***Además Xiomara Castro de Zelaya vaticinó que la alianza se alzará con el triunfo en las elecciones generales de noviembre.

Tegucigalpa, Honduras.

La precandidata por consenso de varios movimientos a lo interno del partido Libertad y Refundación (LIBRE) Xiomara Castro de Zelaya, dijo en su cierre de campaña en la colonia El Pedregal de la capital, que si no hay reformas electorales, no habrá elecciones generales.

“Escuchen bien, LIBRE está claro que si no hay reformas electorales, no hay elecciones generales y les vamos a demostrar que el derecho del pueblo se tiene que respetar” aclamó la precandidata a la presidencia del partido LIBRE.

Además agregó que “después de este 12 de marzo debemos de estar listos y preparados al llamado de nuestro coordinador, porque él lo ha dicho y nosotros lo hemos sostenido que no vamos a someternos a un proceso electoral si no hay reformas a la Ley Electoral, porque nosotros queremos que se respete el derecho de cada uno de ustedes”.

“LIBRE es un partido diferente a los tradicionales, en primer lugar nacimos de la entraña del pueblo y cuando vamos y revisamos nos damos cuenta que en este partido participan todos los sectores de nuestra sociedad; obreros, campesinos, indígenas, amas de casa y maestros, y por eso hemos sabido interpretar la necesidad que nuestro pueblo tiene”, expresó.

También añadió que “hoy que somos un partido constituido, que tenemos presencia en cualquier rincón de nuestro país, estoy completamente segura que nos vamos alzar con el triunfo en estas próximas elecciones”.

En relación al percance que sufrió el presidente de la República Juan Hernández el pasado sábado en el departamento de Choluteca, donde en un mitin político se desplomó la tarima en la que estaban los líderes del Partido Nacional de la zona sur, Castro de Zelaya dijo que “el día de ayer-sábado- vimos cómo se derrumbó la dictadura, ya ese es un presagio para estas próximas elecciones”.

En el evento político de LIBRE estuvo presente el diputado del Partido Anticorrupción (PAC) Rafael Virgilio Padilla, quien manifestó que “estamos acá a invitación del presidente Manuel Zelaya, para representar la alianza entre tres partidos políticos, PAC, PINU y LIBRE; en la alianza tenemos propósitos comunes que es llegar a la presidencia y lograr la igual que el pueblo hondureño tanto necesita”.

“Ya la alianza es una revolución del entendimiento, de la flexibilidad y una revolución que hará la transformación en Honduras, tenemos muchísima fe en el proyecto, sea quien sea que la encabece estamos seguros que ganamos las próximas elecciones”, acotó Padilla.

Adicionó que “la alianza es desarrollar el arte del entendimiento, de la comunicación y la fraternidad, el arte de entender que Honduras nos pertenece a todos; no temo por recibir críticas de las personas por andar en el evento de LIBRE, porque este evento es parte de la alianza, divididos no llegamos a ningún lugar”.

La reunión política se desarrolló con una amplia participación de adeptos al partido Libertad y Refundación y además contó con la diversa presencia de precandidatos a diputados al Congreso Nacional y a la alcaldía capitalina, donde dieron a conocer sus propuestas y pidieron el voto a sus seguidores.

Por su parte, Castro de Zelaya finalizó su participación diciendo que “durante todos estos años Mel no les ha fallado, ha estado a la par del pueblo y así lo hemos hecho nosotros, comprometidos con este pueblo; y aquí estoy con la frente en alto diciendo que confíen en mí porque no voy a fallarles”. Hondudiario. Por: AT.

