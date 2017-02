***Un estudio reveló los motivos científicos por los que se termina el amor entre las parejas.

Tegucigalpa, Honduras.

En la vida existen decenas de miles de preguntas sin respuesta: ¿De dónde venimos? ¿A qué venimos al mundo? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Puede existir algo tan sabroso que no seamos capaces de comerlo? Bueno, esa última es mi aportación; sin embargo, hay un cuestionamiento al que poetas, dramaturgos, cineastas y gente a pie —como este servidor— sin duda se han hecho:

¿Por qué se acaba el amor entre las parejas?

Las respuestas pueden ser muchas y más aún de acuerdo al contexto en que se formule la pregunta. Por ejemplo: experimenta hacerla en una reunión con tus amigos, y luego hazla de nuevo con las amigas de tu esposa.

Así pues, los estudiados y siempre oportunos científicos de la Universidad de Western, en Ontario, Canadá, salieron al quite y presentaron una investigación al respecto. Los mencionados científicos se dieron a la tarea de juntar a 6 mil 500 personas (afortunadamente no tuvieron que invitarles bocadillos a todos) para hacer su estudio. Evidentemente hicieron el análisis a hombres y mujeres, realizaron preguntas, sesiones de grupo, colocaron sus tesis a prueba y platicaron varias horas con los objetos de estudio.

Después de que los investigadores se convirtieran casi en psicólogos, que escucharan diversos puntos de vista que se transformaban por momentos en quejas, el estudio determinó que hay tres causas principales por las que el amor entre parejas termina. Los errores por parte de los hombres son:

La falta de higiene

Que sea perezos

Que no tenga estabilidad económica.

Específicamente hablando de las relaciones fugaces, las cuales fijaron a una duración menor a un año y medio, los científicos de Ontario encontraron que el mal olor y una higiene descuidada son los principales motivos para decir “ahí nos vemos”. En resumidas cuentas, no toleran que un príncipe se haya convertido en sapo.

Para esas relaciones de más de un año y medio y que pueden durar, vamos no la eternidad pero sí el cambiar varios calendarios, las causas principales por las que las parejas terminan el vínculo son, en las mujeres.

La falta de sentido del humor en la relación

Que no haya confianza

Una mala relación íntima

Para entender cómo se interrelacionan las tres, relee: Las relaciones íntimas no son tan importantes.

En cuanto a las relaciones largas, éstas terminan por la falta de libido en ambos sexos. Como verán, el tema es muy amplio y también relativo, ya que hasta donde sabemos, todavía no nace el científico capaz de explicar lo que es una “mala” relación íntima. Claro puede haber situaciones en común, pero cada pareja tiene sus formas para tratarse dentro de las sábanas.

Lo que sí es importante destacar, es el cuidado personal. Es muy común que, tanto hombres como mujeres, al sentirse “seguros” con alguien, ya no tengan el esmero y la atención hacia su persona. No se trata de ser superficiales y basar todo en la imagen; pero sí en tratar de que cada día el gusto crezca y no decaiga.

Por lo demás, aquí tienes un espacio para decir “el amor termina por…” que seguramente cada quien tiene una historia, sólo que por favor, no metan al fútbol americano en esto. Familias.com/Hondudiario.

