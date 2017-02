Donna Rivera, una combinación de juventud, belleza, inteligencia y sencillez

***La destacada periodista y modelo hondureña considera ser una combinación bien rara, además detalla que como mujer no le gusta ir de compras, ni probarse ropa y zapatos.

Tegucigalpa, Honduras.

Donna Rivera Powel, a sus 25 años de edad ha hecho un explotar su belleza, inteligencia y sencillez a través de las pantallas de televisión, así como un sin número de pasarelas de moda en el país.

Rivera Powel, es hija de la señora Donna Powel y del señor Rafael Rivera (Q.E.P.D), quien recuerda con mucha alegría la infancia que pasó al lado de sus progenitores y enmarca esa etapa de su vida como una de las mejores.

Madre de un dinámico y consentido varón llamado Jorge Gael Zelaya Rivera, que con apenas cuatro años de edad, nos manifiesta que ha sido la mayor bendición que pudo haber llegado a su vida.

En una entrevista exclusiva con Hondudiario.com, esta hermosa mujer, -que tras mostrar su impecable belleza en pasarelas-, ahora brilla en la televisión hondureña, donde derrocha dulzura, talento y luce como siempre bella; y más que eso deja entrever que su capacidad intelectual le permite cumplir propósitos que ni ella misma imaginó.

En una entretenida y amplia conversación, la sonriente Donna, habló de su infancia y juventud, de su experiencia en la televisión; como también del modelaje; además de su paso por el deporte, asimismo reveló que detesta la mentira, y que en su vida no es prioritario figurar ni estar entre las famosas.

“Yo sigo en mi infancia y me sigue gustando, es una etapa que creo que no voy abandonar, yo estuve casada, tengo un hijo, mi papá murió y cuando me preguntan ¿Qué tal es la vida de mamá? ¿Qué tal es la vida como hija, que ya no tiene papá? o ¿Qué tal es tu día en el trabajo? Mi respuesta es siempre que divertido, me divierte, siempre he luchado por no apagar eso que a todo mundo se le apaga”, señala.

Su experiencia en la Televisión

A mí estar enfrente de cámaras no me gusta, no me apasiona lo que me encanta es la administración, la parte de producción siempre me involucró, pero lo que más me llama la atención es el lado administrativo de la publicidad, mi deseo en un futuro es tener una empresa de publicidad y administrarla.

Yo quería sacar medicina, pero también me gustaba administración son totalmente relacionadas las carreras obviamente, pero mi madre siempre me decía que lo mío era más siempre la comunicación porque nunca me callaba, siempre andaba de arriba para abajo, entonces decidí estudiar comunicación por el lado administrativo, puedo decir que hay una parte de mí que está tranquila porque una mitad tiene lo que yo quería y la otra lo que mi mamá deseaba.

Ni una gota de alcohol

La mayoría de las personas que están en los medios son muy superficiales, tal vez no tan pensantes y son más dados a los placeres de la vida y eso es lo que les gusta; no es mi caso, en vez de salir soy más de comer en casa, cocinar, costurar y sobre todo me gusta andar con mi hijo de arriba para abajo; en ese aspecto me da risa porque me dicen que tengo una personalidad muy explosiva y que soy bien hiperactiva.

Se sorprenden cuando les digo que no bebo, no tomo alcohol, además no fumo y las veces que he salido nunca me ha hecho falta y siempre me ha llamado la atención probarle a la gente que dice que bebe para pasarla y no es necesario.

En mi vida nunca he bebido una gota de alcohol y siempre me divierto, creo que es una combinación rara, porque todo mundo me dice que me mira y como que no quebrara un plato; pero en realidad no soy así, soy de la que si puedo llevar un bote con agua lo llevo.

Donna en la actualidad

Hoy por hoy estoy en grupo OPSA, venimos con el proyecto televisivo de GOtv, cuando hablaron conmigo me dijeron que era una propuesta diferente y por eso decidí tomar la oportunidad, porque aparte no solo estoy probándome enfrente de una cámara, sino también como productora.

Estoy en boxeo, estuve siete años en vólibol y justo cuando íbamos empezar hacer las competencias me salí, porque es complicado por la razón que ya empecé a tener novio, que fue como hasta los 18 años –entre carcajadas lo señala-.

En mi caso como mujer no me gusta ir de compras, ni estarme probando ropa, zapatos, llegó un momento que el deporte me tenía las piernas demasiado grandes que era problema ir de compras y eso si me estresaba.

Siempre dije que no iba a formar parte de los medios hasta que no tuviera 18 años, en parte porque no me iba a dar tiempo para nada y por eso me salí de vólibol y recuperé mis piernas.

Me siento más cómoda en tacones que en zapatos bajos, en lo particular al final del día un tacón no me cansa, me atrevo a decir que hasta puedo correr en tacones, no me gusta que la mujer ponga el tacón como una limitante, puedo decir que caminar con zapatos altos es pan comido para mí.

El boxeo es algo reciente, mis amigos me dicen que soy muy agresiva y tienen toda la razón, en algunos aspectos; sentí que era una actividad muy bonita para retomar el deporte, por mantener mi salud en condiciones óptimas decidí entrar en este deporte.

Donde la mula bota a Genaro

Al consultarle si ejecuta una rigurosa dieta para mantener su figura, expresa que “aquí es donde la mula botó a Genaro, yo siempre he comido como un cochinito y gracias a Dios nunca he tenido problemas con la comida, siempre he comido de todo, es más creo que soy la única hondureña que no ha comido baleadas, no porque no he querido sino por un problema de salud que padezco y me hace daño comer frijoles, como no crecí comiendo frijoles no me hace falta comer baleadas”.

No tengo una dieta definida, pero trato de alimentarme lo más sano posible, deje las gaseosas y solo tomaba refrescos naturales, pero me aburrí de lo mismo y ahora solo tomo agua, llevo más de un año que solo tomo este vital líquido. Mi comida favorita es el pollo, puedo comerlo en cualquier presentación y lugar, si sabe bien no me importa.

El momento más feliz de su vida

Todos mis días, tienen algo súper especial, pero respecto al momento más feliz de mi vida, creo que no ha llegado; muchas personas pensaran que pudo haber sido el nacimiento de mi hijo, pero no.

Pero me hace feliz la vida que mi hijo sin entender nada, el siente que estoy triste y se me pega en un abrazo y me dice mami te amo. Creo que mi vida está llena de momentos súper felices, entonces es difícil escoger uno.

Sorprendentemente creo uno de los momentos más felices ha sido la muerte de mi papá, ¿Por qué feliz? Porque él estuvo agonizando por una semana, tenía cuatro tumores en la cabeza y su pulmón y medio contaminado con cáncer, eso me hacía tanto daño verlo así, que cuando Dios decidió recogerlo sentí paz.

A profundidad con Donna

¿Qué es lo que más le molesta?

Que me mientan, pero creo que a todo mundo y es normal; a mí en lo particular me molesta que no me digan las cosas con la verdad, no me gusta que me mientan.

¿Es celosa?

No soy celosa, para nada; de hecho creo que es malo no ser celoso, en mi caso como yo no soy celosa los hombres interpretan como que a mí no me interesan, entonces ellos se ponen celosos conmigo.

¿Cómo debería de ser el hombre perfecto para Donna?

Tiene que ser un arma libre dispuesta a volar acompañado, así de simple, ¡no me importa si es amargado, de humor diferente; si es alto o bajo, gordo o delgado, de tez oscura o clara; no me importa, que sea libre!

¿En un futuro como se ve?

Me miro viviendo en Honduras en un lugar apartado, con mi negocio y absorbiendo el de mi mamá y poder salir adelante.

¿Seguirá con el modelaje?

En lo particular no me interesa figurar, yo modelo si me pagan y me da mucha risa cuando las modelos en Honduras dicen que el modelaje no paga, pero es lo contrario.

¿Qué le gusta más, periodismo o modelaje?

Definitivamente el periodismo, el modelaje lo tomo como un pasatiempo, porque las pasarelas uno no se las lleva a la tumba, en cambio por medio del periodismo uno hace labores sociales y esas quedan permanentes en el corazón de la gente.

La nacida en Valle de Ángeles, finalizó esta amena entrevista para los lectores de Hondudiario.com a través de un profundo mensaje donde sugiere a los hondureños que “luchen, luchen por lo que quieren; no hay que darse por vencidos, no nos dejemos llevar por lo que las personas dicen, porque no podemos encontrar lo que viene de afuera, sino lo que tenemos adentro”.

Además, agrega que “comprometámonos sin miedo, cosas buenas viene para nosotros los hondureños; tenemos que ir en busca del bien común para el país, por eso tenemos que ver hacia adelante”. Hondudiario, Por: AT.

