Radio Progreso Los titulares de todos los periódicos de hoy vienen referidos a la aprobación de las reformas penales. A lo largo de estas semanas pasadas la imagen que se ha proyectado del actual presidente ha sido la de un “líder de vanguardia” que va muy por delante y por arriba del resto de sus competidores. Todo el “corifeo nacionalista” presionaba, ridiculizaba y satanizaba a sus oponentes políticos por no ser capaces de ver que el bien del país era lo que estaba en juego. Una vez más se demostró que la oposición política es sumamente débil, fragmentada, sin capacidad de negociación y, mucho menos, de ofrecer una alternativa real en la coyuntura presente. También se ha puesto de manifiesto que la “crisis del partido liberal” sigue vigente. Con sus presencias, ausencias; y sobre todo los silencios y evasivas a la hora de votar no le lleva muy lejos. La crisis política del 2009, con su consiguiente golpe de estado, fue la que ha sumido al partido liberal en la crisis en que se encuentra pues hasta el momento no ha encontrado la manera de recuperar el liderazgo que tenía. Considera su tarea principal volver a ser la fuerza política de antaño arrebatando a los “partidos emergentes” la segunda plaza en el ranking electoral y poder recuperar las ovejas perdidas que se fueron a otros rediles partidarios. Hay dos hechos que merecen la pena destacarse. Tanto la crisis del partido liberal como la enorme fragmentación de los partidos emergentes no hacen más que “consolidar el monopartidismo”. La historia política del país se ha caracterizado por un “bipartidismo histórico” en alternancia y sin fisuras que ha dominado el escenario político. Lo que va apareciendo como novedoso desde junio del 2009 es que solamente existe un partido que va adquiriendo contornos de “partido único” que concentra todo el poder e impone su proyecto de sociedad. La mayor oposición y rechazo a la aprobación de las “reformas penales” ha venido del “movimiento popular alternativo” y todo tipo de colectivos sociales. No se han dejado seducir por los “encantamientos” del partido de poder y, mirando más allá del horizonte y a la reciente historia política del continente, ven lo que puede ser la otra cara de la moneda. Estas medidas recién aprobadas suponen una legitimación de su plan reeleccionista, consolidar la economía a base de las inversiones extranjeras y una entrega a las transnacionales de los recursos y territorios nacionales. Esto, por supuesto, a espaldas y en contra, de las mayorías nacionales. Estas reformas penales son una respuesta anticipada para tener a la oposición y la protesta social bajo control. Si hace apena un mes que el Informe de “Global Witnees” decía que “Honduras es el país más peligroso para defender el planeta y a los defensores de los bienes naturales”, hoy lo hace con la misma o más fuerza “Amnistía Internacional”: “Honduras y Guatemala son los países más peligrosos del mundo para quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente; las personas que hacen activismo por los derechos a la tierra y al medio ambiente son objeto de una ola de amenazas, cargos falsos, campañas de difamación, agresiones y homicidios. Las personas que se dedican al periodismo, la abogacía o la judicatura, así como los opositores políticos y los testigos han sido objeto de amenazas, ataques, tortura y desapariciones forzadas, e incluso algunos murieron a manos de agentes estatales y no estatales que querían silenciarlos”. Por lo tanto, concluimos invitando a una lucidez de conciencia y acción para evitar que el “monopartidismo” siga consolidándose y que nuestra lucha se centre en deslegitimar al otro “terrorismo que viene desde el poder, la economía y el mundo mediático” causando todo tipo de víctimas.