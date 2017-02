***La exvicerrectora Académica de la Alma Mater y ahora Ministra de Educación en el país, Rutilia Calderón, enfatizó que el control de estos problemas tan complejos no son competencia exclusiva de la Secretaría Educación, sino del Estado y sus instituciones en conjunto.

Tegucigalpa, Honduras.

La ministra de Educación Rutilia Calderón, dijo este martes la Secretaría de Educación no tenía conocimiento sobre rumores que el “Jardín, Escuela e Instituto Modelo” de Tegucigalpa, estuviera siendo objeto de extorsión por parte de grupos antisociales.

En tal sentido, expresó que “en este caso particular, hemos estado reunidos desde tempranas horas con miembros del Banco Mundial y del Consejo Nacional de Educación y no he tenido ninguna información oficial de que esto suceda”.

Agregó que “para proceder al cierre de una institución hay normas y procedimientos que estamos asegurando que se cumplen y se van a seguir cumpliendo por parte de las unidades responsables; ya si se trata de causas externas, vamos a decirlo así, al sistema educativo, como es el caso de la extorsión, todos sabemos que este es un problema complejo y de abordaje interinstitucional, un tema de Estado”.

Por su parte, las autoridades del Instituto Modelo a través de las redes sociales emitieron una publicación, en la cual aclaraban a los padres de familia y población en general, que las instalaciones del centro educativo permanecerían cerradas esta semana, específicamente del 13 al 17 de febrero del presente año debido a una serie d remodelaciones que hacen en el centro educativo.

“Por instrucciones de Gerencia Instituto Modelo y dada la situación de inconvenientes presentado por la Remodelación que aún no son finalizada comunicamos que la presente semana no habrá labores académicas del 13 al 17 Febrero. Estar pendiente de nuevo aviso. Para las áreas de Modelo School y Jardín Escuela e Instituto Modelo”, explicaban textualmente las autoridades de la institución escolar.

Calderón expresó que “la educación es un derecho, y los servicios educativos ya sean de tipo privado o público tienen que tener la misma calidad y ser también objeto de los mismos derechos y deberes, en ese sentido; más allá de si es público o privado el establecimiento, esta estrategia del Estado debe de ver a ambos, no solo para lo público, sino también para lo privado”.

“El problema es de país, no es exclusivo de la Secretaría de Educación, por su puesto nosotros tenemos un rol importante en la prevención y para ello hemos conocido en estos pocos días que llevamos a cargo, los diversos programas y proyectos orientados a la prevención tanto de la violencia en los centros educativos, como del uso de drogas”, añadió la titular de educación.

Finalizó diciendo que “ya el control de estos problemas tan complejos no son competencia exclusiva de la Secretaría, sino del Estado y sus instituciones en conjunto; y lo que nos toca a nosotros es integrarnos en esas estrategias que el gobierno hondureño ya tiene definida para abordar este tipo de problemas”. Hondudiario. Por: AT.

