El ‘me gusta’ de Facebook ha sido destronado por el ‘me encanta’

***Las reacciones de Facebook cumplen un año y han sido utilizadas 300.000 millones de veces

Tegucigalpa,Honduras

Facebook lanzó un nuevo grupo de reacciones para su contenido hace hoy un año. Aunque en un primer momento no fueron muy bien recibidas, quizá porque a nadie le gustan los cambios y quizá también porque no había una reacción de “No me gusta”, parece que han sido muy bien aceptados.

Según datos de Facebook, se han usado más de 300.000 millones de reacciones y el más popular ha sido el ‘Me encanta’, que se ha hecho con la mitad de todas esa cifra. El corazón de la red social ha superado al ‘Me gusta’, algo bastante sorprendente dado que es la reacción automática. A su vez, el día en el que más reacciones se usaron fue en Navidad.

Por último, los países que más han usado este nuevo formato de respuesta fueron México, Chile y Surinam. Facebook no ha explicado exactamente qué ha hecho que Surinam, un país mucho más pequeño que EEUU (que ocupa la octava posición) se ha subido al podio de las reacciones, pero es bastante curioso.

Facebook no ha parado de crecer en 2016 y parece que no son capaces de tomar una sola mala decisión, pues su público termina aceptando e integrando cualquier nueva herramienta que desarrollen.

Para 2017, tienen previsto aumentar aún más la presencia del vídeo y la producción propia de contenidos, lo que dentro de no mucho convertiría a la red social en una plataforma más parecida a YouTube que en un muro de publicaciones de conocidos. Aunque aún tienen quelimar algunas asperezas de sus métricas para volver a ganarse la confianza de los valiosos anunciantes.El Mundo

