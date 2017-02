Triunfo 1-0 de Honduras ante Canadá, rumbo al Mundial Sub 20 de Corea del Sur

**** El combinado hondureño hizo su debut este viernes en el premundial en busca de su séptima clasificación a un Mundial categoría Sub 20, para sumarla a Túnez 1977, Qatar 1995, Nigeria 1999, Holanda 2005, Egipto 2009 y Nueva Zelanda 2015.

Tegucigalpa, Honduras

En el estadio Ricardo Saprissa de San José, Costa Rica, la selección hondureña Sub 20, de la mano del adiestrador Carlos Ramón Tábora, debutó este viernes en el premundial rumbo a Corea del Sur, derrotando 1-0 a su similar de Canadá.

El seleccionado hondureño integrado en el Grupo A junto a Canadá, México, Antigua y Barbuda, sumó sus primero tres puntos en el torneo en busca de una clasificación directa al Mundial de Corea del Sur 2017.

El gol del triunfo lo anotó Jorge Álvarez (76) que permitió el triunfo del equipo hondureño que alineó además, Javier Delgado, Denil Maldonado, Wesly Deras, Dylan Andrade, José Reyes, Carlos Pineda, Foslyn Grant, Sendel Cruz, Bayron Rodríguez, José García, Douglas Martínez, Darixon Vuelto y José Quiroz.

Por su lado el equipo de Canadá, jugó con Thomas Hasal, Zachary Brault-Guillard, Gabriel Boakye, Thomas Milleur-Giguere, Kosovar Sadiki, Liam Fraser, Luca Uccello, Dario Zanatta, Tristan Borges, Kristopher Twardek y Liam Millar.

El equipo hondureño realizará su segundo encuentro el lunes 20 en el Estadio Nacional a las 5:00 de la tarde hora nacional, ante Antigua y Barbuda.

Este mismo viernes México enfrentó a Antigua y Bermuda, del Grupo A del torneo donde los primeros cuatro se clasifican directamente al mundial.

En el Grupo B, están Estados Unidos, Panamá, San Cristóbal y Nieves, más

Haití.

Grupo C, Costa Rica, El Salvador, Bermudas y Trinidad y Tobago.

El calendario de juegos del torneo Sub-20 de CONCACAF Costa Rica 2017

Cumpliendo la primera fecha, este viernes, 17 de febrero de 2017 – Estadio Ricardo Saprissa

17:30 Honduras vs Canadá

20:00 México vs Antigua y Barbuda

Sábado, 18 de febrero de 2017 – Estadio Ricardo Saprissa

12:30 San Cristóbal y Nieves vs Haití

15:00 Estados Unidos vs Panamá

Domingo, 19 d de febrero de 2017 – Estadio Ricardo Saprissa

13:30 Bermudas vs Trinidad y Tobago

16:00 Costa Rica vs El Salvador

Lunes, 20 de febrero de 2017 – Estadio Nacional

17:00 Antigua y Barbuda vs Honduras

19:30 México vs Canadá

Martes, 21 de febrero de 2017 – Estadio Nacional

14:00 Panamá vs San Cristóbal y Nieves

16:30 Estados Unidos vs Haití

Miércoles, 22 de febrero de 2017 – Estadio Nacional

16:30 El Salvador vs Bermudas

19:00 Costa Rica vs Trinidad y Tobago

Jueves, 23 de febrero de 2017 – Estadio Ricardo Saprissa

17:00 Antigua y Barbuda vs Canadá

19:30 México vs Honduras

Viernes, 24 de febrero de 2017 – Estadio Ricardo Saprissa

14:00 Panamá vs Haití

16:30 Estados Unidos vs San Cristóbal y Nieves

Sábado, 25 de febrero de 2017 – Estadio Nacional

13:30 El Salvador vs Trinidad y Tobago

16:00 Costa Rica vs Bermudas

Lunes, 27 de febrero de 2017 – Estadio Ricardo Saprissa

16:00 Segundo Lugar Grupo B vs Primer Lugar Grupo A

18:30 Primer Lugar Grupo B vs. Segundo Lugar Grupo A

Miércoles, 1 de marzo de 2017 – Estadio Nacional

16:30 Primer Lugar Grupo A vs Primer Lugar Grupo C

19:00 Segundo Lugar Grupo A vs Segundo Lugar Grupo C

Viernes, 3 de marzo de 2017 – Estadio Nacional

17:30 Segundo Lugar Grupo B vs Primer Lugar Grupo C

20:00 Primer Lugar Grupo B vs Segundo Lugar Grupo C

Domingo, 5 de marzo de 2017 – Estadio Nacional

15:00 Ganador Grupo D vs. Ganador Grupo E

