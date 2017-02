***Aunque no suele ser un caso general, puede ocurrir que un homosexual se empareje con una mujer por miedo a salir del armario. Si quieres saber si tu novio es homosexual, no te pierdas el artículo.

Tegucigalpa, Honduras.

Cada vez es más difícil encontrar a chicos homosexuales que tienen relaciones con mujeres por miedo a aceptar su sexualidad. Pero todavía existen casos en los que estas relaciones existen y prosperan sumiendo en el sufrimiento a ambos miembros de la pareja.

Existen determinadas señales para reconocer la homosexualidad que pueden ser de ayuda si se tiene la sospecha de que la pareja es homosexual. A continuación te desvelamos algunas señales para reconocer si tu novio es homosexual.

Bisexualidad declarada

Generalmente, muchos de los chicos que se encuentran en esta situación tan frustrante, afirman ser bisexuales para poder mantener un poco de su verdadera identidad pero sin dejar de justificar el tener una relación heterosexual por miedo a declararse abiertamente gays.

Si tu chico afirma ser bisexual y te propone una relación abierta en la que solo entran otros hombres por ambas partes, seguramente sea homosexual y tenga miedo de reconocerlo. Debes ayudarle a afrontar la situación y dejarlo ir para que pueda ser feliz.

Problemas de erección

Otra de las señales que puede indicar que tu novio es homosexual son los problemas de erección continuados en el tiempo. Es decir, es relativamente normal que en algunas ocasiones puedan surgir problemas de erección por causas médicas, ambientales o psicológicas. Pero si este problema es el pan nuestro de cada día, lo más probable es que a tu chico le cueste excitarse porque solo se siente atraído hacia los hombres.

Existen hombres bisexuales que pueden excitarse con los dos géneros, pero en este caso el grado de homosexualidad de tu pareja es exclusivamente homosexual.

Más que un amigo

Generalmente los gays suelen tener una sensibilidad mayor que los hombres heterosexuales. Si tienes una comprensión con tu pareja que va mucho más allá de la que hayas mantenido jamás con un hombre y sientes que comprende tu forma de sentir más que de forma empática por similitud a la hora de sentir.

Deberías intentar hablar con el sobre la posibilidad de ser homosexual. No porque sea imposible tener este afinidad con un hombre heterosexual, sino porque por mucho que un heterosexual te comprenda, sea sensible y empatice contigo siempre será desde la comprensión y no desde la vivencia en primera persona de determinados aspectos que mujeres y hombres vivimos de forma distinta.

La felicidad es lo más importante

Si tienes la sospecha de que tu novio es gay, lo más importante es que le ayudes a salir de esa situación de engaño aunque egoístamente lo quieras a tu lado. Piensa que no vais a ser felices ninguno de los dos, porque él vive en un continuo estado de frustración que no le permite ser quien es y que no va a poder darte lo que verdaderamente necesitas nunca. Así que, ya sabes comprensión y ayuda para que podáis ser felices.ellahoy/hondudiario.

Facebook 0

Twitter

Google+ 0

WhatsApp

Compartir esta noticia... 0