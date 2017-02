Radio Progreso Desde que se impuso a todos los niveles el neoliberalismo va dejando un reguero de gente que no encuentra un lugar en la sociedad, va quedando en las periferias; es un sobrante y descartable social y económico. Son lo que los sociólogos denominan como descartables o desechables: ni producen ni consumen. No se cuenta con ellos y quedan en los márgenes, periferias y cunetas de nuestro mundo. En un primer momento se denominó como “NINIS” a esa masa creciente de jóvenes que “ni trabajaban ni estudiaban”. Un conglomerado enorme, heterogéneo y “menor de edad permanente” que deambulan por todas partes. Sin futuro ni esperanza. Cada país y bloque económico tiene su fisonomía propia pero lo que los une en su diversidad es que no se cuenta con ellos, son rechazados, no son de acá ni de allá, no son sujeto económico, social o ideológico. Pero eso sí, son víctimas en donde se encuentren y hagan presentes. En estos momentos en Honduras está apareciendo un “nuevo colectivo social de NINIS” y son los deportados de EE UU que, con la toma de poder de Trump, están ocupando el primer plano de la realidad social. Según los datos estadísticos en EE UU viven más de un millón de hondureños, de los cuales al menos 420,000 se han acogido la nacionalidad estadounidense. Al mismo tiempo hay uno 60,000 bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) y en el año 2016 fueron deportados 21,994 hondureños. Los expertos señalan que anualmente se desplaza entre 60 mil y 100 mil hondureños hacia EE UU. Lo cual es equivalente a que cada hora 11 hondureños salen en busca del “sueño americano”, como dicen los datos periodísticos. Lo incierto y dramático de esta situación es que Donald Trump en su campaña electoral anunció que todas las personas que no tuvieran documentos serían deportados. Además, se encuentran como “analfabetas culturales” pues trasladan a los EE UU sus patrones culturales de comportamiento dando como resultado que lo que se permite en la “sociedad hondureña” es “delito en la sociedad anglosajona”. El caer en este tipo de “delitos culturales” los hace más vulnerables a la justicia y leyes migratorias. Por lo tanto, la nueva “generación de NINIS” resulta sumamente frágil, débil y vulnerable. Y, como todo hay que decirlo, con el presidente Obama las cosas no estaban mejor pues registró el máximo de deportaciones con 550 mil deportados. No tiene lugar para nada: Ni en Estados Unidos ni en Honduras.

Ni con los Demócratas ni con los Republicanos.

Ni con Barak Obama ni con Donald Trump.

Ni por tierra ni por aire.

Ni por ser “jóvenes migrantes” ni por ser “adultos migrantes”.

Ni con la “Alianza para la Prosperidad ni con el plan “Honduras 20/20”.

Ni con los agentes migratorios ni con los consulados trabajando los siete días de la semana.

Ni con las remesas ni con las valijas en la mano.

Ni con los asesores legales ni la consejería consular.

Ni con los candidatos reeleccionistas ni con los emergentes.

Ni con el “sueño americano” ni con el proyecto de “vida mejor”. Estos hechos contradicen rotundamente la versión oficialista cuando dice que “nosotros tenemos que darles a nuestros compatriotas la garantía de que este es nuestro país, que en el momento que decidan regresar aquí está para cobijarlos”. Ciertamente son apátridas porque nadie los quiere. Y no deciden regresar sino que los “deciden regresar obligatoriamente”. A fin de cuentas, queda una larga tarea por recorrer para que los “NINIS” de nuestro país y los regados a nivel global sean aceptados, cobijados e integrados a la sociedad con todos sus derechos y deberes, con su dignidad y un futuro lleno de esperanza.