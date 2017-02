*** Desde la llegada al país, supuestamente para apoyar las investigaciones de corrupción en el IHSS, la Misión ha abierto otros frentes de investigación, en asuntos electorales, en DDHH y entre las instituciones impartidoras de justicia como el MP, la CSJ y hasta en la depuración policial.

Tegucigalpa, Honduras

El vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), Juan Jiménez Mayor, reveló que algunos sectores del país están incómodos con su presencia y están pidiendo públicamente que se vayan.

El representante de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el país a través de la MACCIH pidió a todos los grupos o personas que están criticado su labor, que los dejen hacer su trabajo como ente investigador.

Jiménez Mayor en declaraciones a la prensa, dijo que han “señalado que hay muchos sectores que están incómodos con la Misión y públicamente han pedido que la Misión se vaya… Lo que quiero es que dejen tranquila a la Misión, que la Misión haga su trabajo porque eso es lo que hemos venido a hacer”.

Aseguró que la Misión no está en condiciones de irse del país por los comentarios de sectores que supuestamente están siendo “están tocados por la presencia de la Maccih”.

Aclaró que ellos no han “venido a debatir con políticos ni hemos venido a debatir con nadie, sino básicamente a hacer un trabajo que está vinculado a las tareas de combate a la corrupción y la impunidad en Honduras”..

El vocero de la MACCIH estimó que las críticas de las personas sobre el podre resultado de la misión en el país, son expresiones de los sectores que están tratando de sembrar dudas sobre la eficacia de la Misión. “Yo quiero rechazar ese tipo de expresiones que no son ciertas y que son difamantes”.

Estimó que existe una campaña sucia contra la misma, producto del nerviosismo que existe en personas que no quieren que se destape la corrupción en el país.

“Justamente los actores de esas expresiones o comentarios son los que tienen que darnos explicaciones de por qué dicen esas cosas que son absolutamente adversas. Las campañas negras hacia una Misión que incomoda son historias que van a suceder acá”, advirtió.

Señaló que él no es “una persona que se corre, yo he sido primer ministro en mi país, he sido ministro de justicia y he sido amenazado por la mafia, he peleado con esa mafia y no soy una persona de miedos ni de correrse”.

Sobre las supuestas investigaciones que están realizando, Jiménez Mayor aclaró que “no son pasos que se puedan hacer de la noche a la mañana, pero puedo decir que estoy muy contento con el trabajo que ha hecho el equipo y que pronto estamos seguros que vamos a dar las noticias que la población quiere escuchar”. hondudiario

