ACTA. Qué divertido. Anteayer, a la hora de aprobar los artículos claves de las reformas penales, se “enfermó” toda la bancada liberal, y ayer, cuando tocaba ratificar el acta para dejar en firme las tales reformas, se “enfermó” la bancada de Libre… Ja… je… ji… jo… ju…

NADIE. Pero, lo divertido es que solo a los liberales le echan maceta y nadie, empezando por tres precandidatos liberales, dicen ni pío de Mel. O sea, es bueno que el olanchano se arregle con los cachos, pero si lo hacen los liberales, son “vendidos”, saltatapias, come cuando hay, roba gallinas, en fin…

VEINTE. Asustados otros por los artículos de las escuchas telefónicas que fueron aprobados. O son o se hacen. Si aquí hay hasta “guerra de escuchas”. Si no lo escucha la blanca, lo escucha la negra. Hasta sobran esos equipos. Tan papos serán que no les ha caído el veinte.

GRACIAS. En varios sectores de occidente ya la rayitos los cortes de luz y les late que se trata de racionamientos disfrazados. To be or not to be… La bulla es que están haciendo mantenimientos en El Níspero. Ajá, y por qué mejor no le informan a la “people”. Allí se va a enojar el Indómito, porque los cortes incluyen sus dominios de Gracias.

TRES. Ni la SAG ni Mi Ambiente ni el SANAA han dicho ni pío hasta ahora por la sequía que, según los expertos, se avecina. Para más Arnaldo Bueso –el ex de la sociedad civil que ahora es candidato a diputado del PN en FM- acaba de inaugurar el primero de tres cosechadoras de aguas lluvias, en un kínder de la Nueva Capital. Para que vean.

BOLA. El mismo que predijo, en su bola de cristal, que el magnate sería el próximo presidente de USA, ahora vaticina que el “impeachment” viene y nadie lo detiene. Será posible… Y hay una famosa vidente mexicana que le vaticina algo “pior”. A ver, dijo el cieguito.

PÚGIL. “El Escorpión” Ruiz se bate pasado mañana por la retención de su título contra un púgil argentino. La pelea será en un hotel capitalino. El muchacho anda contento, porque en Palacio ya le confirmaron que le cumplirán con la casita que le prometieron.