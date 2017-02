Honduras en una Taza a través de la Ruta del Café 2017

***”La Ruta del Café: Marcala, Gracias y Santa Rosa de Copán”, tiene como meta dar a conocer los procesos de producción y la calidad del grano aromático hondureño.

Tegucigalpa, Honduras.

El Instituto Hondureño de Turismo (IHT) y el Instituto Hondureño del Café (IHCAFÉ), dieron inicio a la gira turística “La Ruta del Café: Marcala, Gracias y Santa Rosa de Copán”, con el propósito de dar a conocer las principales características y cualidades del grano aromático que se cosecha en cada una de estas ciudades.

“La Ruta del Café” este 2017 inició en el municipio de Marcala, La Paz, donde se encuentra el Centro Experimental de Investigación y Capacitación (CEIC) “Las Lagunas” del IHCAFÉ, quienes se encargan de asesorar, orientar y capacitar en los temas relacionados con el café a los productores del aromático grano.

En tal sentido, Daniel Mendoza, coordinador regional del CEIC, manifiesta que “uno de nuestros objetivos es la investigación, pero tenemos varios ejes por los cuales nos regimos; el principal es investigar, saber cada días más del grano, luego la parte de administración; con el fin de darle a conocer a los productores cuanto pueden invertir en su finca, la parte de capacitación es otro de nuestros ejes primordiales; la diversificación es otra, así el productor no solo se dedica a la cosecha del café”.

El centro experimental Las Lagunas, surge a inicios de la década de 1970, con el fin de abrir sus puertas a la investigación y generación de información para los productores del grano aromático e implícitamente crear un centro de producción de café en vías de demostrar al productor las tecnologías investigadas y validadas a nivel de campo.

“Recibimos muchas visitas de turistas de Europa, centro y sur américa, donde les enseñamos todos los procesos; desde la siembra, el cuidado, cortado, lavado, secado y finalmente el tostado, es un proceso muy bonito por el cual pasa el café, en ese sentido tratamos de dar lo mejor, para que los visitantes conozcan la calidad del producto hondureño”, expresó Mendoza.

Calidad y Variedad del Café Paceño

Según los especialistas del café, entre mayor sea la altura de siembra, la calidad del producto será mejor, sin dejar por fuera el cuidado que se le brinde a la planta. Particularmente, en la zona de Marcala, se cultiva este grano a una altura mayor a los mil 400 metros sobre el nivel del mar y en el CEIC “Las Lagunas” cuentan con más de 64 tipos de café.

“La calidad va estar enfocada de acuerdo a la variedad donde cada tipo de café tiene sus características diferentes y por otro lado el cuidado que se le dé, porque si a una planta no se le da el cuidado, una buena nutrición o no se está pendiente de ella, es como nosotros: si nos descuidamos podemos tener algún problema; si yo no estoy con mis defensa al cien por ciento una gripe me puede hacer mucho daño”, detalló Mendoza.

Además, indicó que “aquí en la zona de Marcala, estamos sembrando a una altura mayor a los mil 400 metros, por lo general se dice que a mayor altura será mejor la calidad, pero tampoco podemos decir que debajo de los mil metros podemos tener mala calidad, no es así, porque la podemos mantener con muchos procesos que se hacen desde la recolección”.

Como reconocimiento a la calidad del café que se produce en el departamento Lenca del de La Paz, autoridades del IHCAFÉ galardonaron el año pasado al municipio de Chinacla, ganador del primer lugar en la competencia “Taza de Excelencia”, donde alcanzó vender por libra el precio más alto en la historia de las subastas electrónicas en Centroamérica.

Intibucá, con aroma a Café

Siguiendo con la “Ruta del Café”, esta vez nos trasladamos a la Finca Santa Elena, en municipio de San Juan, departamento de Intibucá. esta cuenta con una extensión de 110 manzanas de tierra, de las cuales 60 están cubiertas por cafetales, pinos y diversidad de flora.

La Finca, cosecha su café a una altura de mil 300 metros sobre el nivel del mar, además utiliza el novedoso sistema de goteo, que optimiza y mantiene hidratada la planta del grano aromático.

Miguel Gonzáles, encargado de la Finca, nos explica que “la finca está a una altura de mil 300 metros sobre el nivel del mar, le damos un tratamiento de los mejores en la zona, con el objetivo de entregarle la mejor calidad a la población hondureña y también al mundo entero”.

Agregó que ”somos los únicos en el área que utilizamos el sistema de riego por goteo, es un proceso novedoso, claro, en relativo en cuanto a la inversión; pero nos ahorramos en mano de obra y el café permanece en constante hidratación, aparte que utilizamos la sombra que nos proporcionan nuestros pinares”.

Finca Santa Elena, utiliza el proceso de añejamiento en cajas de roble, en tal sentido Gonzáles manifestó que “es un proceso muy bueno, porque mantiene la humedad del café, eso le da las condiciones perfectas para que el café añeje, y que no envejezca, quiero que repose y sus aceites se estabilicen”.

“No es lo mismo que el café esté guardado en un saco, a que este guardado en una caja de roble, la calidad del producto final es mejor; este tipo de grano, lo compran mucho los europeos, específicamente los rusos, pueden comprar hasta 10 cajas, pagando por libra 8 dólares por libra”, añadió el encargado de finca.

“El costo de la elaboración de una caja de roble para añejar y darle mejor tratamiento al café anda alrededor de los dos mil lempiras, pero también el productor puede traer su todos los materiales y nosotros aquí se la elaboramos a un precio simbólico, que no pasará de los 500 lempiras” indicó.

Capucas y la capital del buen café; Santa Rosa de Copán

A poco más de una hora de camino, desde la ciudad de Santa Rosa de Copán, encontramos la aldea de Capucas, es una aldea del municipio de San Pedro en el departamento de Copán.

En 1999 se fundó la Cooperativa Cafetalera Capucas Limitada, (COCAFCAL) la cual alberga alrededor de 900 socios productores de café, con el objetivo de organizar y velar por los derechos de los que cosechan ese grano.

José Luis Estévez Medrano, productor de la zona y miembro de la cooperativa, declaró que “Estamos muy felices con la producción que tenemos en esta área, gracias a Dios nos hemos organizado de la mejor manera y los resultados han sido satisfactorios”.

“Hemos traído muchos beneficios a la comunidad, aparte de trabajo por la mano de obra que generamos, también hemos invertido en la educación, tenemos una universidad virtual, con carreras técnicas dirigidas en su mayoría a la administración y desarrollo de administración de empresas en el rubro del café”, declaró Estévez Medrano.

En la zona de Capucas, los cosechadores siembran a una altura de mil 200 metros sobre el nivel del mar, produciendo alrededor de 800 a mil quintales de café diariamente, según estadísticas de la COCAFCAL.

Hoy por hoy, Capucas tiene a la campeona nacional de Baristas en Honduras, Mary Portillo, quien ha representado a Honduras en distintos eventos en el exterior. En tal sentido Portillo expresó que “ser barista no es nada fácil, uno tiene que estar comprometido con esta profesión, y yo lo he estado desde el momento que decidí aprender, por eso me siento orgullosa de representar a Capucas y sobre todo a nuestro país, y sé que lo he hecho de gran manera”.

En la zona aparte de café, también producen miel, zacate de limón y una variedad de hortalizas, que son producidas por los mismos habitantes de la aldea ubicada al occidente del país.

Por su parte, Carlos Lara, Técnico de la región 2 del IHCAFÉ, dijo que “definitivamente hemos sido testigos de una revolución cultural en el consumo del café, ya que tradicionalmente hemos visto este grano como una materia prima para exportación, lastimosamente exportábamos lo mejor y nos quedábamos con lo peor, pero ahora las cosas han cambiado, en la última década podemos encontrar una buena taza de café”.

“Nosotros hemos tratado de convertirnos y posicionarnos como la capital del buen café, no solamente como la capital del café, creo que tenemos buen más de 25 establecimientos con la mejor calidad de café, no solamente es el tema de la cafetería, sino la tradición que hay en todo Santa Rosa de Copán, tenemos que seguirlo fortaleciendo y podemos decir sin duda alguna que somos embajadores del mejor café de la zona occidental y por ende somos la capital del mejor café de Honduras”, acotó Lara.

Café Hondureño en cifras

El grano aromático hondureño, a nivel mundial se encuentra posicionado en el décimo lugar en calidad, en el contiene actualmente ocupa el tercer puesto, por debajo de Colombia y Brasil.

Honduras cuenta con un parque cafetero de 430 Mil Manzanas y más de 120 Mil familias productoras, el 95 por ciento son pequeños productores y su aporte promedio a la economía del país es del 35 a 37 por ciento al Producto Interno Bruto Agrícola, y del 6 al 8 por ciento al Producto Interno Bruto Nacional (PIB).

Actualmente, el departamento de La Paz se posiciona según estadísticas del IHCAFÉ en el octavo lugar en materia de producción de café. Cuenta aproximadamente con más de 7 mil productores, los cuales producen más de 370 mil quintales de café al año, aportando el 5.25 por ciento de la producción nacional.

Por el esfuerzo de los productores y de las instituciones cafetaleras, Honduras es el primer país productor de café en Centroamérica. Actualmente tiene una capacidad productiva de 9.9 millones de quintales de café y la producción exportable es de 7 millones de quintales oro. Hondudiario. Por: AT.

Producción de Café durante los años 2015-2016

