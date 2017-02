***En ese sentido indicó “Odebrecht a través de su representante pronunció un discurso creo que ese discurso muchísima gente lo tiene presente porque fue bien *sui generis el hecho de que en aquel momento el responsable de la empresa de firmar el contrato manifestó de manera publica en su intervención que era el único país, donde no había tenido que pagar absolutamente nada para la firma de ese contrato”.

Tegucigalpa, Honduras.

La ex gerente de Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) Rixi Moncada, dijo que ella no tiene miedo a que organismos nacionales e internacionales le investiguen, sobre los contratos y convenios relacionados a su administración como funcionaria del Estado de Honduras “a las pruebas me remito”, apuntó.

“Con Odebrecht en conjunto con el gobierno del entonces presidente Luis Ignacio Lula da Silva y por la vía de un prestamos con el Banco Nacional de Desarrollo del Brasil, BNDES, que fue en nuestra administración que se suscribió y además la suscripción se hizo de manera pública en el Salón Morazán del Poder Ejecutivo, de la sede de la casa presidencial”, inició diciendo la ex genrente de la ENEE en entrevista a Radio América.

En ese sentido ind icó “Odebrecht a través de su representante pronunció un discurso creo que ese discurso muchísima gente lo tiene presente porque fue bien *sui generis el hecho de que en aquel momento el responsable de la empresa de firmar el contrato manifestó de manera publica en su intervención que era el único país, donde no había tenido que pagar absolutamente nada para la firma de ese contrato”.

Asimismo explicó que “firmo bajo la política energética que suscribió el gobierno, que fue una política digamos de mucho incentivo pero ese contrato en particular fue bastante gestado a través de la presidencia de Luis Ignacio Lula da Silva y bajo condiciones de operación y mantenimiento por determinado tiempo, pero que la represa tendría que ser propiedad del Estado de Honduras una vez pagado del préstamo, sea en condiciones que ellos denominan *BOT”.

Según Moncada el contrato con esta compañía sudamericana no se concluyó “por el golpe de Estado, había en Honduras interés de parte de un grupo económico de echar atrás la firma de ese contrato y estuvieron conspirando desde antes que se suscribiera pero logramos llegar al fin a la suscripción, es una condiciones bastante favorable del país sin que la conspiración en aquel momento desapareciera inmediatamente después que se da el golpe de Estado, los grupos interesados empezaron su proceso hasta que hicieron expulsar a la empresa del país, paralizaron el proyecto y allí están los resultados”.

Finalmente descartó haber recibido coimas por el contrato “absolutamente, a las pruebas me remito y si es necesario le pido a la… a cualquier organismo internacional que se apersone en el país y revise de principio a fin cuentas, estados financieros, contrataciones, documentación, absolutamente todo, a las pruebas me remito, yo respondo a mis actuaciones como gerente, no puedo responder por las actuaciones de cientos de funcionarios que tienen intervención en los procesos”.Hondudiario.

Facebook 0

Twitter

Google+ 0

WhatsApp

Compartir esta noticia... 0