Tegucigalpa, Honduras.

En el marco de la gira que la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, realiza en los Estados Unidos de América, los integrantes de la misma tuvieron la oportunidad de reunirse con diferentes sectores de la sociedad civil norteamericana.

En primera instancia, los depuradores sostuvieron encuentro bilaterales con ejecutivos de la Freedom House y Atlantic Council, respectivamente; asimismo, desarrollaron una jornada de dialogo con líderes de organizaciones no gubernamentales en la sede de la a Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

En Freedom House, se reunieron con Carlos Ponce, Alessandra Pinna y Gabriela de Obarrio, ejecutivos del Programa para Latinoamérica y el Caribe de esa institución que conduce investigaciones y promociona la democracia, la libertad política y los derechos humanos en el mundo; con ellos, la Comisión Especial estableció una conversación en torno a la implementación de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

Del mismo modo, los integrantes de la instancia depuradora tuvieron un encuentro con Jason Marczak y Juan Felipe Celia del Centro Latinoamericano “Adrienne Arsht”, para conocer acerca del estudio sobre situación política, económica y seguridad de América Latina que esa institución está realizando; en dicha investigación se realiza un profundo análisis del alcance del proceso de transformación de la Policía Nacional de Honduras.

Finalmente, los miembros de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, desarrollaron una jornada de reflexión en torno a la reforma policial en Honduras, junto a representantes de plataformas ciudadanas, organizaciones de desarrollo, think tanks y universidades de los Estados Unidos de América; en la deliberación se profundizó sobre la evaluación de idoneidad de agentes de escala básica y altos oficiales, la aprobación del paquete de reformas a la Ley Orgánica de la Policía y nueva Ley de Personal de la Carrera Policial, la innovación en el sistema educativo y modernización de las unidades de investigación criminal, y los planes respecto a la reconfiguración de la cúpula de la entidad.

En esta reunión con las organizaciones de la sociedad civil estadounidense participaron, además de los ejecutivos de WOLA, quien auspicio el evento, representantes de The Dialogue, Oxfam International, Due Process of Law Foundation (DPLF), Open Society Foundations (OSF), Woodrow Wilson International Center for Scholars y American University, entre otras.

Participaron en las entrevistas con los líderes sociales norteamericanos, Vilma Morales, ex Presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); y Omar Rivera, Coordinador de Incidencia y Abogacía de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ); quienes forman parte de la Comisión Especial. Del mismo modo, Carlos Hernández y Jorge Machado, quienes se desempeñan como asesores. Hondudiario.

