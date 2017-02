***Aquellos que insulten o acosen recibirán un aviso y una restricción de alcance en sus tuits, pues solo sus seguidores podrán verlos.

Tegucigalpa,Honduras

Cada pocos meses, Twitter anuncia nuevas med idas contra el acoso que, por lo general, no han sido nada efectivas para educir el clima tóxico de la red social. Esto es algo que les ha costado mucho (como un posible adquisición por parte de Disney), así que ahora se están poniendo más duros con el tema.

Las nuevas directrices para acabar con los comportamientos dañinos se anunciaron hace un mes, pero no se han empezado a extender de forma masiva hasta más recientemente. Como bien han ilustrado varias cabeceras anglosajonas, muchos usuarios que han insultado a personalidades y cuentas verificadas han recibido un castigo muy particular.

Además de recibir un aviso de que están actuando de forma inadecuada, Twitter ha comenzado a restringir temporalmente su alcance. No impide tuitear a los usuarios, pero oculta sus comentarios a todo el mundo salvo a sus seguidores. De este modo, si insulta de nuevo a alguien, dicha persona no lo verá.

Ocultar comentarios de forma automática y por un tiempo establecido es algo bastante nuevo para Twitter, que ya permitía silenciar y bloquear usuarios o conversaciones, pero siempre era la persona afectada quien tenía que molestarse en editar su funcionamiento con la red social. Con esta novedad, es la primera vez que las medidas afectan a quien insulta o falta al respeto sin que quien recibe los comentarios tenga que hacer nada.

Hay muchos usuarios que no están nada contentos con los cambios y, según algunos apuntan, hay usuarios recibiendo penalizaciones por utilizar determinadas palabras, como ‘retard’ (‘retrasado’ en inglés). Según Twitter, sin embargo, estas penalizaciones se aplican por el comportamiento en general de la cuenta y no por comentarios aislados, por lo que puede que este supuesto error no sea tal.

El acoso en Twitter es un problema de gran calado que ha hecho correr ríos de píxeles en Internet Muchos famosos han sufrido campañas de derribo de usuarios tóxicos, pero también es algo que padecen muchos usuarios anónimos. Dado que la red social no deja de perder usuarios (Snapchat ya tiene más cada día), esto es algo a evitar a toda costa para la empresa.

El papel de Twitter como medio de comunicación y red social parece más crucial que nunca, en parte por la forma de comunicación que el presidente Trump ha elegido, pero también porque no está generando suficiente dinero. De venderse en algún momento de este año, los cambios que pudieran impulsar.ElPais

Facebook 0

Twitter

Google+ 0

WhatsApp

Compartir esta noticia... 0