Este miércoles salen a la venta las entradas para la Copa Oro 2017

***Se les invita a los aficionados a comprar sus boletos con anticipación en www.GoldCup.org para asegurar los mejores asientos.

Miami, Estados Unidos.

La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación (CONCACAF) anunció hoy que los boletos para todos los partidos de la Copa Oro 2017 de CONCACAF saldrán a la venta mañana, miércoles, 22 de febrero, a las 10:00 a.m. hora local.

Los boletos para la Copa Oro, con precios que empiezan entre $25-40 para los partidos de doble jornada, están a la venta en www.GoldCup.org, o llamando a Ticketmaster al 800-745-3000. Los aficionados también pueden contactar al estadio al que deseen asistir, para obtener información y horarios sobre la venta en taquilla.

• Compra tus boletos en www.goldcup.org

• Para ver y descargar los videos de los estadios y las ciudades anfitrionas, haz clic en www.goldcup.org

• Sigue las noticias del torneo a través de las cuentas oficiales de Twitter y Facebook

Primesport, socio oficial de la Copa Oro 2017, ofrecerá paquetes de hospitalidad y viajes para ciertos partidos durante el campeonato. Los aficionados pueden obtener más información a través de www.Primesport.com.

Los grupos y el calendario completo, incluyendo las fechas y las asignaciones de partidos para la fase de grupos, serán anunciados el 7 de marzo, durante un evento especial que se celebrara en el Levi’s Stadium, en el Área de la Bahía de California, sede de la final de la Copa Oro 2017, que se jugará el 26 de julio. El Grupo A, con Honduras como cabeza de serie, visitará el área metropolitana de Nueva York el 7 de Julio, Houston el 11 de julio y Dallas el 14 de julio durante la fase de grupos.

Estados Unidos, el país anfitrión del torneo, será cabeza de serie del Grupo B y estará en Nashville el 8 de julio, Tampa Bay el 12 de julio y Cleveland el 15 de julio; mientras que el actual campeón de la Copa Oro, México, será cabeza de serie del Grupo C, y jugará en San Diego el 9 de julio, en Denver el 13 de julio y San Antonio el 16 de julio.

La Copa Oro de CONCACAF, disputada cada dos años, es el campeonato oficial de la región a nivel de selecciones y contará con la participación de muchas de las estrellas de las selecciones de los países clasificados de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Atrayendo grandes multitudes y millones de televidentes en toda la región, la Copa Oro es una celebración de fútbol, deportividad y cultura.

Ciudades Sede y Estadios de la Copa Oro 2017 de CONCACAF



Equipos Cabezas de Serie

Grupo A – Honduras

Grupo B – Estados Unidos

Grupo C – México

Fechas y Estadios:

7 de julio, Grupo A – NY/NJ – Red Bull Arena (Harrison, NJ)

8 de julio, Grupo B – Nashville – Nissan Stadium (Nashville, TN)

9 de julio, Grupo C – San Diego – Qualcomm Stadium (San Diego, CA)

11 de julio, Grupo A – Houston – BBVA Compass Stadium (Houston, TX)

12 de julio, Grupo B – Tampa Bay – Raymond James Stadium (Tampa, FL)

13 de julio, Grupo C – Denver – Sports Authority Field (Denver, CO)

14 de julio, Grupo A – Dallas – Toyota Stadium (Frisco, TX)

15 de julio, Grupo B – Cleveland – FirstEnergy Stadium (Cleveland, OH)

16 de julio, Grupo C – San Antonio – Alamodome (San Antonio, TX)

Cuartos de final – 19 de julio – Filadelfia, Lincoln Financial Field (Filadelfia, PA)

Cuartos de final – 20 de julio – Phoenix, University of Phoenix Stadium (Glendale, AZ)

Semifinal – 22 de julio – Dallas, AT&TStadium (Arlington, TX)

Semifinal – 23 de julio – Los Ángeles, Rose Bowl (Pasadena, CA)

Final – 26 de julio – Área de la bahía, Levi’s Stadium (Santa Clara, CA).hondudiario.

