Liga de Campeones CONCACAF Scotiabank se reanudará esta semana

***Ocho equipos de cinco países siguen en disputa por el título de clubes de la Confederación.

Tegucigalpa, Honduras.

La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación (CONCACAF) reveló hoy los detalles adicionales de los partidos de cuartos de final de la edición 2016/17 de la Liga de Campeones CONCACAF Scotiabank, el torneo de clubes más importante de la región, el cual se reanuda esta semana con los partidos de ida.

La ronda de cuartos de final comenzará la noche del martes, 21 de febrero, con un enfrentamiento entre ex-campeones de la Confederación. El cuatro veces campeón, CF Pachuca, visitará al tres veces campeón, Deportivo Saprissa, en San José, a las 9:00 PM hora del este.

Al día siguiente, miércoles, 22 de febrero, se jugarán dos partidos entre equipos de las mismas ligas. Los Vancouver Whitecaps viajarán a la costa este de los Estados Unidos, para enfrentar a los New York Red Bulls, a las 8:00 PM ET, seguido por una batalla de la Liga MX entre Tigres UANL y Pumas UNAM, en Monterrey, a las 10:00 PM ET.

La primera etapa de los cuartos de final finalizarán el jueves, 23 de febrero, cuando el Campeón de la edición 2016 de la US Open Cup y MLS Supporter Shield, FC Dallas, reciba en su estadio al CD Arabe Unido, a las 8:00 PM hora del este.

Los partidos de vuelta de los cuartos de final se jugarán entre el 28 de febrero y el 2 de marzo. Todos los partidos de cuartos de final serán transmitidos en vivo en los Estados Unidos en la red Univisión Deportes (UDN), con partidos selectos que se transmitirán en toda la región por Facebook Live a través de la página Facebook de CONCACAF. Fox Sports transmitirá partidos en todo México y por cable en Centroamérica, junto con socios locales con derechos.

El rango provisional de fechas para la primera etapa de cada una de las semifinales, que se disputará entre los cuatro ganadores de la semifinal, es el 14-16 de marzo de 2017. Los partidos de vuelta se jugarán del 4 al 6 de abril.

El ganador de Vancouver Whitecaps FC – New York Red Bulls en los cuartos de final se enfrentará al ganador del Pumas UNAM – Tigres UANL en las semifinales. El club ganador del enfrentamiento entre el Árabe Unido y FC Dallas se enfrentará al ganador del emparejamiento entre CF Pachuca – Deportivo Saprissa en la otra semifinal. Hondudiario.

