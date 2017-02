***”Sería lamentable que el pueblo advirtiera que no todo mundo –políticos– están conscientes y tomando decisiones que son necesarias, confiamos en que una vez en el Congreso comience la discusión y finalmente se tome la decisión”. Para Solórzano es sumamente urgente y necesario que “se tomen algunas decisiones al respecto”.

Tegucigalpa, Honduras.

El clamor para solicitar la aprobación de las reformas penales es generalizado, los líderes religiosos también han expuesto la necesidad de que se legisle para evitar que continúe infundiendo el terror y derramamiento de sangre en el país a causa de delitos como la extorsión.

El reverendo Alberto Solórzano, uno de los prominentes líderes religiosos del país hizo un llamado enérgico a las fuerzas políticas para que dejen de un lado los intereses particulares y se enfoquen a apoyar a los sectores afectados por ese flagelo.

Reconoció y dijo que están conscientes que “el nivel de delincuencia es fuerte y estamos enfrentando a un tipo de delincuente y delito muy fuerte y diferente al que enfrentábamos años atrás. Hemos llegado a un momento en el que se deben tomar decisiones para poder enfrentar esto”.

Consideró que si no se toman acciones de manera inmediata “quienes están cometiendo los ilícitos van a creer que no hay autoridad o no se están tomando las decisiones y que pueden seguir actuando”.

El pastor indicó que tienen la esperanza que “finalmente logre tomarse esta decisión, esperamos que haya conciencia por parte de los sectores políticos”.

En días anteriores, la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH) presentó un pronunciamiento en el que solicita entre otro puntos que “los honorables diputados del Congreso Nacional que emitan leyes que contengan penas severas que se apliquen sin excepción a todo aquel que se le compruebe su participación intelectual o material en los horrendos crímenes que actualmente aterrorizan a la población hondureña”. Hondudiario.

