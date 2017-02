Nuevos detalles sobre la pantalla del IPHONE 8 y su memoria RAM

***Un iPhone 8 que cada vez que conocemos una nueva información sobre él nos deja más claro que es será un teléfono revolucionario

En la historia de Apple y que será uno de los más destacados de todo este 2017. Y estos nuevos rumores y filtraciones giran principalmente en torno a la memoria RAM, almacenamiento y la pantalla del iPhone 8, todo ell

o unido también a los rumores sobre la espectacular cámara frontal del iPhone 8 que permitiría hacer selfies en 3D.

El iPhone 8 no tendrá pantalla curva

El iPhone 8 tendrá una enorme pantalla de 5,8 pulgadas que finalmente no será curvada, y que como consecuencia de su tamaño forzará a eliminar el botón Home con Touch ID de su frontal. La pantalla será más alargada que nunca y a pesar de ello el tamaño del nuevo iPhone 8 será similar al de la versión de 4,7 pulgadas del iPhone 7 actual. Otros detalles facilitados por los analistas apuntan a las versiones y memoria RAM con la que contará el iPhone 8. Desde Apple prescindirían de la pantalla curva por la extrema fragilidad de esta en caso de caída. Para Apple ya es suficiente novedad este año contar con una pantalla OLED que no tendrá bordes, a pesar de no ser curvada.

RAM y almacenamiento interno del iPhone 8

La memoria RAM de los iPhone siempre ha ido a un ritmo distinto del resto del mercado, contando normalmente con una cantidad inferior a la media de este. En esta ocasión las nuevas informaciones apuntan a que el iPhone 8 contará con 3GB de memoria RAM, la misma con la que cuenta el iPhone 7 Plus, aunque Apple nunca detalle estos datos de forma oficial. Por otro lado el almacenamiento con el que llegará el terminal de los de Cupertino se ofrecerá en sólo dos versiones, una de 64GB y otra de 256GB.

Por último los rumores de los analistas apuntan a la estrategia general de Apple con los iPhone, y anuncia que la firma lanzará nuevos terminales de 4,7 y 5,5 pulgadas con precios más competitivos y lejos de los mil dólares que se espera que cueste el nuevo iPhone 8, siempre con el fin de diversificar la gama y llegar a una mayor variedad de consumidores.SMART.LIFE

