***Roberto Cáceres además dice no tener ningún tipo de temor por las amenazas que reciben a diario, y anuncia que no se detendrán hasta que haya justicia en el caso de su hermana Berta Cáceres.

Tegucigalpa, Honduras.

El hermano de la extinta ambientalista Berta Cáceres, Roberto Cáceres dijo este martes que es acertado lo expresado por la directora de Amnistía Internacional en relación al proceso judicial que se ha realizado en el asesinato de su hermana al considerar que era algo irrisorio y la comunidad internacional lo miraba como una “mofa”.

“El mensaje es claro y acertado no solo de Amnistía Internacional, sino de todas las organizaciones de Derechos Humanos del país y a nivel mundial; donde han establecido que las investigaciones del asesinato de Berta Cáceres es algo irrisorio, dando a entender que es como una mofa hacía nosotros los familiares lo que está haciendo el gobierno con su caso”.

Lo expresado por la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas -“El trágico asesinato de Berta demuestra el deplorable estado de los derechos humanos en Honduras. El mensaje es claro: si tu labor de derechos humanos molesta a los que tienen el poder, te matarán”.

Cáceres añadió que “a casi ya un año de su fallecimiento y asesinato político no nos ha tomado en cuenta el Ministerio Público, las autoridades de investigación y ni el mismo gobierno; si bien es cierto hay ocho personas que están guardando prisión, eso no significa que ellos sean los culpables hasta que no haya un formal procesamiento, ellos estarán ahí pasando las noches y en cualquier momento pueden ser liberados por el sistema de justicia”.

“Estamos en un sistema de justicia donde reina la impunidad, la corrupción y tráfico de influencias; todo eso nos da a entender a nosotros que no están aplicando una justicia verdadera en el caso de Berta Cáceres” argumentó.

Además confirmó que en los próximos días el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) estará realizando protestas con el fin de exigir que se dé con los actores intelectuales del crimen de la dirigente social y ambientalista hondureña.

“Lo que nosotros queremos es llegar a los actores intelectuales y eso nadie nos lo va a quitar, esta semana habrán movilizaciones y diferentes actividades no solo a nivel del país, sino que también en otros países alrededor del mundo, con el propósito de exigir justicia” agregó Roberto Cáceres.

Finalizó diciendo que “no son las amenazas las que nos van a callar, pero si las balas; hay un pueblo que está en rebeldía y verdaderamente consciente de una lucha que quiere y esto lo vamos a seguir estemos o no nosotros”.

La líder indígena, feminista y activista medio ambiental de Honduras fue asesinada tras haber recibido numerosas amenazas. Organizaciones sociales de todo el mundo convocan a movilizar el 2 de marzo a la Embajada de Honduras de cada país para exigir justicia. Hondudiario. Por: AT.

