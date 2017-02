*** “Yo soy Juan Orlando Hernández, vengo de la tierra del indómito cacique Lempira, se la mano de Dios, por la voluntad de mi partido, voy a ser el próximo presidente de Honduras”, insistió el gobernante.

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente, Juan Alvarado, quien busca la reelección en Honduras, le pidió al exmandatario derrocado y coordinador del partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales y al dirigente del Partido Anticorrupción (PAC), Salvador Nasralla, que se definan si están a favor o en contra del pueblo, porque no hay medias tintas y “no se puede ser ni chicha ni limonada”.

“Por eso les digo, como decía mi papá, o son chicha o son limonada, o están con el pueblo o en contra del pueblo; no podemos seguir así, por eso les pido que se definan de qué lado están, con la gente o contra el pueblo hondureño, señores Mel y Nasralla, el pueblo les pide que se definan”, dijo.

“Quiero decirles que nunca voy a olvidar cuando me recibieron allá en los caseríos, en aldeas, cuando agarramos camino en bestias, a pie, en moto; una vez nos tardamos siete días sin ver un carro o una moto, pero jamás voy a olvidar cómo muchos de ustedes me abrieron las puertas de su casa, allá en Santiago y San Andrés, un buen amigo en la noche me dijo: abogado Juan Orlando, no tengo nada más para decirle donde pase la noche, quiero que duerma en mi cama, yo voy a dormir en el suelo, no le dije, yo voy a dormir en el suelo, gracias a Dios en su casa donde usted me da posada y eso ocurrió a lo largo y ancho de Lempira”, relató.

En ese sentido, apuntó e hizo un reto a los precandidatos a diputados, que él sigue siendo el ciudadano de Lempira que ha vivido y ha visitado más aldeas , caseríos, barrios y colonias, a pie, en moto, en carro, en bestia y de cualquier manera y eso le provocó querer mucho a sus paisanos y no olvidarlos jamás.

Por eso les dio las gracias de todo corazón al tiempo que reiteró que de todos los seres vivientes que Dios ha puesto en la faz de la tierra, que sólo hay uno que tropieza dos veces con la misma piedra y ese no es más que el ser humano, por eso pidió no volverse a equivocar y tomar muy en cuenta “de dónde venimos, donde estamos y para dónde vamos”.

Refirió que hace 10 años, Honduras tuvo una gran oportunidad, cuando el presidente nacionalista Ricardo Maduro dejó el país prácticamente con la mesa servida, con mucho dinero después de lograr la condonación de la deuda externa para invertirlo en lo que se llamaba Estrategia de Reducción de la Pobreza, pero después vino el gobierno de los que hoy dirigen el partido Libertad y Refundación (Libre), que recibió más de cinco mil millones de dólares para invertirlos en los más humildes, en los más luchadores y revertir la pobreza, para proyectos productivos en el campo, para mejorar las condiciones de vida de la gente, pero no lo hicieron.Hondudiario.

