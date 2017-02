Buscamos combatir crimen organizado y no a políticos organizados

***”El gobierno logró dar fuertes golpes a la extorsión, pero los que están en la cárcel son los que van a recoger el dinero y no son precisamente los que disfrutan de los beneficios de ese delito, en esas reformas –que no las hace Juan Orlando diseñado por los operadores de justicia del Estado quienes sienten que en el último año las formas del crimen organizado se fortalecieron en logística, equipo, lo que no permitió al Estado avanzar para hacer retroceder más la criminalidad, ese es el tema de fondo por el cual surgen las reformas en el Congreso”.

Tegucigalpa, Honduras.

El dirigente nacionalista Fernando Anduray cuestionó que la oposición no esté de acuerdo en la aprobación de las reformas penales propuestas para combatir la criminalidad en sus diversas facetas, mismas que fueron sugeridas y elaboradas por los entes operadores de seguridad y justicia, al tiempo que explicó que las mismas son para atacar al crimen organizado y no a los políticos organizados.

Se refirió en esos términos para aclarar que no existe intención alguna de penalizar la protesta ni las acciones de los grupos políticos hondureños, en cambio, indicó que se trata de una estrategia para atacar la criminalidad, en especial el flagelo de la extorsión.

“El gobierno logró dar fuertes golpes a la extorsión, pero los que están en la cárcel son los que van a recoger el dinero y no son precisamente los que disfrutan de los beneficios de ese delito, en esas reformas –que no las hace Juan Orlando diseñado por los operadores de justicia del Estado quienes sienten que en el último año las formas del crimen organizado se fortalecieron en logística, equipo, lo que no permitió al Estado avanzar para hacer retroceder más la criminalidad, ese es el tema de fondo por el cual surgen las reformas en el Congreso”.

Ante la criticas de la oposición que aducen que las modificaciones al Código Penal están encaminadas en criminalizar la protesta, Anduray lo desmintió tajantemente y catalogó de ilógicas las aseveraciones, al tiempo que dijo que los partidos políticos “no están dentro del contexto de crimen organizado” y que por ende las reformas son para “el combate del crimen organizado, no para políticos organizados”.

El dirigente nacionalista manifestó que “necesitamos las reformas para bajar otros 20 puntos este año, sino tomamos esas medidas corremos que el riesgo que lo que avanzamos lo perdamos y la criminalidad vuelva más fuerte, lo que estamos discutiendo aquí la vida de los hondureños”.Hondudiario.

