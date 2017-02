MoonLight la mejor película y Casey Affleck mejor actor del año

**** Al cierre del evento en la nominación de la mejor película del año el presentador exclamó que el ganador era La la Land, pero rectificaron minutos después que el premio era para Moonlight.

El caso hace recordar a lo sucedido con Miss uNIVERSE EN 2016.

La película MoonLight fue declarada como la mejor del 2016, este domingo en la gala de la 89 edición de los Óscar, realizada en el Teatro Dolby, de Hollywood.

Aunque se produjo una confusión al momento de la nominación de MoonLight como la mejor película del año, considerando que el gran error cometido en la entrega del premio pues las estatuillas habían sido entregadas a los protagonistas, actores y directores de La la Land.

En resumen, entre otros premios de gran prestigio están Emma Stone, por sus desempeño en La La Land, ganó el Oscar a Mejor Actriz.

El Mejor Actor de este año fue entregado a Casey Affleck, por su participación en Manchester by the Sea.

Asimismo el hermano Casey, Ben Affleck, intérprete de Batman, también ha ganado el premio, pero por mejor guión original.

Otro de los premios más importantes de los Oscar, como el de Mejor Director fue entregado a Damien Chazelle por La la Land, que fue entregado por Halle Berry.

Entre las nominaciones Moon Light o Luz de Luna, que relata el crecimiento de un adolescente en medio de la guerra de drogas en Miami, ganó también el Oscar a Mejor Guión Adaptado.

El Oscar a Mejor Guión original se lo quedó el drama Manchester By the Sea, que le quita la estatuilla a La la Land, que también se llevó el premio con Mejor Canción Original, mejor diseño de producción y de Mejor Banda Sonora Original.

The White Helmets se lleva la estatuilla a mejor documental. Aborda la crisis en Siria. Los representantes de la organización no asistieron a la gala.

La película dirigida por Mel Gibson, Hasta el último hombre, se llevó el Oscar a mejor edición fílmica.

El Libro de la Selva se llevó a casa el Oscar a mejores efectos especiales. Esta era una categoría muy reñida y todas las películas eran taquilleras.

La cinta es de Walt Dsiney que estuvo por mucho tiempo en cartelera y rompió record de taquilla.

El codiciado premio a mejor película animada se lo quedó Zootopia, de Walt Disney.

El premio a mejor corto animado se quedó en las manos de los productores de Piper. El mexicano Gael García Bernal anunció el reconocimiento.

La mejor película en Lengua Extranjera es para The Salesman, de Irán.

La plana mayor de la cinta, es decir el director y el elenco, no viajaron a Los Ángeles, en protesta a un decreto que prohíbe el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos de siete países musulmanes, incluido Irán. El decreto, de todas formas, quedó suspendido por el poder judicial.

El Oscar a mejor actriz de reparto ha sido para la legendaria Viola Davis, quien lo obtiene por primera vez, en su tercera nominación. Ha sido galardonada por su interpretación en la cinta Fences y ha calificado a Denzal Washington como su capitán.

La cinta Hasta el último hombre, de Mel Gibson, le arrancó a “La la Land” el Oscar a mejor mezcla de sonido, propinando la primera derrota a la favorita de esta noche.

Mahershala Ali se llevó el Óscar al mejor actor de reparto, la primera estatuilla de su carrera, por su interpretación de un narcotraficante y mentor de un niño en el drama independiente “Moonlight”, en la gala que se celebra hoy en Los Ángeles.

La película Escuadron Suicida que ha sido objeto de críticas sin fin de parte de los expertos, ganó el Oscar por mejor maquillaje y peinado.

Además, Animales Fantásticos ganó el Oscar a mejor vestuario y la estatuilla al mejor documental ha sido para Made in America. /Hollywood/ Hondudiario

