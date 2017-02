“Estoy haciendo un sueño realidad”: Carlos Moncada el protagonista de La Jaula

***Vivo uno de los mejores momentos de mi vida, no es para menos, hago lo que más le gusta, actuar en una película , ese es uno de mis sueños desde que era niño, dijo el joven actor en una amplia entrevista a Hondudiario.com, donde sacó del baúl del recuerdo, historias de su infancia, adolescencia, juventud y más.

Tegucigalpa, Honduras.

Carlos Alberto Moncada Urbina, un joven talentoso originario de La Ceiba, amante de las matemáticas, admirador de sus padres, -Carlos Hugo Moncada y Gloria Urbina-, quienes desde pequeños le inculcaron el amor al trabajo y sobre todo a Dios, es por eso que ahora los se convirtieron en personas importantes, porque con el hecho de traernos al mundo nos muestran su amor a cada día.

Soy de la ciudad de donde se comen las mejores baleadas de Honduras, tenemos playa y montaña, somos una comunidad privilegiada del país, además su gente es muy acogedora, alegre y atenta con el turista nacional y extranjero, en fin somos sol, playa, arena y carnaval, una ciudad alegre para el que la visita. Me siento realizado y bendecido de poder representar a La Ceiba, es mi pueblo y mi ciudad, y pues cada hondureño ama su lugar de nacimiento.

También revela historias de su vida privada, dice que no se avergüenza de nada, que no le gusta la mentira y que en el amor no le ha ido nada bien, asimismo considera que nunca es tarde para hacer los sueños realidad, porque Dios actúa en el momento justo.

De igual manera nos cuenta cómo es que fue escogido para protagonizar “La Jaula” una película hondureña, dirigida por Carlos Membreño. Carlos, afirma que esta película será un éxito, a los hondureños les va a encantar, trae comedia, acción y sobre todo mensajes buenos para los jóvenes.

Sin duda alguna, Carlos o el “Dani” buena onda, como se le conoce en filme, no dejó nada para después, habló con transparencia y hasta reveló secretos, es así que los miles de lectores del primer periódico de Honduras, les invitamos para que conozcan Carlos Moncada, el orgullo de Ceiba la bella.

La infancia es una etapa que no debe terminar

Desde pequeño me habría gustado ser cantante, pero también me gustaba actuar, recuerdo que salía en obras de teatro, eran obras cristianas, me desenvolvía bien, es allí donde he dado los primeros pasos de la actuación, siempre fui un soñador, me gustaba aprender, claro uno cuando es niño absorbe de todo, cosas buenas y malas, al final mis padres me inculcaron las buenas costumbres.

Estudie en la Escuela Parroquial San Isidro y en el Instituto María Regina de querida Ceiba, siempre fui tranquilo, no fui un niño problema, tengo grandes recuerdos de mi infancia, era soñador como todos los niños, imaginaba tantas cosas, mi madre siempre puso mano dura, no me dejaba pasar nada, cuando me portaba mal en la casa como en la escuela, nunca me gusto perder, siempre quiero ganar, claro si se trata de competir.

Ahora que he crecido puedo decir que he tenido una infancia muy buena, crecí en un hogar cristiano, siempre se me inculcaron buenos valores, era la lucha de cada día porque era rebelde, pero a la vez muy imaginativo y creativo, me gustaba dibujar y llegue a ser el mejor dibujante de mi aula. Pase mucho tiempo con mis abuelos, mantuve una buena relación con mis primos, aprendí a quererlos como hermanos, hicimos una buena amistad.

Tengo grandes recuerdos de mis padres, ahora que veo como el tiempo paso, creo que tuve a los mejores, hay etapas como la infancia que nunca quieres que se terminen, pero pasa por algo, al final descubres que eres afortunado porque no te faltó nada, porque quien te ama se esfuerza para que seas alguien.

Siempre quise actuar, por momentos pensé que era un sueño más que se quedaba en la lista del olvido, pero ahora entiendo que Dios tiene un momento justo, en el que te abre puertas y es allí donde te queda actuar como se debe.

Una adolescencia como la de todos donde aprendí mucho

En la adolescencia hice cosas malas, no a los extremos ni nada de lo que tenga de avergonzarme, en su etapa inicial fui rebelde, pero luego me volví algo tímido, era más reservado, no era nada que ver con el niño hiperactivo de unos años atrás, me encantaba estar con mis amigos del barrio como del colegio, nuca fui noviero, no porque le tenía miedo a la mujer, pero si a una relación.

Yo siempre amé la libertad, pero si recuerdo que eso lo dejaba para cuando fuera adulto, decía que no era el momento para tener una relación. No tengo muchos amigos, si bastantes conocidos, La Ceiba, es muy pequeña, todos nos conocemos, pero amigos apenas unos tres, Nunca he practicado artes marciales mixtas, de eso trata la película, esto es innovación en mi vida, no sabía nada, pero me ha tocado entrenar mucho.

Soy una persona, tranquila alegre amigable, hiperactiva de vez en cuando, sonriente, tengo cualidades y defectos, nos soy mujeriego, mis padres me enseñaron a ser humilde, a veces no tengo paciencia, le doy muchas vueltas al asunto, hay cosas sencillas que no decido como deberían ser, con facilidad me enojo, pero así mismo se me pasa, no soy colérico ni prepotente y peor arrogante.

No me gusta la mentira, porque no te deja nada bueno, no hay que olvidar que la verdad siempre sale a la luz, si mientes lo único que te espera como persona es el fracaso, hay que ser franco y sincero. Lo que más me gusta es el fútbol, esa es la pasión de todo hondureño, aunque también practique otros deportes, como el basquetbol, volibol y tenis de mesa, ahora ya no practico ninguno porque tuve un problema en el hombro, ahora me toca ir al gimnasio para mantenerme.

Estoy soltero y solo he tenido una novia en mi vida

Estoy soltero porque creo que no me ha llegado la oportunidad de entablar una relación amorosa, primeramente porque he decidido formarme como persona, quiero tener algo que ofrecer, pero si quiero una relación más adelante, pero sé que el momento llegará, además no es que me ha ido tan bien en el tema de amor, no porque sea malo pero si he tenido mala suerte.

Si cometí errores, muchas veces me limite a mí mismo, creía que era incapaz, me encerraba en un mundo en el que solo veía fracasos, claro, eso te pasa cuando olvidas los consejos de tus padres, maestros y seres que quieren verte triunfar; ese círculo que me creaba me hacían sentir frustrado, fracasado y hasta sufría de depresión, pero ahora puedo decir que nunca es tarde, si sueñas con ser alguien nunca hay que perderlo de visa, el momento llega cuando tiene que ser.

Yo ahora veo, que todo lo que estoy viviendo lo pude haber logrado desde antes, pero perdí tiempo, y como dice el dicho, el tiempo perdido hasta los santos lo lloran, pero es por eso que aprovecho para decirle a los jóvenes que mientras haya vida, debe haber esperanza, es claro, el fracaso existe, pero depende de cada quien si quieres prevalecer en el todo el tiempo.

Creo que soy malo enamorando, pero estamos en el camino y cualquier cosa podría pasar, no me vas a creer pero mi última relación fue hace mucho tiempo, solo he tenido una novia en toda mi vida y fue cuando tenía 18 años, no tengo porque negarlo, es la verdad, pero sí puedo decir que es una persona a quien quise y quiero mucho hasta la vez. Hay veces que no entiendo, porque si han habido personas que me atraen y me gustan, pero no sé, desconozco por que no se da el último paso. Hay intensiones que se han quedado a medio camino, pero no me desespero, cuando algo es para ti pues lo será.

Como lo escogen para actuar en la Jaula

Yo me di cuenta que la compañía Sin Fronteras, que es la casa que está produciendo La Jaula, estaría en La Ceiba, para hacer casting, una amiga fue la que me aviso (Isis) pero ya estaba participando en una película, pero no seguí en ella. Al darme cuenta busque información y me puse al tanto, no estaba tan emocionado al inicio pero cuando me entere que esta productora había hecho películas como: Loca Navidad Catracha, Loco Verano Catracho y Amor de Película, eso me animó.

Recuerdo que llegue temprano, creo que era una oportunidad destinada para mí, porque no vi tanta gente para hacer casting, los de Sin Fronteras – Carlos Membreño- vieron mis características y creo que era el que más me acercaba a los que ellos buscaban, allí fue cuando me dieron el papel de Dani, el personaje principal de la película, lo intente varias veces porque a la primera prueba no hice nada, quede helado creo que estaba algo nervioso.

Carlos me dice que me tome mi tiempo, que me prepare, entonces eso hice, me concentre y fue donde comencé nuevamente y esta vez ya lo había hecho mejor, yo deje de ser Carlos Alberto Moncada para meterme en el papel de Dani, en ese momento me dicen que no me vaya, que me quieren ver haciendo otros papeles del personaje, entonces entendí que a clave para actuar es dejar los nervios, es normal que los sientas pero si logras controlarlos te irá bien en cada meta o sueño que quieras lograr.

Participar en una película es algo divertido y maravilloso, es inexplicable, pero es para mí como un sueño haciéndose realidad, claro, se tienen que tomar cosas con seriedad, responsabilidad y ser aplicado, tenés que aprenderte el guion, estar atento a las instrucciones del director, por ejemplo el personaje de la película (Dani) no tiene nada que ver con lo que soy en la vida real, es algo totalmente diferente. Como en todo lugar hay momentos tensos y de discrepancias dentro del elenco, pero uno debe estar preparado, porque estas cosas no pueden atrasar tu trabajo como profesional, la verdad que siempre hemos sabido hacia dónde vamos y por eso estamos cumpliendo con el objetivo.

Dani en la película tiene una lucha interna, el personaje es complejo ya que tienes que meterle mucho interés al papel que te toque hacer, pero participar en una película nunca deja de ser divertido, porque estás haciendo lo que te gusta y amas, ver cámaras a tu alrededor te motiva, eso de saber que todo el país te verá actuar, no tiene precio.

Yo sé y estoy convencido que en Honduras hay muchos jóvenes con tanto talento, no cometan el error que yo cometí, no escondas sus dones y talentos, Dios nos hizo perfectos, las limitantes solo existen en tu mente, el joven triunfa en la medida que sienta aspiraciones y lucha por ellas, pídele siempre sabiduría a Dios, nunca te apartes de él, todos los que de corazón le pedimos él nos ayuda y nos escucha, así como yo lo estoy logrando ustedes también.

La jaula

Es un reto grande para mí, yo siempre he dicho que en La Ceiba no se les da a los jóvenes el apoyo que merecen, no sé por qué pero allá hay mucho talento, lo que más me duele es ver tantos talentos perdidos, la juventud ceibeña ha recibido tantos dones de Dios y estos no están siendo aprovechados, hay tantos talentos deportivos, artísticos y culturales quienes son ignorados.

Entonces puedo decir que ser ceibeño y trabajar en una película es un triple reto, porque es algo nuevo para mí, le doy gracias a Dios, porque ser actor siempre fue un sueño que tuve en el corazón y toda mi vida ha sido un anhelo, me encanta la actuación, hoy en día es mi pasión por que nunca dejas de aprender, de tus compañeros y lógicamente de quienes están dirigiendo la obra.

Me apasiona, no ser yo mismo, la actuación me lo permite, disfruto mucho introducirme en otro personaje, me fascina y es lo que más me llama la atención de la actuación, ser versátil y sutil, una experiencia muy buena que deja muchos aprendizajes, cuando veo a mi alrededor y veo todo lo que me rodea, siento que es como un sueño, pero en realidad es una muestra de que Dios existe, porque es él quien me dio esta increíble oportunidad, es un reto y quiero dar lo mejor de mí.

Soy consciente que vengo empezando en la actuación, no tengo experiencia, no soy el mejor, pero si me preocupo por aprender y más de mis compañeros de trabajo, estoy en un camino en que a diario aprendes, voy dando mi mejor esfuerzo porque no quiero quedarme estancado, quiero que todo Honduras vea La Jaula por que trasmite un mensaje muy positivo, cristiano, además trae comedia y explicamos porque a los hondureños nos dicen catrachos.

La Jaula trata de expresar como las artes marciales mixtas pueden ayudarte para que te alejes de los problemas, de los antisociales, drogas, en fin de muchas cosas que hoy en día tienen sometida y atrapada a la juventud de Honduras, la película quiere demostrar que en el país no todo es fútbol, que hay otras disciplinas que también son importantes porque también te ayudan a formarte como persona.

La historia es la de un muchacho que se llama Daniel Antonio Velásquez, que le apodan “Dani” buena onda, quien perdió a sus padre desde muy pequeño y eso es su problemática, pues en el camino tomo malas decisiones, su situación le complica la vida, La Jaula; es por esas luchas internas que tenemos en nuestro diario vivir, cuando nos encerramos en nuestros propios problemas. Lo primero que la película quiere decirte es que Dios puede liberarte y también los deportes, los que te exigen una disciplina que te permite aspirar, soñar, tener metas y más que eso poderlas cumplir.Hondudiario.

