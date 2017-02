SIRENAS. El “power” de Tránsito, que no es otro que Leonel Sauceda, manda a decir que, por órdenes expresas del “papá de los pollitos” y de Julián, a partir del próximo 1 de marzo procederán a decomisar todo vehículo que ande con sirenas y luces circulantes en esas calles y bulevares.

TRES. Sauceda advierte que, del 1 de marzo en adelante, solo los presidentes de los tres poderes y el fiscal general tendrán ese privilegio… Ummmm… Y, para que vean que el hombre no está bromeando, ayer le clavó una esquela a “papi a la orden” por andar manejando sin cinturón y hablando por celular.

MARTES. Pues, hombre, Hilario, los “papis” y “mamis” de la patria ya están formalmente convocados para el próximo martes y el único punto de agenda son las llevadas y traídas reformas penales. Mauricio Oliva está muy optimista a pesar de los “obstruccionistas”.

VIENE. El chaparrito de Nacaome jura que el rector lleva una delantera de 3 a 1 y que así quedará demostrado en las primarias del 12 de marzo. Ajá, y esas encuestas que sacan de primerísima a la Gaby, de dónde salen entonces… Ummmm… De todas maneras, dicen, la verdadera encuesta ya viene.

ALIANZA. Doña Xiomara sigue en campaña todos los fines de semana y tiene hasta anuncios en la tele, pero el olanchano ya decidió que el candidato de la alianza será el señor de la televisión. Por lo menos anda recorriendo de nuevo los paisajes catrachos.

LÍNEAS. La “people” de la Empresa Energía Honduras jura que como resultado de los mantenimientos programados en las líneas de distribución en toda la “res-pública”, han logrado reducir la frecuencia de las fallas en un 41 por ciento y su duración en 38 por ciento… Ya ven… Y tanto que hablaban babosadas al principio de los pobres colombianos.

NUNCA. La bulla en los pasillos del Cohep es que en las aduanas se acaban de palmar miles de pollitos, porque resulta que Senasa nunca dio el permiso fitosanitario. Otros empresarios se quejan de que sus furgones tienen semanas de estar esperando los permisos y neles pasteles… Será posible…

NEALON. El embajador imperial no sabe de qué se asustan aquí, si las deportaciones no son ninguna novedad. Tiene razón Nealon. No por nada, la comunidad catracha en USA, le clavó el “deportador en jefe” a Obama… Será… Por cierto que ayer agarraron a un “dreamer” catracho, pero por mariguanero, así es que, si lo deportan, bien deportado está.

GUARDIA. Ahora es que Trump le echará hasta a la Guardia Nacional a los pobres inmigrantes. No los quiere el hombre. Qué jodida que los políticos nunca cumplen sus promesas de campaña y, hoy que por fin aparece uno que sí las está cumpliendo, es para fregar a la pobre gente que lo único que hace es trabajar.

