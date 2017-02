FF.AA son cómplices del presidente Orlando Hernández en violación a la Constitución

***”Las FFAA no deben participar y no involucrarse en un delito, hay que recordar que hay un juez duro, que es el juez de la historia y los juzgará como traidores de la patria”, consideró.

Tegucigalpa, Honduras.

El jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) Romeo Vásquez Velásquez dijo que el actual presidente, Orlando Hernández no debe participar como candidato del Partido Nacional, porque ese es un delito de traición a la patria, que no se olvide que la historia lo juzgará por violar la Constitución de la República.

“El que participe en las primarias en la planillas del actual presidente Orlando Hernández, estaría siendo cómplice de una ilegalidad, hay que recordar la valoración que hizo el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Erick Rodríguez, quien considera que esta reelección es ilegal y quienes participaran estarían incurriendo en el delito de traición a la patria”, inició diciendo el ex jefe de las FFAA

Asimismo indicó que “el actual gobernante no debe participar en las elecciones primarias, porque prácticamente estará violando la Constitución de la República. Las Fuerzas Armadas de Honduras se están convirtiendo en cómplices y creo que no deberían involucrarse”, inició diciendo el ex jefe de las FFAA”.

Recordó que “en el 20019 nos exigían que nos involucráramos en las actividades de la cuarta urna, pero no se participó porque era ilegal, esta misión de reelección que encabeza el mandatario Juan Orlando es también una ilegalidad, porque la Constitución de la República prohíbe la reelección en el ejecutivo

En ese sentido, expresa que “la Constitución de la República establece que las Fuerzas Armadas son garantes del imperio de la Constitución, ellos son los custodios pero en este caso la están violando, porque el articulo 232 prohíbre que el actual presidente sea candidato presidencial”.

Añade que “también se viola el artículo 4 que habla de las alternabilidad en el Poder Ejecutivo, asimismo el 321 donde se establece que los funcionarios públicos no tienen más funciones que las que le establece la Ley de Honduras”.

Finalmente considera que “las FFAA no deben participar y no involucrarse en un delito, hay que recordar que hay un juez duro, que es el juez de la historia y los juzgará como traidores de la patria”.Hondudiario.

Facebook 0

Twitter

Google+ 0

WhatsApp

Compartir esta noticia... 0