Google y Bing degradarán los resultados de sitios piratas

*** Los buscadores como Google o Bing, son un gran lugar para encontrar todo tipo de material y contenido, desde información histórica hasta instrucciones para fabricar bomba de humo o explosivos peligrosos.

Tegucigalpa, Honduras.

Una de las búsquedas más recurrentes por los internautas es software, así como video y música. El problema radica en que estas búsquedas generalmente se hacen a través de torrents o sitios fraudulentos lo cuales tienen versiones crackeadas de las suites de software o los éxitos del momento.

Tanto Google como Microsoft siempre se han opuesto a la piratería y robo de derechos de autor, aun cuando la primera comenzó como una plataforma de código abierto. Ahora estos dos gigantes se alían para hacer frente al problema que irrumpe en los resultados de sus buscadores.

Las dos compañías se han propuesto degradar los resultados que surjan de la búsqueda de este tipo de material apócrifo, todo con la idea de generar mejores resultados para los fabricantes, artistas y demás gente encargada de elaborar el contenido con trabajo diario.

Esta decisión se ha tomado luego de que el gobierno inglés ha lanzado una propuesta para reducir este tipo de resultados en los buscadores y así respetar los derechos de las compañías.

Actualmente, la policía ya ha cerrado varios sitios de torrents, aunque algunos de ellos han visto la forma de resucitar y volver a estar en línea. Sitios como Kickass Torrents, o The Pirate Bay han sido cerrados durante un tiempo, no obstante algunos de los seguidores los han hecho resurgir de las cenizas para seguir distribuyendo contenido de forma no autorizada.

El acuerdo no específico en qué países se tomará en cuenta pero como se ve el panorama seguramente dará inicio en el Reino Unido para luego expandirse a los demás países hasta abarcar todo el mundo.unocero/hondudiario.

