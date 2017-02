*** Una vez más han sido las redes sociales las que han dado difusión a la convocatoria, que de momento se desconoce el impacto que puede alcanzar. Se ha extendido bajo el hashtag #ADayWithoutImmigrants.

Tegucigalpa, Honduras.

Diversas entidades de varias ciudades de Estados Unidos convocaron a los inmigrantes a no presentarse a trabajar ni a la escuela este jueves, y a que tampoco realicen compras, para hacer sentir la importancia y valor de sus contribuciones al país.

Las protestas conocidas como “Un día sin inmigrantes” tienen la meta de mostrar cuán importantes son los inmigrantes para el estilo de vida y la economía estadounidense. Ocurrirán en respuesta a las medidas tomadas por el gobierno del presidente Donald Trump en cuestión migratoria.

La iniciativa es una respuesta al presidente, Donald Trump, cuyo gobierno ha prometido aumentar la deportación de inmigrantes que viven en el país de forma ilegal. Trump basó su campaña en la construcción de un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México y atribuyó el alto desempleo a la inmigración. Como presidente ha pedido vetar la entrada en el país de viajeros de siete países de mayoría musulmana.

Negocios en ciudades como Austin, Chicago, Nueva York y Washington DC no abrieron y trabajadores están de brazos caídos este jueves en un gesto de respaldo a la convocatoria que se viralizó en las redes sociales pero de la cual se desconoce exactamente quién la gestó.

En apoyo a todos los inmigrantes estaremos cerrados (el) jueves”, se lee en un cartel detrás del vidrio de un restaurante mexicano con sus puertas cerradas en el barrio de Harlem en Nueva York. Sus dueños apoyaron la convocatoria hecha por redes sociales con el fin de protestar contra las medidas migratorias del nuevo gobierno de Donald Trump y mostrarle la importancia de los inmigrantes en Estados Unidos.

Se desconoce quién o qué organización hizo el llamado que se viralizó con el transcurso de los días por las redes sociales con la consigna “no ir a trabajar, no abrir negocios, no comprar en tiendas o por internet, no comer en restaurantes, no comprar gasolina, no ir a clases, no mandar a los hijos a la escuela”. Pero en ciudades de todo el país, desde Austin hasta Washington DC, algunos negocios –especialmente restaurantes que suelen emplear una gran cantidad de inmigrantes– decidieron no abrir como gesto de respaldo.

La protesta convocada contra Trump no se limita al sector gastronómico ni es una huelga. Realmente está pensada como boicot. Se llama a los inmigrantes a no abrir sus negocios si los tienen, a no llevar a los niños a la escuela, incluso a no gastar un solo dólar a lo largo del día para mostrar que la economía podría colapsar y la vida diaria no funcionar si ellos no estuvieran.Univision/hondudiario.

