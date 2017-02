*** La Comisión Especial para la Depuración, en unos 10 meses en funciones a separado a más de dos mil 500 según estimaciones, incluidos los de “retiro voluntario”.

Tegucigalpa, Honduras

La Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional, informó de manera oficial la separación de esta institución de 377 miembros de diferentes escalas y por diferentes causas, incluyendo hasta “voluntarios”.

La separación de estos miembros de la Policía, fue confirmada a través de un comunicado No. 41 que se reproduce de manera íntegra, con fecha 14 de febrero de 2017.

DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA DEPURACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL

La Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional, en el marco de las facultades que le confiere la Ley, y dándole seguimiento a la evaluación de los miembros de la Carrera Policial, tiene a bien informar al pueblo hondureño sobre la resolución para instar se cancele el acuerdo de nombramiento a 377 integrantes de la Policía Nacional; distribuidos de la siguiente manera:

1) Cancelados por Reestructuración: 171

2) Cancelados por Retiro Voluntario: 149

3) Cancelados por justa causa: 57

Total: 377

PRIMERO.- Luego de analizar las hojas de vida, expedientes disciplinarios, evaluaciones de desempeño, resultados de pruebas de confianza, e información suministrada por las diferentes dependencias de la Dirección General de la Policía Nacional, la Comisión Especial ha resuelto instar el Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad a Cancelar por Reestructuración, en razón de la nueva estructura organizacional de la Policía Nacional aprobada por la Comisión Especial, a 171 miembros del personal asignado a las siguientes unidades policiales, según detalle a continuación:

41 POLICÍAS Y PERSONAL AUXILIAR DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCIÓN (UDEP) No. 11 – DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

1. POLICIA CLASE III ASUNCIÓN MONTES OCHOA

2. POLICIA CLASE II MARTIN TRINIDA HERNANDEZ GUSMAN

3. POLICIA CLASE I ANTONIO ERNELIO RODRÍGUEZ CASTELLANOS

4. POLICIA CLASE I DANIRA JACQUELINE CRUZ

5. POLICIA CLASE I ELIER AUGUSTO ANDINO OSEGUERA

6. POLICIA CLASE I ELVIS GRADIZ CRUZ

7. POLICIA CLASE I SEBASTIAN LOPEZ MARTINEZ

8. POLICIA ALBERTO PINEDA

9. POLICIA ALEX EDGARDO LOPEZ DUBON

10. POLICIA ANTONI JONATHAN REYES LOPEZ

11. POLICIA BARIENTO PRESBY FERWEDA

12. POLICIA BRAYAN HUMBERTO LOPEZ CASTELLANOS

13. POLICIA CARLOS ARMANDO FUNEZ

14. POLICIA CRISTIAN STHANLI RODRIGUEZ SUAZO

15. POLICIA DANIEL LENIN RIVERA CALIX

16. POLICIA DONALDO GONZALES VASQUEZ

17. POLICIA ELVIS AMIN RAMOS CASTRO

18. POLICIA ELVIS GEOVANNY GARCIA MALDONADO

19. POLICIA ERICK RICARDO GODOY REYES

20. POLICIA EUSEBIO TATALLON SALDAÑA

21. POLICIA EVER JOEL MELENDEZ CARRANZA

22. POLICIA FATIMA EUROLINA RIVERA RIVERA

23. POLICIA FAVIO JAVIER ORDOÑEZ

24. POLICIA FREDY RAFAEL AVILEZ AVILEZ

25. POLICIA HECTOR JOEL ORDOÑEZ VELASQUEZ

26. POLICIA JORGE SAMIR CRUZ DUBON

27. POLICIA KAREN CECILIA CORTEZ DIAZ

28. POLICIA KENRY ADALID AVILA FELDEMOND

29. POLICIA MARLON NOEL LIRA

30. POLICIA MELVIN ARTURO GOMEZ DIAZ

31. POLICIA MERLIM JAIME AGUILAR CARRILLO

32. POLICIA MOISES CANALES MULLER

33. POLICIA ORLIN LEONEL VASQUEZ HERNANDEZ

34. POLICIA OSCAR DAVID CASTILLO TURCIOS

35. POLICIA OSMIN ALBERTO PALMA SOSA

36. POLICIA PROSPERO VÁSQUEZ LÓPEZ

37. POLICIA RODMAN MERARDO DIEGO ARZU

38. POLICIA SANTOS HERNAN LOPEZ ESPINAL

39. POLICIA SELVIN OMAR IZAGUIRRE LOPEZ

40. POLICIA TATIANA MICHELLE CARDONA RAMIREZ

41. POLICIA TOMAS GUITIERREZ MEDINA

53 POLICÍAS Y PERSONAL AUXILIAR DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCIÓN (UDEP) No. 12 – DEPARTAMENTO DE LA PAZ

1. POLICIA CLASE III ANGEL NECTALI ALCERRO VASQUEZ

2. POLICIA CLASE III PEDRO ADONALDO MENDOZA MARTINEZ

3. POLICIA CLASE I APARICIO LOPEZ LOPEZ

4. POLICIA CLASE I FRANCISCO EDGARDO LOPEZ MARROQUIN

5. POLICIA CLASE I MARVIN ELVIS CRUZ LOPEZ

6. POLICIA CLASE I NOE COREA LOPEZ

7. POLICIA CLASE I SAMUEL GUEVARA MEDINA

8. POLICIA CLASE I SANTOS CARLOS LOPEZ GARCIA

9. POLICIA ALEX RENAN SANCHEZ LOPEZ

10. POLICIA ABSALON LOPEZ GARCIA

11. POLICIA ALFONSO HERNANDEZ LAZO

12. POLICIA ANDERSON JOSUE LARA MEJIA

13. POLICIA BERNARDO ALFONSO PALACIOS IRIAS

14. POLICIA CARLOS NOE RODAS HERRERA

15. POLICIA CARLOS UMBERTO MELGAR HERNANDES

16. POLICIA CRISTHIAN HOEL FLORES PALOMO

17. POLICIA DANIEL AVILA

18. POLICIA DONALDO DOMINGUEZ PEREIRA

19. POLICIA EDDI EDGARDO OSORTO GIRON

20. POLICIA EDGAR OSMAN HERNANDEZ CASTILLO

21. POLICIA EDUARDO HERNANDEZ GUTIERREZ

22. POLICIA ELMER ALEX DOMINGUEZ ARGUETA

23. POLICIA ELMITH YONATHAN FLORES CACERES

24. POLICIA EVA CARMINDA BENITEZ ROMERO

25. POLICIA HERBERTH GUILLERMO SIERRA BANEGAS

26. POLICIA JAIME ONAN POSADAS BACA

27. POLICIA JOSE MODESTO LOPEZ

28. POLICIA JOSE SALOMON CASTILLO CALIX

29. POLICIA JOSE SANTOS ALVARADO

30. POLICIA JUAN EVANGELISTA BENITEZ CALIX

31. POLICIA JUAN EVANGELISTA LOPEZ PEREZ

32. POLICIA MARCIO LOPEZ VASQUEZ

33. POLICIA MARIANO LOPEZ SANCHEZ

34. POLICIA MARIO ALFREDO LOPEZ GARCIA

35. POLICIA MARVIN ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ

36. POLICIA MARVIN RUDERY FLORES ALVAREZ

37. POLICIA MODESTO MEJIA ROSALES

38. POLICIA RIGOBERTO CRUZ MENDOZA

39. POLICIA RIGOBERTO SEVILLA CUEVAS

40. POLICIA ROGELIO SAMIR CHIRINOS ALVARADO

41. POLICIA ROGER ALBERTO ORTEZ ORDOÑEZ

42. POLICIA RONAL ANDRES FLORES MORAZAN

43. POLICIA SANTOS ADRIAN HERNANDEZ LOPEZ

44. POLICIA SILVIA ISILENIA GARCIA MENDOZA

45. POLICIA SUDORA SCARLETH DOMINGUEZ PADILLA

46. POLICIA WILMER LEONEL LOPEZ LOPEZ

47. POLICIA YIMIN ANTONIO MERLO MUÑOZ

48. POLICIA YOLANDA LOPEZ PEREZ

49. POLICIA YONY DANERY CASCO RAMOS

50. AUXILIAR JULIO CESAR VALLADARES PEREZ

51. AUXILIAR NORA YAMILYN LANZA VARELA

52. AUXILIAR SOFIA MARIBEL CASTILLO TEJEDA

53. AUXILIAR YONI OMAR CASTILLO RIVERA

44 POLICÍAS Y PERSONAL AUXILIAR DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCIÓN (UMEP) No. 03 – COLONIA LA ROSA, TEGUCIGALPA, MDC

1. SUB OFICIAL II HENRY ALFREDO RODRIGUEZ HERRERA

2. POLICIA CLASE III JONY ROBERT RUBIO AVILA

3. POLICIA CLASE II OSCAR ARMANDO FLORES CENTENO

4. POLICIA CLASE I ELDA YAMILET BRICEÑO SANCHEZ

5. POLICIA CLASE I HEBERTO RODAS LAGOS

6. POLICIA CLASE I JOSE DE LA PAZ DUARTE GONZALEZ

7. POLICIA CLASE I MARIO ANTONIO SANCHEZ LOPEZ

8. POLICIA CLASE I ULICES PAZ CARDENAS

9. POLICIA ALEX MAURICIO SIERRA REYES

10. POLICIA ALEXIS DAVID PAVON NUÑEZ

11. POLICIA ANGEL NOE RODRIGUEZ MALDONADO

12. POLICIA BAYRON JONATAN POZO SOSA

13. POLICIA CARLOS ANIBAL ORTIZ

14. POLICIA CLEMENTE HERNANDEZ HERNANDEZ

15. POLICIA EDAN RODOLFO RAMOS SANCHEZ

16. POLICIA EDUIN JAVIER PADILLA

17. POLICIA EDWIN ANTONIO RODEZNO RAMIREZ

18. POLICIA ESTEBAN VIRGILIO GODOY MORGA

19. POLICIA EVER ALEJANDRO ROSALES CACERES

20. POLICIA EVER CASTILLO ALVAREZ

21. POLICIA FRANKLIN JOVANY VALLADAREZ PONCE

22. POLICIA JAIME ADALID SORIANO MARADIAGA

23. POLICIA JERONIMO DANILO VELASQUEZ OSORIO

24. POLICIA JORGE ABRAHAN MEZA LORENZO

25. POLICIA JOSE ADALBERTO ARMAS JARQUIN

26. POLICIA JOSE MISAEL LEIVA BARAHONA

27. POLICIA JOSUE MISAEL MEJIA MIRANDA

28. POLICIA KENCI YOJANA VASQUEZ HERNANDEZ

29. POLICIA LORENZO DOMINGUEZ MENDEZ

30. POLICIA LUDIS YOHANA RAMOS ORTIZ

31. POLICIA LUIS MIGUEL JIMENEZ URBINA

32. POLICIA MARLON EDGARDO POSADAS MONDRAGON

33. POLICIA MILTON ADONIS FUNEZ

34. POLICIA NERY LEONEL BENAVIDES AYESTAS

35. POLICIA NORLANDO VARELA BETANCOURT

36. POLICIA OLVIN ARMANDO HERNANDEZ DIAZ

37. POLICIA OLVIN ORLANDO GARCIA MURILLO

38. POLICIA OSCAR ELEODORO PEREZ GARCIA

39. POLICIA PETRONA MARIBEL CONTRERAS

40. POLICIA RAUL ALVAREZ MARADIAGA

41. POLICIA SAMUEL JEREMIAS MUNGUIA DIAZ

42. POLICIA ULISES MARTINEZ SANTOS

43. POLICIA VICTOR AMADEO MENDEZ SUAZO

44. POLICIA VICTOR ARCENY PALMA PONCE

17 POLICÍAS Y PERSONAL AUXILIAR DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCIÓN (UMEP) No. 06 – COLONIA CHAMELECON, SAN PEDRO SULA

1. POLICIA CLASE I BLAS ADILIO DELGADO

2. POLICIA CLASE I CORNELIO ALVARADO FUENTES

3. POLICIA CARLOS AMILCAR URQUIA CALIX

4. POLICIA CESAR ANIBAL ENAMORADO HERRERA

5. POLICIA DILCIA CESARIA MONTOYA ORDOÑEZ

6. POLICIA EDILBERTO RAMOS LOPEZ HERNANDEZ

7. POLICIA EVER JOEL SUAZO BACA

8. POLICIA JOSE GUADALUPE HERNANDEZ SANCHEZ

9. POLICIA JOSE RUBEN MELCHOR VASQUEZ

10. POLICIA JUAN FRANCISCO OCHOA ZEPEDA

11. POLICIA JULIO CESAR CORRALES AGUILERA

12. POLICIA MARIO ROBERTO MARTINEZ ARCE

13. POLICIA NOLVIN YOVANY MURILLO

14. POLICIA OSCAR OSORIO PORTILLO

15. POLICIA RUBEN CASTRO LOPEZ

16. POLICIA SANTOS JAVIER OSORTO HERRERA

17. AUXILIAR OTONIEL LOPEZ MORENO

16 POLICÍAS Y PERSONAL AUXILIAR DE OTRAS UNIDADES POLICIALES

1. SUB OFICIAL I GEOVANI ALEXIS PERALTA CHAVARRIA

2. SUB OFICIAL I FREDIS OMAR MARADIAGA MORGA

3. POLICIA CLASE III JOSE ARMANDO LAINEZ CERRATO

4. POLICIA CLASE I ANA ALBERTINA TORRES BONILLA

5. POLICIA ADELSO ADONIS QUINTANILLA GOMEZ

6. POLICIA CONRRADO MISSAEL ZEPEDA BAQUEDANO

7. POLICIA DENIA MAGDALY AVILA

8. POLICIA EMERITA CASTELLANOS SABILLON

9. POLICIA JOSE EDUARDO GUTIERREZ MENDOZA

10. POLICIA JOSÉ NEPTALI GARCÍA LÓPEZ

11. POLICIA JUAN CARLOS MARTINEZ

12. POLICIA KEVIN YACIN VELASQUEZ ELVIR

13. POLICIA NORMA GLADIS ZUÑIGA CARRANZA

14. POLICIA WALTER JOSUE BONILLA LOPEZ

15. AUXILIAR EDUARDO ENRIQUE COTO TABORA

16. AUXILIAR VILMA IZAGUIRRE

SEGUNDO.- Se procedió al análisis y valoración de los expedientes e informes recibidos sobre los Oficiales y Agentes de Policía que han presentado peticiones de retiro voluntario; en virtud de lo cual ha resuelto instar al Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad a Cancelar el Acuerdo de Nombramiento por Retiro Voluntario a 149 policías y personal auxiliar:

1. SUB INSPECTOR DE POLICIA RENE ALEXANDER CHACON BARAHONA

2. SUB OFICIAL III DE POLICIA ALEX REYNIERY ORTEGA CRUZ

3. SUB OFICIAL III DE POLICIA MAIRA DEL CARMEN ANTUNEZ CRUZ

4. SUB OFICIAL III DE POLICIA SALVADOR GOMEZ MATAMOROS

5. SUB OFICIAL III DE POLICIA VICTORIA MEJIA LOPEZ

6. SUB OFICIAL II DE POLICIA ABRAHAN EDGARDO MEDINA CANTOR

7. SUB OFICIAL II DE POLICIA HUGO JOVANY ZACAPA PEREZ

8. SUB OFICIAL I DE POLICIA JORGE ALBERTO LEMUS SALGADO

9. POLICIA CLASE III FERNANDO CHAVEZ GONZALEZ

10. POLICIA CLASE II ELMER MOISES RAMIREZ ANDRADE

11. POLICIA CLASE II NIDIA REGINA CANACA CRUZ

12. POLICIA CLASE II SARA SUYAPA ROSALES ROMERO

13. POLICIA CLASE I CELSO SANCHEZ CANALES

14. POLICIA CLASE I DANIA YANELLY RAUDALES ARGUIJO

15. POLICIA CLASE I ERNESTO ESPINO MUÑOZ

16. POLICIA CLASE I ERY HIGINIO VALERIO RODRIGUEZ

17. POLICIA CLASE I HENRI ROBERTO QUIÑONEZ TALAVERA

18. POLICIA CLASE I HUMBERTO COREA MENDOZA

19. POLICIA CLASE I JOSE SEBASTIAN RODRIGUEZ

20. POLICIA CLASE I MARCOS ANTONIO ZUNIGA

21. POLICIA CLASE I ONORIO OCHOA CHAVARRIA

22. POLICIA CLASE I OSCAR JOEL VARGAS CASTRO

23. POLICIA CLASE I WILLIAMS OMAR ROMERO

24. POLICIA ABIMELEB CACERES TALAVERA

25. POLICIA ADA RUBENIA MARADIAGA HERNANDEZ

26. POLICIA ADALBERTO CANALES IZAGUIRRE

27. POLICIA ADAN COREA MENDOZA

28. POLICIA ADRIAN ALBERTO RODAS REYES

29. POLICIA ALBERTO CLAROS BAUTISTA

30. POLICIA ALEJANDRO ANTONIO COELLO VELASQUEZ

31. POLICIA ALEXIS CASTILLO PICADO

32. POLICIA ARIEL ANTONIO LOBO PALMA

33. POLICIA BAIRON ERIX AVILA VALLADARES

34. POLICIA BELARMINO MIRANDA TURCIOS

35. POLICIA BLANCA PATRICIA BORJAS RODRIGUEZ

36. POLICIA BRENDA MARLENY PINEDA PINEDA

37. POLICIA CARLOS ALBERTO HERNANDEZ NICOLAS

38. POLICIA CESAR JAVIER NUÑEZ FLORES

39. POLICIA DAVID ANTONIO SANCHEZ LOPEZ

40. POLICIA DAVID RAFAEL IZAGUIRRE MARTINEZ

41. POLICIA DELIO NAHUN REYES BACA

42. POLICIA DENIA MARITZA CASTILLO VASQUEZ

43. POLICIA DENIS ALEJANDRO FLORES RODRIGUEZ

44. POLICIA DEYBIN MISAEL VELASQUEZ ROSALES

45. POLICIA DILCIA LIZETH PEÑA

46. POLICIA DONALIA YESSENIA REYES VALLADARES

47. POLICIA EDITH GEOVANNY RUBIO MEZA

48. POLICIA ELMER EDILBERTO GONZALES MARCHENA

49. POLICIA ELMER JOHN GOMEZ ARGUETA

50. POLICIA ELVIN JOSUE VALLECILLO FONSECA

51. POLICIA FELIX BARAHONA CRUZ

52. POLICIA FRANCISCO ONIEL ZUNIGA MONDRAGON

53. POLICIA FRANKLIN ANDONY ARDON ARDON

54. POLICIA FRANKLIN ESPECTACION ESPINOZA PORTILLO

55. POLICIA FRANKLIN LOPEZ MARTINEZ

56. POLICIA HECTOR ORLANDO AVILA GONZALEZ

57. POLICIA HENRY EDUARDO SIERRA ANDINO

58. POLICIA HIGINIO HERNANDES PINEDA

59. POLICIA IVAN JOSUE APLICANO DAVILA

60. POLICIA J JULIO RAMOS

61. POLICIA JAIRO JOSE VALLECILLO FLORES

62. POLICIA JAMES SAMUEL LEVY BROWN

63. POLICIA JEOVANNY ERASMO AVILA MOLINA

64. POLICIA JERONIMO PEREZ REYES

65. POLICIA JESSY YICEL LAINEZ FLORES

66. POLICIA JORGE ALBERTO PONCE MENDOZA

67. POLICIA JORGE CHAVARRIA MEJIA

68. POLICIA JORGE MAURICIO GONZALES

69. POLICIA JORGE RAMON ZELAYA

70. POLICIA JOSE GUADALUPE ORELLANA MIRANDA

71. POLICIA JOSE HERMELINDO MELENDEZ VELASQUEZ

72. POLICIA JOSE LUIS PADILLA SILVA

73. POLICIA JOSE NAPOLEON GARCIA MORENO

74. POLICIA JOSE RAFAEL ZUNIGA MONDRAGON

75. POLICIA JOSELIN MELISA FUNES MALDONADO

76. POLICIA JOSUE ISAIAS BARAHONA DIAZ

77. POLICIA JUAN ANDRES MARTINEZ VARELA

78. POLICIA JUAN BAUTISTA HERNANDEZ CARIAS

79. POLICIA JUAN FRANCISCO FUNES NUÑEZ

80. POLICIA JULIO CESAR LOPEZ PAVON

81. POLICIA KEBIN GUSTAVO OBANDO VERDE

82. POLICIA KENIA CAROLINA ASEBEDO RUBIO

83. POLICIA LAZARO RODRIGO AMADOR LOPEZ

84. POLICIA LUIS ALONSO GARCIA CARTAGENA

85. POLICIA LUIS YOVANNI AGÜERO RAMIREZ

86. POLICIA MARIANO AGUILAR LOPEZ

87. POLICIA MARTHA DADAI GUILLEN TERCERO

88. POLICIA MARTIN AGUILAR GUTIERREZ

89. POLICIA MAURO CRUZ HERNANDEZ

90. POLICIA MAURO MOLINA

91. POLICIA MERLIN JAVIER REYES REYES

92. POLICIA MERLIN EULOFIO PEREZ PEREZ

93. POLICIA MILTON DAVID SANDOVAL LOPEZ

94. POLICIA MIRTA XIOMARA LOPEZ FLORES

95. POLICIA NELSON YOVANI PALMA CRUZ

96. POLICIA NILSON RONEY ANTUNEZ ALVARENGA

97. POLICIA ORLANDO ANIBAR SOLIS SOLIS

98. POLICIA PEDRO NUÑEZ FLORES

99. POLICIA RICARDO RODRIGUEZ QUINTANILLA

100. POLICIA ROBELIO HERNANDEZ HERNANDEZ

101. POLICIA RODOLFO EDGARDO REYES VASQUEZ

102. POLICIA ROGER ALEXANDER MARTINEZ LOPEZ

103. POLICIA SANTOS EUSEBIO REYES

104. POLICIA SANTOS REYNALDO MURILLO LICONA

105. POLICIA SANTOS SEBASTIAN BARAHONA CASTELLANOS

106. POLICIA WALTER OVIDIO ALVARADO ALVARADO

107. POLICIA WENDY PATRICIA REYES LEMUS

108. POLICIA WILFREDO MENDOZA BETANCOURTH

109. POLICIA WILIBALDO LOPEZ CANALES

110. POLICIA WILMER BOLEAN PAULISTO

111. POLICIA WILMER JAVIER FLORES AVILA

112. POLICIA YANKARA NICOL ZEPEDA FUENTES

113. POLICIA YESSY CRISTINA ORDOÑEZ HERNANDEZ

114. POLICIA YOLANDA DEL CARMEN HERNANDEZ GALINDO

115. POLICIA (COBRA) JOSE LUIS AVILA MOLINA

116. POLICIA (COBRA) JOSE NECTALI BACA REYES

117. POLICIA (COBRA) OLMAN YUVINES PINEDA MEDINA

118. POLICIA (COBRA) VICTOR ENELDO LOPEZ SANCHEZ

119. POLICIA TIGRE OSMAN OTTONIEL ANDRES MENDOZA

120. POLICIA DE INVESTIGACION DIMAS SALGADO REYES

121. POLICIA DE INVESTIGACION EDGAR LEONEL TORRES BURGOS

122. POLICIA DE INVESTIGACION MELIDA NOHEMI TABORA ENAMORADO

123. POLICIA DE INVESTIGACION PEDRO JAVIER CASTILLO VALLE

124. POLICIA DE FRONTERAS JAIME MENDEZ GOMEZ

125. POLICIA DE FRONTERAS JAIRO ROBERTO PAGUAGA RODRIGUEZ

126. POLICIA DE FRONTERAS OSCAR ENRIQUE RUIZ

127. POLICIA (CONDUCTOR DE LANCHA) CONRRADO GUEVARA ORELLANA

128. POLICIA (CONDUCTOR) CORNELIO ELEDIL SAUCEDA RODRIGUEZ

129. POLICIA CONDUCTOR JOSE MIGUELIN HERNANDEZ GONZALES

130. POLICIA (CONDUCTOR) JUAN RAMON PLATA GARCIA

131. ANALISTA DE INVESTIGACION I HECTOR ALFONSO DOMINGUEZ

132. ANALISTA DE INVESTIGACION I OSCAR OCTAVIO CABRERA PONCE

133. AGENTE DE INVESTIGACION ANA KAROLINA FLORES

134. AGENTE DE INVESTIGACION ISIDRO FERNANDO ORTEGA GALEAS

135. AGENTE DE INVESTIGACION JOSE LUIS GRADIZ GARCIA

136. AGENTE DE INVESTIGACION KENIA LIZETTE RAMIREZ MARTINEZ

137. AGENTE DE INVESTIGACION LESTER DANILO DOMINGUEZ GONZALEZ

138. AGENTE DE INVESTIGACION NOLAN ANTONY ANDRES MENDOZA

139. AGENTE DE INVESTIGACION ROBERTO MICHEL BEJARANO GALO

140. AGENTE DE INVESTIGACION RUBEN ALEXANDER SOTO

141. AGENTE DE INVESTIGACION SANDRA YANETH LOPEZ

142. AUXILIAR (TECNICO DE ARCHIVO) JAVIER AMAURY FLORES MILLA

143. AUXILIAR (OFICIAL DE COMPRAS) ARGENTINA ELIZABETH TROCHEZ PERDOMO

144. AUXILIAR (MUSICO) PEDRO JOSE CABRERA ARMIJO

145. AUXILIAR (INVESTIGADOR JURIDICO) JEFFRY PAUL FIGUEROA EGUIGUREMS

146. AUXILIAR (ASEADORA) MARIA VIRGINIA IZAGUIRRE PEREIRA

147. AUXILIAR (CONSERJE) FANNY MELISSA CHIRINOS ZELAYA

148. INSPECTORIA JURIDICO JEFFRY PAUL FIGUEROA EGUIGUREMS

149. ASISTENTE ADMINISTRATIVO JOSE LUIS CASTRO SANCHEZ

TERCERO.- La Comisión Especial solicitó a la Dirección General de la Policía Nacional que realizara una exhaustiva evaluación de expedientes disciplinarios concluidos y presentara un informe sobre los Oficiales y Agentes de Policía que estén pendientes de aplicación de las sanciones correspondientes.

Se procedió al análisis de los expedientes disciplinarios y valoración de los informes recibidos, habiéndose comprobado que se ha cumplido el debido proceso, por lo cual esta Comisión Especial ha instado al Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad a cancelar por diferentes motivos el Acuerdo de Nombramiento a 57 policías y personal auxiliar, según detalle a continuación:

1) Cancelar el Acuerdo de Nombramiento por Abandono del Cargo, en aplicación al Articulo 126 numeral 4 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, sin responsabilidad para el Estado, a:

1) SUB OFICIAL I DE POLICÍA ANA CAROLINA MEDINA OBANDO

2) POLICÍA ABIGAIL MARGOTH MERCADO MENDOZA

3) POLICÍA ADALY TORRES

4) POLICÍA ADILZON OSEAZ GONZALEZ MALDONADO

5) POLICÍA ALEXANDER VELÁSQUEZ POSADAS

6) POLICÍA ANDY FABRICIO FLORES SALGADO

7) POLICÍA ARNANI ABRAHAN ZELAYA ANDINO

8) POLICÍA BRECXIS ROGER MARROQUÍN COREA

9) POLICÍA CLASE I LENIN JOSUE MENDEZ MONDRAGON

10) POLICÍA CRISTIAN LEONARDO ACOSTA LÓPEZ

11) POLICÍA EDUARDO JOSÉ MENDOZA GONZÁLEZ

12) POLICÍA EDWIN HERIBERTO ARDÓN CRUZ

13) POLICÍA ELMER OSMAN RUBIO FUENTES

14) POLICÍA ENRRIQUE VÁSQUEZ

15) POLICÍA ERARDO ARTURO OBANDO PEREIRA

16) POLICÍA ERICK ALEXANDER GARCÍA GARCÍA

17) POLICÍA FRANCISCO ELISEO GUERRA GUERRA

18) POLICÍA FRANKLIN YOVANY MIRA PAGUAGA

19) POLICÍA HELEN AZUCENA RIVERA PALACIOS

20) POLICÍA HERNÁN ROBELIO LÓPEZ LÓPEZ

21) POLICÍA IRIS YOLANI NÚÑEZ SÁNCHEZ

22) POLICÍA ISAAC CHAMIR DÍAZ GÓMEZ

23) POLICÍA JHAZARY DEL CARMEN CASTRO SÁNCHEZ

24) POLICÍA JOSÉ HERMINIO MENDOZA GARCÍA

25) POLICÍA JOSÉ MARVIN ORELLANA RIVERA

26) POLICÍA JUAN CARLOS CRUZ GALVEZ

27) POLICÍA JULIO RICARDO GONZÁLEZ ESCOBAR

28) POLICÍA KELVIN ISRAEL CUEVAS UCLES

29) POLICÍA LÁZARO GUTIÉRREZ GÓMEZ

30) POLICÍA MAPOLION RODRÍGUEZ VÁSQUEZ

31) POLICÍA MARCO HERNÁN BARAHONA

32) POLICÍA MÁRTIRES ADALID VÁSQUEZ LÓPEZ

33) POLICÍA MARVIN DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ

34) POLICÍA OLVIN NOE MANZANAREZ ALVARADO

35) POLICÍA RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ IRIAS

36) POLICÍA RONAL ABILIO ESPINAL VÁSQUEZ

37) POLICÍA RULVIN EDUIN MARTÍNEZ REYES

38) POLICÍA SUSANA LETICIA AMAYA MOLINA

39) POLICÍA VICTOR RENIERY RIVERA MENDOZA

40) AUXILIAR JOSÉ MARÍA SANTIAGO CÁLIX CASTRO

41) CONDUCTOR JOSÉ ANTONIO PALOMO RODRÍGUEZ

2) Cancelar el Acuerdo de Nombramiento por Despido, sin responsabilidad para el Estado, a:

1) POLICIA ADONIS AMED ANTONIO ZELAYA

2) POLICÍA DARWIN FERRUFINO GONZALEZ

3) POLICÍA DOUGLAS MAXDANE FLORES POLÍO

4) POLICÍA INDRA YADIRA CANTARERO GUZMÁN

5) POLICÍA JEXICA CAROLINA VALLECILLO

6) POLICÍA JOSÉ DONALDO COREA MENDOZA

7) POLICÍA JOSUÉ ADONAY RAMOS GIRÓN

8) POLICÍA ORLIN IVÁN MARTÍNEZ BENÍTEZ

9) POLICÍA DE INVESTIGACIÓN JOSÉ DAVID MATUTE RODRÍGUEZ

3) Cancelar el Acuerdo de Nombramiento por tener sentencia firme condenatoria del Tribunal competente, en base a los Art. 109 numeral 6 y Art. 116 párrafo final de la Ley Orgánica de la Policía Nacional; sin responsabilidad para el Estado, a:

1) POLICÍA BAIRON ADALI LIRA GONZALEZ

2) POLICIA ISAIAS DIAZ MORENO

3) POLICÍA JOSÉ NEYL REYES RIVERA

4) POLICIA JULIO ARMANDO CHACÓN PEÑA

5) POLICIA MARIA ASUCENA MENDEZ RODRIGUEZ

6) POLICIA OMAR ANTONIO MOURRA GOMEZ

7) POLICÍA SELVIN FERNANDO EUCEDA ZAVALA

Reiteramos nuestro firme compromiso de continuar con objetividad y decisión con el proceso de reestructuración para dar paso al desarrollo de una nueva Policía Nacional, tal como nuestro país lo requiere, tal como nuestra nación lo demanda.

¡Hacia la construcción de una nueva Policía Nacional!

COMISIÓN ESPECIAL PARA EL PROCESO DE DEPURACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL

