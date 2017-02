***El líder liberal, señaló a la clase política del país de estar vinculada con toda esta problemática de inseguridad que aqueja a la nación hondureña.

Tegucigalpa, Honduras.

El precandidato presidencial por el movimiento “Unámonos” del Partido Liberal (PL) Enrique Ortéz Sequeira, dijo que los narco-políticos están detrás de los asesinatos de alto impacto en el país.

“El tema del narcotráfico y los asesinatos en el país no se va a solventar mientras no caigan los narcos- políticos, porque ellos son los que están deteniendo toda esta red de corrupción y asesinato; por eso es necesario que la Fiscalía y los aparatos de investigación del Estado no se queden únicamente en los ejecutores de esta circunstancia”, expresó Ortéz Sequeira.

Añadió que “en los medio de comunicación han dicho que el vicepresidente venezolano estaba metido en el manejo de la narcoactividad, pues aquí han señalado a ministros y viceministros, ¿Dónde están las causas que se han hecho contra ellos? Porque el narcotraficante tiene el poder económico y militar, pero no tiene el poder político, y hay alguien atrás de ellos que si lo tiene y todavía no aparecen”.

Seguidamente el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, agregó que “mientras no rueden esas cabezas, no va a haber la verdadera depuración; porque están metidos en la Policía Nacional, en todos los sectores de la Sociedad Civil, en la Banca Privada y en todo el comercio, entonces, mientras no se depure la cabeza, es imposible que podamos tener una solución real al problema del narcotráfico”.

Entorno a la vinculación que se presume que tienen algunos funcionarios públicos en el país con el narcotráfico, el político liberal manifiesta que “hubo un ministro de seguridad que dijo que muchos miembros del Congreso Nacional y muchos alcaldes, habían sido financiado por la clase narcotraficante, ¿Y dónde ha visto usted un parlamentario, un Alcalde o un funcionario público por narcotráfico en la cárcel? Y se han mencionado altas “poporailas” y sin embargo todos se hacen de la vista gorda”.

“Aquí todavía no quieren tocar la llaga realmente del problema del narcotráfico, mientras no agarren a los políticos que les están apañando y que saben cómo se maneja y controla ese sistema, no vamos a obtener más que violencia y obviamente la entrega de algunos sectores que a veces es una confabulación con los otros sectores para dejarle el camino libre y que se fortalezcan los otros bandos del narcotráfico”, acotó.

Además, comentó que “ustedes creen que los Estados Unidos (EE.UU.) no tiene la lista de quienes son los narcotraficantes, adonde esta la lista de los 20 extraditables que no quieren dar y la tiene en la Corte Suprema de Justicia, si cuando lo quieren hacer lo hacen, si solamente piden la ayuda de la DEA que le dé la lista de los EE.UU. si aquí en la peatonal se sabe quiénes son, lo que pasa que nadie quiere hablar por temor a que lo vayan a fusilar”.

Recalcó que “todo mundo sabe aquí el nombre de los empresarios, banqueros y políticos; lo que pasa que nadie tiene de los “blanquillos” para decirlo y quien lo dijo está bajo siete cuartas (enterrado)” por eso solo queda poner lo que ponen las gallinas y los que tienen los avestruces para actuar con verdadero valor y patriotismo”.

“Mientras no metamos preso a un presidente de la República por actos de corrupción o ministros, los verdaderos “tamagases” de este problema no estaríamos haciendo nada, pero estoy viendo que la MACCIH está entrando poquito a poquito, es como la boa que cuando usted menos acuerda les va apegar un apretón que hasta los ojos les va a sacar” finalizó Ortéz Sequeira. Hondudiario. Por: AT.

