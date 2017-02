Ante EE.UU buscaremos el partido no podemos perder

***En ese sentido expresó que “vamos a salir a buscar al contrario, a buscar el partido, sabemos que no podemos perder y debemos plantearlo bien desde el punto de vista mental y táctico”.

Tegucigalpa, Honduras.

El entrenador de la Selección Nacional, Jorge Luis Pinto, habló este jueves sobre la derrota de 3 – 1 conseguida ante su similar de Ecuador, también se refirió al próximo duelo eliminatorio contra Estados Unidos (EE.UU) expresa que pese a jugar de visita la bicolor irá tras los tres puntos.

Sobre el duelo ante los ecuatorianos “tuvimos un extraordinario primer tiempo, me encantó la exigencia, la productividad del equipo ante un rival que no es fácil y en medio de un ritmo de partido bravísimo, de mucha marca, de mucha presión… el equipo tuvo cosas muy importantes, desafortunadamente tuvimos, como se los dije a los muchachos, descuidos que no deben pasar nunca en un partido de fútbol”.

Seguidamente añadió que “de aquí a la doble Fecha FIFA de marzo vamos a remarcar el hecho de estar más metido los 90 minutos en detalles del partido, pero me ha gustado la dinámica y el porte táctico del equipo. Quitémosle los detalles, pero estos dos juegos (derrota ante Jamaica 0-1) ha sido muy bueno para este grupo de jugadores”.

Pinto, también habló del nombramiento del árbitro guatemalteco Walter López para el duelo ante Estados Unidos y del salvadoreño Joel Aguilar Chicas para el encuentro frente a Costa Rica.

Al respecto indicó “Siempre dije que los árbitros que no tienen liga profesional no deben pitar esta eliminatoria, felizmente se dio. Honduras ha sido maltratado arbitralmente por parte de la comisión arbitral de la Concacaf… me gusta que hayan nombrado a estos dos árbitros que han tenido recorrido, que tienen competencias internacionales, mundial, Copa Oro y ojalá tengan la suerte de tener el mejor arbitraje de sus vidas”.Hondudiario.

