Tegucigalpa, Honduras.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Roberto Herrera Cáceres, dijo que el tema de las reformas penales ya no solamente necesita colaboración política sino, que los diputados deben tener voluntad constantemente de resolver oportunamente los problemas que afronta la sociedad.

Agregó “hay que tomar medidas oportunas y ajustadas siempre al respeto a la dignidad humana, pero medidas que protejan a la sociedad en cuanto al bien común que es resguardarle sus propios derechos para convivir armónicamente y continuar sus actividades normales sin temor”.

El titular de Conadeh, dijo “entendemos que el elemento que está delimitado la protesta pacífica es el tema de la expresión del pensamiento, libertad de opinión todos estos aspectos están plenamente respetados porque deben ser respetados si no lo fuera esas disposiciones no tendrían sustento constitucional ni internacional.

“Para los derechos humanos son un patrimonio de la sociedad y la sociedad no puede renunciar a ellos son derechos inherentes propios no terminan ni pueden terminar por una Ley”, comentó.

El ombudsman hondureño señaló "velamos no por sustituir al Estado en el ejercicio de sus competencias por medio de sus poderes correspondientes si no que cuidamos que en el ejercicio de esta atribuciones no se vulneren los derechos humanos".

