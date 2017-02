CULPA. La alianza macabra, como le dicen los cachos, no ha desaprovechado el tarimazo para volarle maceta al Indómito. “Mel” manda a decir en un tuit que ya solo falta que le echen la culpa a él o que digan que es un acto terrorista solo para justificar las reformas aquellas… Será…

PESO. El señor de la televisión y virtual candidato de la alianza dice que la corrupción de los azulejos pesa tanto, que la pobre tarima no pudo aguantar el peso… Será… El tarimazo ha dado más de qué hablar que el planchón en los Oscar, el domingo en la noche.

BARCO. Para que vean que el Indómito es buen capitán de barco. El domingo fue el último en subir luego del tarimazo y no soltó el micrófono ni cuando iba guindo abajo. También le ayudó a subir uno a uno a los caídos. Por lo menos no es como el capitán aquel del Costa Concordia, que fue el primero en salir en guinda, cuando vio que su barco se hundía.

ACERO. Es tan grande el peso del Partido Nacional ahora que va a elecciones, manda a decir Mauricio Oliva, que no lo pudo aguantar ni una tarima de acero. Los cachos también aseguran que si el caído hubiera sido Nasralla, le habría echado la culpa a “Chiquidrácula” o a la “lluvia maldita”.

115. Los azules madrugaron ayer al parque La Leona a celebrar sus 115 abriles, pero no estuvo ni JOH ni “Netanyahu” ni ninguna de sus “vacas sagradas”. Y empezaron los chuscos a especular. Que amanecieron molidos por el marimbazo, que tuvieron miedo de volverse a caer, y que no sé qué, que aquí que allá…

ROJO. El obispo rojo reapareció en carne y hueso el fin de semana en la arena política y se encaramó al barco del rector. El hombre jura que su tocayo LZ será el próximo presidente de Honduras. Ya tiene 80 abriles y no se cansa de volar maceta. Dijo que él tiene derecho a ser liberal así como los obispos de Tegucigalpa son grandes cachurecos.

CUARESMA. Mañana es Miércoles de Ceniza y se inicia la Cuaresma, época de arrepentimiento, reflexión y penitencia. A ver si, al menos en esta época, los políticos dejan de darse en la madre y de engañar a la “people” solo para conseguir votos. Arrepiéntanse, hombre… Compónganse…

CLARO. La Conferencia Episcopal sacó un comunicado oficial para fijar su posición frente a las primarias. Los que no se comen la tortilla así nomás creen que mejor no hubiera sacado nada, porque, al final, no es ni chicha ni limonada. Lo que sí deja bien claro es que pueda ser que sí, pueda ser que no, a lo mejor, quién sabe…

MONO. Feliz el Indómito en la presentación del libro “La ciudad perdida del dios mono”, el hallazgo del siglo, en La Mosquitia. Los antropólogos creen que el descubrimiento es tan importante, como cuando hallaron Machu Picchu.

