Llegan 3 cruceros con 9 mil turistas a Roatán

***Los cruceristas tendrán la oportunidad de disfrutar de playas de arena blanca y aguas cristalinas, que invitan a practicar variedad de deportes acuáticos como el snorkel, buceo, parasailing, sin dejar atrás la gastronomía de la isla que incluye una variedad de platillos a base de mariscos.

Tegucigalpa, Honduras.

Como ya es costumbre en esta temporada en Roatán, más de nueve mil cruceristas llegaron a bordo de tres cruceros que atracaron temprano esta la mañana en las costas de la isla, lo que demuestra la preferencia por visitar este departamento insular.

El muelle Port of Roatán recibió los 3 cruceros, se trata del MS Marina procedente de Puerto Limón, Costa Rica, al Liberty of The Seas de Galveston, en Estados Unidos y el Norwegian Dawn que venía de Belice.

Los cruceristas tendrán la oportunidad de disfrutar de playas de arena blanca y aguas cristalinas, que invitan a practicar variedad de deportes acuáticos como el snorkel, buceo, parasailing, sin dejar atrás la gastronomía de la isla que incluye una variedad de platillos a base de mariscos.

Los habitantes de ésta ciudad insular, recibieron con suma satisfacción a los cruceristas de los diferentes barcos en la continuación de la temporada de cruceros de 2017.

La llegada de cruceristas es muy importante para la economía de la isla y el turismo en general ya que cada persona que baja del barco gasta un promedio de 80 dólares en compra de souvenirs, transporte interno, actividades recreativas, bares y restaurantes, durante las aproximadamente siete horas que el barco permanece en el puerto.

Al finalizar la tarde los cruceros zarparan continuando su ruta por el caribe. De acuerdo a proyecciones los meses de mayor actividad en el rubro de cruceros son febrero, marzo y noviembre y diciembre.Hondudiario.

Facebook 0

Twitter

Google+ 0

WhatsApp

Compartir esta noticia... 0