Tegucigalpa, Honduras.

Este viernes en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se realiza la audiencia en contra del alcalde de Yoro, Arnaldo Urbina, quien ha manifestado que espera que el fallo en su contra sea apegado a la verdad y a la justicia.

“Hoy prácticamente va ser el día de las conclusiones dependiendo de lo que el Tribunal determine con la citación de los testigos que faltaban para el día de hoy y cual va ser el resultado o la decisión que va tomar el tribunal si puede ser citado por edicto en su momento y si aún caso no se da esta citación creo que la etapa del juicio estaría llegando a lo que es las conclusiones así como lo ha manifestado los defensores en este momento”, dijo Urbina a noticiero Hoy Mismo.

Añadió que “es el Tribunal el que va determinar y con todo lo que se ha desarrollado creo yo que estamos etapa prácticamente final del proceso oral y público que hemos tenido. En las conclusiones es una narración de todo lo sucedido y lo acontecido en el juicio oral y público en todas las audiencias que se han desarrollado que son casi 18 audiencias la relación de cada uno de los testigos, las desvaloraciones que se han hecho en su momento, las valoraciones de las pruebas y lo más determinante es la valoración procesal que se le debe dar a cada prueba”.

En ese sentido explicó “en todo caso quien va determinar es el Tribunal de Sentencia y él es que va estar determinando un fallo, siempre pedimos que sea un fallo apegado a la verdad, un fallo apegado a la justicia porque creemos en la justicia de nuestro país y creemos en la imparcialidad de los tribunales y creo firmemente en la justicia divina y encomiendo mi destino en las manos de nuestro Señor Jesucristo”.

Finalmente sostuvo “siempre mantengo pero siempre le pido a mi Señor Jesucristo que sea él el que actúe y encomiendo mi vida, mis manos, mi destino y este fallo en las manos de él. Siempre lo he dicho, me he mantenido siempre he sido una persona que lo he dicho y como le digo esperemos la resolución del Tribunal, esperemos que todo se dé apegado a derecho y siempre pido el acompañamiento”.Hondudiario.

