*** En el Senado los comisionados presentaron los logros y desafíos de la Comisión Especial a Caleb McCarry, principal consejero para asuntos latinoamericanos del Comité de Asuntos Exteriores del Senado que preside Bob Corker.

Tegucigalpa, Honduras.

Los integrantes de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras, culminaron con un rotundo éxito su visita a los Estados Unidos de América, en la que pudieron sostener importantes jornadas de trabajo con autoridades gubernamentales, líderes de la sociedad civil y miembros del poder legislativo norteamericano.

Precisamente, la última etapa de reuniones realizadas por los depuradores se llevó a cabo en las instalaciones de la Cámara de Representantes y el Senado, en las cuales mantuvieron encuentros con funcionarios de instancias que focalizan su acción parlamentaria en temáticas vinculadas al Triángulo Norte de América Central y asuntos relacionados a seguridad, justicia y diplomacia.

En el Congreso establecieron un dialogo profundo respecto al proceso de reforma policial con los asesores del caucus centroamericano que dirige la representante Norma Torres, y analistas de The Congressional Research Service (CRS); en el Senado los comisionados presentaron los logros y desafíos de la Comisión Especial a Caleb McCarry, principal consejero para asuntos latinoamericanos del Comité de Asuntos Exteriores del Senado que preside Bob Corker, y otros equipos técnicos de esa dependencia.

Previamente a estas citas, los integrantes de la Comisión Especial cumplieron una agenda que incluyó reuniones con mandos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, dirigentes de organizaciones no gubernamentales y think tanks, y fueron oradores principales en un foro público organizado por el Programa para América Latina del Woodrow Wilson International Center for Scholars, en el cual expusieron sobre los resultados y retos de esta comisión presidencial encargada de evaluar la idoneidad de los integrantes de la carrera policial y de implementar la necesaria reingeniería en esta institución del Estado.

Participaran en esta gira los comisionados Vilma Morales, ex Presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); y Omar Rivera, Coordinador de Incidencia y Abogacía de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ); así como Carlos Hernández, Representante de Transparencia Internacional (TI) en Honduras, y Jorge Machado, Director Ejecutivo de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), asesores de la Comisión Especial. Hondudiario.

