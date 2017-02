Nacionalistas consolidan liderazgo para las próximas elecciones internas

*** El próximo 12 de marzo se sabrá en toda Honduras que Juan Orlando sigue siendo el papá de los pollitos, manifestó el líder nacionalista Mauricio Oliva

Tegucigalpa, Honduras

El presidente del Congreso Nacional y precandidato nacionalista a diputado por el departamento de Choluteca, Mauricio Oliva, afirmó este sábado en la comunidad de Buena Vista, Marcovia, que el próximo 12 de marzo a las 7:00 de la noche, en toda Honduras, se sabrá que “Juan Orlando Hernández, sigue siendo el papá de los pollitos”.

Oliva participó en esta concentración política junto al candidato a alcalde de Marcovia por el Partido Nacional, Agustín García y los precandidatos a diputados por Choluteca, Hernán Vindel, Óscar Canales, Brenda Pineda, Karen Bones, Melitza Hernández, Clara Laínez, Carlos Ledezma, Emérita Bardales, Fabricio Reyes e Ivonne Bonilla, quienes pidieron a los cachurecos salir masivamente a las urnas el próximo domingo 12 de marzo.

Oliva resaltó que nunca en la historia del país se habían hecho tantas obras como ahora y se ha hecho lo que otros no pudieron hacer en 30 años, pero Juan Orlando lo ha hecho en tres años.

Recordó que Juan Orlando Hernández ha llegado tantas veces al municipio de Marcovia principalmente en los momentos difíciles cuando la madre naturaleza se ha ensañado con la población en Punta Ratón y Cedeño afectados por marejadas e inundaciones para llevar ayuda sin sectarismo político y a nadie de los afectados se le preguntó de qué partido era, a todos se les ha atendido por igual.

Lo mismo sucede con los beneficios del programa Vida Mejor, donde tampoco se les pregunta a las personas favorecidas cuál es su preferencia política. “Yo sólo he dado una instrucción que me la dio el presidente Hernández que los guías de familia, que los empleados de Vida Mejor que conviven con ustedes, son los llamados a repartir con mejor criterio esas ayudas porque ellos saben quién es el que realmente está como dicen fregado, quién necesita una vivienda, quién necesita una letrina, un techo digno, un piso saludable, un filtro de agua, un ecofogón”, acotó.

En ese sentido, aseveró que uno de los municipios del país que mejor se ha tratado en este gobierno, es Marcovia y cuando vino al país un funcionario de las Naciones Unidas se le pidió que visitara esta zona como un turista para que constatara cómo se han proyectado los guías de familia, cómo se ha podido articular con las empresas que funcionan en el sector para que éstas también den beneficios pues no pueden haber empresas prósperas rodeadas de pobreza.

Recordó que los principios básicos de la filosofía social cristiana de su parte, es la dignidad de la persona humana, la solidaridad, subsidiaridad y el bien común y en ese sentido, se refirió a una visita que hizo a una comunidad de Choluteca donde pobladores le pidieron la pavimentación de Limón de la Cerca de la entrada hasta la terminal de buses, obra que les prometió y que será una realidad antes que finalice este año, y se la pidieron porque saben que Juan Orlando Hernández y Mauricio Oliva, si cumplen.

Apuntó que durante la campaña anterior prometió la pavimentación de la carretera a Namasigue, la que ya está pavimentada, lo mismo que está pavimentada la entrada al municipio de El Triunfo, ya está la licitación pública para pavimentar la carretera desde Santa Ana de Yusguare hasta El Corpus; y va a salir la licitación pública para la pavimentación de la calle desde Orocuina a Apacilagua, ya está hecho el bulevar Mauricio Oliva, uno de los mejores del país y se sigue con la construcción del nuevo bulevar Juan Orlando Hernández, en la salida hacia El Triunfo pasando por el instituto José Cecilio del Valle donde se edificará un puente peatonal aéreo, bahías para los buses, a un costo de 80 millones de lempiras y se van a invertir 35 millones de lempiras para reconstruir ese emblemático centro educativo de Choluteca.

“Lo único que estamos haciendo, es lo que prometimos en la campaña, vienen muchas más cosas para el sur; la hora del sur llegó para quedarse, yo sé que ustedes quieren que se pavimente de Monjarás a Punta Ratón, mandé a hacer un estudio y cuesta aproximadamente 17 millones de dólares, lo que representa cerca de los 400 millones de lempiras, pero ya me voy a reunir con toda la industria melonera, azucarara y con los camaroneros y les digo una frases si así, el que quiere celeste, que le cueste”, refirió Oliva.

El precandidato nacionalista a primer diputado por Choluteca, expresó ser sincero en el sentido que esa carretera no se podrá construir este año, pero que se realice en el siguiente año depende de los habitantes de esa zona que lo único que tienen que hacer es ejercer su derecho al voto para marcar por Juan Orlando Hernández y por los aspirantes a alcaldes y diputados nacionalistas.

Agregó que el presidente Juan Orlando Hernández ha hecho mucho por Honduras, ha generado más empleo, ha puesto el pecho contra las maras y pandillas, contra los narcotraficantes, más seguridad para el país, pero todavía hace falta mucho más por hacer y lo que se necesita es tiempo.

“Nuestra propuesta es paz y tranquilidad para el pueblo hondureño, más empleo, más educación, más salud sólo al Hospital Regional del Sur le estamos metiendo más de 16 millones de lempiras y antes que termine el año le vamos a meter 11 millones más, arreglando la emergencia, la consulta externa, la sala de labor y parto y de neonatos y antes que termine el próximo gobierno, vamos a tener un hospital más en Choluteca y por eso necesitamos tiempo”, reiteró.

No obstante, preguntó que cuál es la propuesta de un sector de la oposición política, de esos que se oponen a todo y no proponen nada.

“Sólo dicen alistemos las AK-47, esa es la gran propuesta, más violencia para el pueblo hondureño; estuvieron en el poder, Ricardo Maduro les heredó la condonación de la deuda externa, 80 mil millones de lempiras para la Estrategia de Reducción de la Pobreza, los que se esfumaron y los pregunto, qué beneficio les vino a ustedes, nada ni siquiera un bono, nada y nos critican a nosotros porque damos una bolsa solidaria, dicen que estamos dando pan para hoy y hambre para mañana, hablan de hambre y nunca han sentido hambre, los que comen caviar, se van de vacaciones al Caribe, a dorarse en Semana Santa allá, esos que nunca se han comido una babosa allí en Cedeño, esos que dilapidaron el tesoro nacional, por eso señores, no nos equivoquemos”

Agregó que si las elecciones fueran hoy Juan Orlando contaría con más del 60 por ciento de los votos de los hondureños y ni sumados, alcanzan al Partido Nacional y eso no es casualidad, es porque el pueblo hondureño ha podido distinguir, sin distintos políticos, de religión, por credo o por color, pues la ayuda llega a todos por igual.

Relató que no es su característica hacer reclamos, pero hoy se lo hizo al director departamental de Educación, pues en una escuela en Concepción de María que tiene 69 niños a los que se les llevó igual número de zapatos y el director de ese centro educativo no los agarró porque dijo que los zapatos eran de m…, porque era de Libre y no iba a agarrar migajas del gobierno de Juan Orlando Hernández, “o sea que los niños tienen que andar chuñas porque el director no quiere los zapatos, ya le dije que lo pusiera en cintura porque no podemos permitir envenenarle el alma a la niñez de este país por sectarismo político”.

Es por eso que manifestó que le gusta el día de las elecciones porque ese día igual vale el voto del rico, que el voto del pobre y ese día la gente expresa su voluntad en las urnas, en paz, en tranquilidad, de manera civilizada y en armonía y no se debe mirar en otro hondureño un enemigo aunque pueda tener otro credo político, si al final de todo, nadie tiene la posesión absoluta de la verdad.

En ese sentido, pidió a los centenares de nacionalistas reunidos en Buena Vista, que no se quede nadie en la casa el próximo 12 de marzo y mañana domingo van a salir a las calles de Choluteca siete mil activistas del Partido Nacional los que van a llegar a sus casas y le van a preguntar si tiene el mismo teléfono, o si se cambió de casa saber dónde está ahora, si tiene correo electrónico y la dirección exacta de su vivienda y a que a qué hora quiere que lo vayan a traer para ir a depositar su voto y “vamos a censar a 134 mil personas en el departamento de Choluteca”.

“Y el próximo 12 de marzo, esa respuesta va a ser tan contundente en las urnas que ya a las 7:00 de la noche se sabrá en Honduras, de occidente a oriente, de norte a sur, que Juan Orlando Hernández sigue siendo el papá de los pollitos, será una victoria de tal dimensión que hasta en el norte se va a oír el tumbo”.

Reiteró que “vamos a las urnas el próximo 12 de marzo, a dejar un mensaje claro y contundente para que el país de marzo a noviembre esté tranquilo, con seguridad económica, con seguridad jurídica porque ya se va a saber quién será el próximo gobernante, qué partido político va a seguir y quién será el próximo alcalde de Marcovia, Agustín García, vamos a sacar la mayoría de diputados, Juan Orlando va a seguir siendo presidente de Honduras”. hondudiario

