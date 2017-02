“Llamamos a la reflexión que se piense y se legisle a favor de Honduras”: Padre Carlos Rubio 

***Rubio, reiteró que es imperativo que en el país existan la voluntad y las herramientas para que “se combata la impunidad la corrupción y todos aquellos males que nos aquejan y los políticos tienen que ser buen ejemplo para los demás ciudadanos, porque ellos tienen una responsabilidad con la patria deben actuar de la mejor manera para el bien de Honduras”.

Tegucigalpa, Honduras.

Entre las opiniones que han surgido con el sonado tema de las reformas al Código Penal, está la del padre Carlos Rubio, quien expresó que “el tema de seguridad jurídica y reformas no debe ser politizado pues es de interés del país y se debe pensar en el bien de Honduras”.

“Si ya son intereses partidarios o particulares he allí el debate, pero nosotros llamamos a la reflexión que se piense y se legisle a favor de Honduras, y de toda la población que está necesitada de justicia”. Prosiguió el religioso de la iglesia católica.

Rubio, reiteró que es imperativo que en el país existan la voluntad y las herramientas para que “se combata la impunidad la corrupción y todos aquellos males que nos aquejan y los políticos tienen que ser buen ejemplo para los demás ciudadanos, porque ellos tienen una responsabilidad con la patria deben actuar de la mejor manera para el bien de Honduras”.

El sacerdote, apuntó que es necesario comprender que las penas duras por si solas no darán los resultados, por lo que debe prevalecer una clara equidad en la aplicación de la justicia. De igual forma consideró que se debe mejorar la investigación y el profesionalismo en los procesos investigativos. “Yo siempre he dicho que la justicia restaurativa, también es importante porque no solamente hay que condenar si no prevenir”.

La ley tiene que ser justa y equitativa aun con quienes por una u otra razón ha cometido errores, añadió Rubio.

“Pero algo muy importante es que se quiten los temas políticos en temas de seguridad y violencia esto debe ser de un interés de país general y todos los partidos deben consensuar para el bien de Honduras” repitió el sacerdote.

El representante de la iglesia católica indicó que “para aclarar estos temas polémicos, existe el dialogo y las propuestas concretas y las contrapropuestas y existen los consensos y al final eso es lo que se debe buscar y si es por el bien de Honduras es posible ponerse de acuerdo”.

Finalmente, el padre Rubio, destacó que “existe en el país una violencia desbordante, sin límites y una de las principales causas es la falta de justicia porque hay personas que se creen con derecho a cometer todos estos actos porque creen que no van a ser llevados ante la justicia porque hay impunidad”.

Para poner punto final a su participación el sacerdote, anotó que muchos actos violentos son producto de la venganza y el desafío de grupos delincuenciales al estado por lo que es necesario que la población también se una en gestión y oración por la paz de Honduras.

Es de hacer notar que en Honduras se ha derramado mucha sangre inocente. Los índices de criminalidad comenzaron a crecer de forma alarmante desde el 2006 y a partir del año 2014, producto de las medidas contundentes contra los delincuentes, estos comenzaron a disminuir, reduciendo en más de 20 puntos la tasa de homicidios.

El presidente de la republica Orlando Hernández en varias de sus comparecencias públicas, ha detallado que se han tomado medidas fuertes contra la criminalidad, se han transformado los cuerpos de investigación en entes eminentemente técnicos y científicos.

Además, las autoridades resaltan que se ejecuta una depuración sin precedentes de la Policía Nacional que ha permitido sacar más de 3,000 elementos en un año, se han aprobado leyes para combatir las redes del narcotráfico y para extraditar sus cabecillas, se han golpeado las estructuras de pandillas que construyeron imperios con dinero manchado con sangre, pero aún falta mucho por hacer.Hondudiario.

