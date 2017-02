Las principales películas nominadas al Oscar® se estrenarán en exclusiva por HBO

***HBO Latín América es la red de entretenimiento Premium por suscripción, líder en la región reconocida por la calidad y diversidad de su contenido exclusivo, incluyendo: series, películas, documentales, especiales y sus producciones originales.

Tegucigalpa, Honduras.

La 89ª entrega de los Premios de la Academia, la mayor noche del año para los logros cinematográficos, tendrá lugar este domingo 26 de febrero. HBO ha confirmado los derechos exclusivos para transmitir 21 de las aclamadas películas, que suman más de 50 nominaciones en la ceremonia de este año.

La siguientes películas nominadas al Oscar® en 2017 se estrenarán exclusivamente en los canales incluidos en el paquete de suscripción de HBO/MAX y además estarán disponible para suscriptores a través de HBO GO, la plataforma premium de entretenimiento digital, después de su estreno por televisión.

20th Century Women (20th Century Women, Sony) Mejor Guión Original La Llegada (Arrival, Sony) Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Adaptado, Mejor Fotografía, Mejor Montaje, Mejor Edición de Sonido, Mejor Diseño de Producción Doctor Strange (Doctor Strange, Disney) Mejores Efectos Visuales Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos (Fantastic Beasts and Where to Find them, Warner) Mejor Diseño de Producción, Mejor Diseño de Vestuario Hasta el Último Hombre (Hacksaw Ridge, Telefilms) Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Director, Mejor Montaje, Mejor Edición de Sonido, Mejor Sonido ¡Salve, César! (Hail, Caesar!, Universal) Mejor Diseño de Producción El Libro de la Selva (The Jungle Book, Disney) Mejores Efectos Visuales Kubo y la Búsqueda del Samurai (Kubo and the Two Strings, Universal) Mejor Película Animada, Mejores Efectos Visuales Bajo la Arena (Land of Mine, Sony) Mejor Película de Habla no Inglesa Un Camino a Casa (Lion, Telefilms) Mejor Película, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Banda Sonora, Mejor Guión Adaptado, Mejor Fotografía Langosta (The Lobster, Sony) Mejor Guión Original Loving (Loving, Universal) Mejor Actriz Manchester Junto al Mar (Manchester by the Sea, Sony) Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Director, Mejor Guión Original Moana (Moana, Disney) Mejor Película Animada, Mejor Canción Original Luz de Luna (Moonlight, Telefilms) Mejor Película, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Director, Mejor Banda Sonora, Mejor Guión Adaptado, Mejor Fotografía, Mejor Montaje Animales Nocturnos (Nocturnal Animals, Universal) Mejor Actor de Reparto Pasajeros (Passengers, Sony) Mejor Banda Sonora, Mejor Diseño de Producción Rogue One: Una Historia de Star Wars (Rogue One, Disney) Mejores Efectos Visuales, Mejor Sonido Escuadrón Suicida (Suicide Squad, Warner) Mejor Maquillaje Sully: Hazaña en el Hudson (Sully, Warner) Mejor Edición de Sonido Zootopia (Zootopia, Disney) Mejor Película Animada

La programación se transmite en HD en más de 40 países de América Latina y el Caribe por sus señales HBO, HBO2, HBO Signature, HBO Plus, HBO Family, HBO Caribbean, MAX, MAX Prime, MAX Up, MAX Caribbean y Cinemax. El contenido también se ofrece a través de múltiples plataformas, como HBO GO, Cinemax GO y HBO On Demand.hondudiario.

