***Te decimos todo lo que no debes hacer este día si quieres asegurarte de tener un San Valentín muy especial con tu pareja.

Sin duda, San Valentín es uno de los días más esperados de todos los años. Es el momento ideal en el que puedes agradecerle a tu pareja, galán o a tus bff por ser parte importante de tu vida, mientras compartes un momento muy especial con ellos o les das un gran detalle.

Pero, a veces podemos cometer algunos errores que arruinan por completo este día. Por eso, si quieres tener un gran recuerdo este 14 de febrero, te decimos cuáles son las cosas que nunca debes hacer durante San Valentín. ¡Toma nota!

Ser impuntual

Sabemos que el tráfico cada vez está peor en las grandes ciudades, especialmente en días tan importantes como San Valentín. Lo mejor es que tomes tus precauciones y salgas con tiempo de anticipación si vas a tener un date o a salir con alguna de tus amigas.

A nadie le gusta tener que esperar sola durante una cita ¡menos si es San Valentín!

Ir al mismo lugar a donde fuiste con tu ex

Aunque sea tu restaurante favorito o un lugar que te encante, a tu nuevo galán no le gustaría para nada saber que está contigo justo donde estuviste con tu pareja anterior.

Además, si es un sitio que normalmente visitaban ¡podrías encontrarte a tu ex! Definitivamente, esto es algo que no debes hacer nunca en San Valentín.

Hablar sobre tu ex o tus planes de 14 de febrero de años pasados también puede arruinar tu San Valentín y hacerlo muy incómodo. ¡Evítalo!

Discutir

Enojarte con tus bff o con tu pareja nunca es agradable, por lo que esto es algo que tampoco debes hacer en San Valentín.

Por muy enojada que puedas estar, intenta ser tolerante, mantener una actitud positiva y no hacer comentarios que puedan lastimar a tu pareja o a tu amiga. Busca un mejor momento, en otro día, para que puedan arreglar lo que tanto te molesta. No vale la pena arruinar un día tan especial con discusiones.

No tener ningún detalle

No es necesario que gastes demasiado en regalos costoso para todas tus amigas y tu pareja, basta con tener un detalle especial con ellos. Desde un mensaje emotivo hasta algún regalo hecho por ti. Lo que no se vale es que no te tomes el tiempo para felicitarlos y agradecerles a las personas que son más especiales para ti.

Cortar a tu novio

Sin duda, es algo que nunca debes hacer en San Valentín, pues harás que él tenga un mal recuerdo de este día ¡por siempre!

Terminar con tu pareja un día antes del 14 de febrero ¡es igual de cruel! Y esto hará que también pase un San Valentín muy desagradable. Lo ideal es que busques una fecha lo más alejada posible de este día para hablar con él y tratar de terminar en mejores condiciones.

Otra cosa que nadie desea en este día y que deja a la persona con una mala experiencia que siempre recordará es cancelar una cita al último momento o, peor aún, ¡dejarla plantada! ¡No lo hagas.

