Diputados regresan con la tarea de discutir las polémicas reformas penales

***El mandatario Orlando Hernández, manifestó una vez más su deseo de que las reformas se den para que estas sirvan como “un poderoso disuasivo “Estamos viendo que no quede ningún recoveco o ningún tecnicismo en esta reforma, para que se evite el tema de pre- liberación de los reclusos, porque está comprobado que siempre salen a delinquir de nuevo”.

Tegucigalpa, Honduras.

Este martes, los diputados de todas las bancadas de los partidos políticos, retornan a sus actividades legislativas con la tarea de encontrar acuerdos para la aprobación de reformas al Código Penal, mismas que fueron propuestas por el Poder Ejecutivo, pero que encuentran su rechazo en los partidos opositores Libertad y Refundación (Libre) y Partido Anticorrupción (PAC).

Después de un receso donde los diputados se dedicaron a sus campañas políticas regresan a debatir el tema principal que ha estado en el tapete de discusión pública. En el tema hay mucha controversia pero es importante que la población conozca lo más relevante que se contiene en el Documento de Dictamen en discusión.

Como punto uno se conoce que se agrega un último párrafo al artículo 335 del Código Penal: que dice “Incurre además en dicho delito (Terrorismo) quien o quienes formen parte de asociaciones ilícitas, y desarrollen de forma sistemática acciones cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos violentos o amenaza de cometerlos, alterar gravemente la paz pública, aterrorizar o intimidar a la población o a parte de ella, para obligarla a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.

En este punto los defensores del proyecto han explicado al cansancio que no se criminaliza la protesta pública, y que para que sea penalizado tienen que ser asociaciones ilícitas y ser acciones sistemáticas para generar terror, para ser consideradas terrorismo.

Luego el documento refiere que se modifica el delito de extorsión para garantizar que el delito se considere cometido desde el momento que se hace la amenaza, sin que se necesite haber logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación, es decir sin necesidad de que se haya pagado dinero a cambio de no sufrir la repercusión.

En este punto es necesario aclarar que: En la actualidad la autoridad no puede actuar cuando alguien recibe una nota extorsiva, se tiene que esperar a que se produzca el pago para capturar y enjuiciar.

Luego en el documento se agregan algunas agravantes al delito de extorsión: Cuando por efecto de la extorsión se produce el cierre de una empresa de cualquier naturaleza o cuando la orden para la comisión del delito emane de un centro penal o del extranjero.

En el mismo tema se aclara que, La Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo, se modifica únicamente para adaptar la nueva definición del delito de terrorismo del artículo 335 del Código Penal arriba mencionado, a efectos de homologar ambas normas.

El mandatario Orlando Hernández, manifestó una vez más su deseo de que las reformas se den para que estas sirvan como “un poderoso disuasivo “Estamos viendo que no quede ningún recoveco o ningún tecnicismo en esta reforma, para que se evite el tema de pre- liberación de los reclusos, porque está comprobado que siempre salen a delinquir de nuevo”.

Otro punto discordante es en relación al Código Procesal Penal, donde se adiciona un último párrafo al Artículo 173 para que en casos en que un funcionario comete un ilícito en legítima defensa como parte del cumplimiento de sus funciones, la detención preventiva y la prisión preventiva se cumpla en un lugar distinto al que están las personas que ellos mismos han investigado o acusado.

En este aspecto también se ha aclarado de parte de los legisladores que esto no establece ninguna impunidad en favor de la autoridad que comete un delito, solo se establece que mientras el juez conoce la causa, guarde prisión en lugar diferente a una cárcel, donde su vida correría peligro.

El presidente Orlando Hernández hizo referencia a este punto en su conferencia de prensa de este lunes y señaló que es preciso que el agente de seguridad tenga la certeza que el hecho de cumplir su deber no pondrá su vida en riesgo, no debe haber impunidad pero “de eso a mezclarlo con las persona que ya capturo no concuerda” dijo el mandatario.

El titular del Ejecutivo haciendo referencia en que el tema de las reformas penales es un tema de país anotó “No entiendo como Salvador Nasralla y Mel Zelaya están opuestos a estas reformas”.

Dentro de las modificaciones también figura la reforma el Artículo 237-A; el 237 B; y el 311, para facilitar la denuncia en supuestos de asociación ilícita y extorción, y evitar que los acusados tomen represalias contra los denunciantes o testigos, permitiendo que su declaración se rindan a través de la Cámara Gesell y se incorpore como prueba anticipada a juicio, evitando que las víctimas y los testigos tengan que ir a declarar delante de la persona que los ha extorsionado.

Dentro de los puntos controvertidos está el referente a La Ley de Limitación de Servicios de Telecomunicaciones en Centros Penitenciarios, Granjas Penales y Centros de Internamiento de Niños y Niñas se modifica para ampliar el tipo de aparatos y medios a través de los cuales se pueden comunicar desde un centro penal.

En la actualidad estaba limitado a unas que enumeraba la Ley, ahora se deja abierto previendo que la tecnología avance y se creen nuevas rutas de comunicación inalámbrica.

Dentro de este enumerado La Ley Especial sobre Intervenciones de las Comunicaciones Privadas se reforma para obligar a las empresas privadas y públicas a otorgar la información solicitada con ORDEN JUDICIAL sin importar hora o día de solicitud.Hondudiario.

Facebook 0

Twitter

Google+ 0

WhatsApp

Compartir esta noticia... 0