresan en redes sociales o que no tienen acceso a un medio de comunicación, pero que en su interior aprueban su labor, lo cual compromete a esta institución a continuar adelante enfrentando cualquier adversidad que se presente.

“Se van a comenzar a construir páginas importantes en la historia de la administración de justicia del país, precisamente para que juntos: Poder Judicial, Tribunal Superior de Cuentas, Sociedad Civil y Ministerio Público, comencemos a disminuir esa brecha de combate a la delincuencia que tanto ha afectado a nuestro pueblo”, avizoró.

Finalmente, el titular del Ministerio Público dejó un claro mensaje, remontándose a las sagradas escrituras, al citar el pasaje bíblico del libro de Samuel sobre el enfrentamiento de David y Goliat.

“Yo siempre les he dicho a los Fiscales, cuando David se enfrentó a Goliat, el resto del ejército de Israel decía que era demasiado enorme, David dijo es tan grande que difícilmente voy a fallar. Esos son nuevos retos que tenemos enfrentar para la sociedad y estoy convencido que vamos a seguir adelante”, concluyó.

Al evento, que fue realizado en el auditorio del antiguo edificio anexo del Banco Central de Honduras (BCH) cuya propiedad fue recientemente traspasada al Ministerio Público, se dieron cita los embajadores de Estados Unidos, James Nealon; México, Dolores Jiménez Fernández; Canadá, Claude Beasejour; Alemania, Beatrix Christina Kania y Corea, Shin Seung-Ki.

Asimismo, el Vocero/Representante de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor; la representante de la Unión Europea, Madeleine Onclin; la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos y el presidente de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) y Trasparencia Internacional en Honduras, Carlos Hernández; al igual que delegados de la Embajadas de Ecuador y Japón, miembros de la Policía de Colombia, magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Pleno del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), entre otros invitados especiales.Hondudiario.

